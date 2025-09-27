Rashifal:आज किसके लिए रिश्तों में टकराव, करियर में दबाव, धन के मामले में उलझन, जानें राशिफल

Aaj Ka Rashifal: चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव दिनभर दिखाई देगा. सूर्य कन्या राशि में हैं. यह दिन रिश्तों में टकराव, करियर में दबाव, धन के मामले में उलझन और युवा वर्ग के लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आया है.

लव राशिफल: आज रिश्तों में पुराने मुद्दे फिर सतह पर आएंगे. साथी आपके पुराने संदेश या व्यवहार का हवाला देकर नाराज़ हो सकता है. अविवाहित जातक किसी पूर्व प्रेमी से टकरा सकते हैं, जो अनिश्चितता और असुरक्षा बढ़ाएगा. संवाद में भावनाओं की जगह व्यावहारिकता दिखानी होगी.

करियर राशिफल: ऑफिस में वरिष्ठ आपकी कार्यशैली पर कठोर प्रश्न करेंगे. सहयोगी आपकी कमियों को उजागर करेंगे. साझेदारी में विश्वास टूट सकता है. छात्रों को प्रैक्टिकल या असाइनमेंट की जाँच का दबाव रहेगा.

आर्थिक राशिफल: दोपहर बाद अचानक भुगतान, EMI या टैक्स का दबाव बढ़ेगा. निवेश योजनाएं अटक सकती हैं. उधार लेने से बचें.

Gen-Z Astrology: दोस्तों के Seen-Zone या देर से Reply आपकी नाराजगी बढ़ाएंगे. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को अनदेखा किया जा सकता है. शाम 7 बजे के बाद करीबी से बातचीत राहत देगी.

वृषभ - स्वास्थ्य और खर्च दोनों आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे

लव राशिफल: साथी आपकी थकान को उपेक्षा समझ सकता है. घरेलू तनाव रोमांस को प्रभावित करेगा. अविवाहित जातकों को परिवार का दबाव झेलना पड़ सकता है.

करियर राशिफल: ऑफिस में प्रतिस्पर्धा और आलोचना दोनों बढ़ेंगे. सहकर्मी आपकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाएंगे. व्यापारियों को ग्राहकों से परेशानी होगी. छात्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा.

आर्थिक राशिफल: आज मेडिकल खर्च या घर की मरम्मत पर पैसा लगेगा. निवेश को टालें. EMI और ब्याज का बोझ बढ़ेगा.

Gen-Z Astrology: दोस्तों से तुलना आपको चुभेगी. सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियाँ आपको परेशान करेंगी. रिलेशनशिप में ईगो क्लैश से दूरी बढ़ सकती है.

मिथुन - मित्र की राय आपके रिश्ते को उलझा देगी

लव राशिफल: प्रेम जीवन में किसी तीसरे की राय विवाद को गहरा करेगी. साथी को लगेगा कि आप पराई राय को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. अविवाहित जातकों के लिए पुराना क्रश सामने आएगा, जिससे उलझन बढ़ेगी.

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिलेगी. वरिष्ठ आपको अनदेखा कर सकते हैं. व्यापार में साझेदार मतभेद करेंगे. छात्रों के लिए Distraction का खतरा है.

आर्थिक राशिफल: अटका पैसा देर से मिलेगा. निवेश योजनाएं अधूरी रहेंगी. शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव रहेगा.

Gen-Z Astrology: दोस्त का गॉसिप आपकी छवि पर असर डालेगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को नज़रअंदाज़ किया जाएगा. रिलेशनशिप में आपकी चुप्पी साथी को नाराज़ करेगी.

कर्क - घर का तनाव रिश्तों को डिगा देगा

लव राशिफल: परिवार और प्रेम जीवन के बीच टकराव होगा. साथी को लगेगा कि आप घरेलू जिम्मेदारियों में उन्हें नज़रअंदाज़ कर रहे हैं. अविवाहित जातकों को परिवार का विरोध झेलना पड़ेगा. रोमांस में झगड़े और गलतफहमी की संभावना है.

करियर राशिफल: वर्क-फ्रॉम-होम करने वालों के लिए तकनीकी दिक्कतें होंगी. ऑफिस में आपका इमोशनल रिएक्शन रिकॉर्ड किया जा सकता है. व्यापारी जातकों को प्रॉपर्टी या लीगल विवाद का सामना करना पड़ेगा. छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकेगा.

आर्थिक राशिफल: घर, वाहन या मरम्मत पर बड़ा खर्च सामने आएगा. टैक्स या बीमा से जुड़ा बोझ बढ़ेगा. निवेश योजनाएं अटकेंगी.

Gen-Z Astrology: फैमिली-स्पेस और पर्सनल स्पेस के बीच खींचतान रहेगी. सोशल मीडिया से दूरी बनाना सही होगा. देर रात DM या चैट का ड्रामा मानसिक शांति छीन सकता है.

सिंह - शब्द तीर की तरह चोट करेंगे

लव राशिफल: आज आपकी बात साथी के दिल पर गहरी चोट कर सकती है. अविवाहित जातकों के लिए डेट पर असहमति होगी. भरोसा रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है.

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी प्रेज़ेंटेशन वरिष्ठों को पसंद न आए. सहकर्मी आपकी कही बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं. व्यापारी जातकों को ग्राहकों के साथ बातचीत में सावधानी रखनी होगी. छात्रों को कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा.

आर्थिक राशिफल: यात्रा और दैनिक खर्च बढ़ेंगे. दोस्तों को पैसा उधार न दें. शेयर मार्केट में जल्दबाज़ी भारी पड़ेगी.

Gen-Z Astrology: दोस्तों से चैट पर विवाद होगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया मिलेगी. रिलेशनशिप में ओवर-रिएक्शन दूरी बढ़ाएगा.

कन्या - प्रतिष्ठा और परिवार की खींचतान

लव राशिफल: घर में रिश्तों को लेकर विवाद होगा. जीवनसाथी के सामने आपकी आलोचना रिश्ते को चोट पहुँचाएगी. अविवाहित जातकों के लिए परिवार व्यावहारिक शर्तें रखेगा.

करियर राशिफल: ऑफिस में KPI और रिपोर्ट पर सख्त समीक्षा होगी. फ्रीलांसर जातकों को क्लाइंट से लिखित अनुबंध की ज़रूरत होगी. छात्रों को विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में पढ़ना चाहिए.

आर्थिक राशिफल: बजट और खर्च में संतुलन बिगड़ेगा. गोल्ड या संपत्ति में निवेश न करें. परिवार में ‘किसके लिए कितना खर्च’ पर विवाद होगा.

Gen-Z Astrology: दोस्तों की टिप्पणी आपकी छवि को प्रभावित करेगी. सोशल मीडिया पर आलोचना मिलेगी. रिलेशनशिप में साथी फैमिली से जुड़े मुद्दों पर नाराज़ होगा.

लव राशिफल: संबंधों में आपका मैं सही वाला रवैया साथी को दूर कर सकता है. अविवाहित जातकों को नया आकर्षण मिलेगा लेकिन जल्दबाज़ी रिश्ते को कमजोर करेगी.

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी राय काटी जाएगी. प्रोजेक्ट में योगदान अनदेखा होगा. व्यापारी जातकों के लिए साझेदारी कठिन होगी. छात्रों को लगेगा कि मेहनत की पहचान नहीं मिल रही.

आर्थिक राशिफल: अचानक खर्च बढ़ेगा. ऑनलाइन शॉपिंग या निवेश का दबाव होगा. आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है.

Gen-Z Astrology: दोस्त आपका मज़ाक बना सकते हैं. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट विवाद पैदा करेगी. रिलेशनशिप में साथी आपके अहं से परेशान होगा.

वृश्चिक - रहस्य खुलेंगे, भावनाएं बेकाबू होंगी

लव राशिफल: पुराने राज़ उजागर होंगे. साथी आपके छुपे सच से नाराज़ होगा. अविवाहित जातकों को आलोचना झेलनी पड़ेगी. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता न होने पर दूरी बढ़ेगी.

करियर राशिफल: ऑफिस में पुराने मेल या रिपोर्ट आपके खिलाफ जा सकते हैं. वरिष्ठ पुराने काम की समीक्षा करेंगे. व्यापारी जातकों को शिकायतें मिलेंगी. छात्रों पर असाइनमेंट का दबाव बढ़ेगा.

आर्थिक राशिफल: कर्ज और टैक्स की परेशानी सामने आएगी. बीमा या लोन के कागज़ों में गड़बड़ी होगी. निवेश योजनाएं अटकेंगी.

Gen-Z Astrology: दोस्तों के बीच आपके पुराने चैट या पोस्ट उजागर हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर गलत अर्थ निकाला जाएगा. रिलेशनशिप में ईमानदारी ही समाधान है.

धनु - लक्ष्य दिखेगा लेकिन हाथ से फिसलेगा

लव राशिफल: साथी को आपसे समय चाहिए लेकिन आप व्यस्त रहेंगे. अविवाहित जातकों के लिए दोस्ती से प्यार शुरू हो सकता है पर लेबल लगाने की जल्दबाज़ी खतरनाक होगी.

करियर राशिफल: टीमवर्क कमजोर रहेगा. सहकर्मियों से ईगो-क्लैश होगा. व्यापारियों को साझेदारी का सौदा अधूरा छोड़ना पड़ सकता है. छात्रों के लिए ग्रुप-स्टडी Distraction बढ़ाएगी.

आर्थिक राशिफल: लाभ का अवसर अधूरा रह जाएगा. निवेश में अस्पष्टता होगी. खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ेगा.

Gen-Z Astrology: दोस्तों का आउटिंग प्लान कैंसल होगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को कम रिस्पॉन्स मिलेगा. रिलेशनशिप में साथी आपको इग्नोर करेगा.

मकर - करियर में मुकुट या तख्ता पलट

लव राशिफल: साथी आपकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाएगा. अविवाहित जातकों को रिश्ते में शर्तें झेलनी पड़ेंगी. रोमांस में व्यावहारिकता हावी होगी.

करियर राशिफल: ऑफिस में छोटी गलती भी बड़ा संकट खड़ा करेगी. व्यापार में घाटा होगा. छात्रों के लिए करियर की दिशा को लेकर असमंजस रहेगा.

आर्थिक राशिफल: ऑफिस की गलती या व्यापार की चूक से आर्थिक नुकसान होगा. कर्ज का दबाव बढ़ेगा. नए गैजेट या कोर्स की खरीद टालें.

Gen-Z Astrology: दोस्त आपकी मेहनत को हल्के में लेंगे. सोशल मीडिया पर आलोचना मिलेगी. पार्टनर आपकी seriousness पर सवाल करेगा.

कुंभ - यात्रा और प्रतिष्ठा दोनों खतरे में

लव राशिफल: साथी को लगेगा कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे. अविवाहित जातकों के लिए लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन कठिन रहेगा.

करियर राशिफल: यात्रा योजनाएं बिगड़ेंगी. ऑफिस में आपके विचार खारिज होंगे. व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय काम में दिक्कत होगी. छात्रों के लिए पढ़ाई और परीक्षा बाधित होगी.

आर्थिक राशिफल: विदेश से जुड़ा पैसा अटक जाएगा. यात्रा खर्च बढ़ेगा. परिवार के खर्च का दबाव रहेगा.

Gen-Z Astrology: दोस्तों का टूर रद्द होगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट विवाद पैदा करेगी. रिलेशनशिप में साथी आपकी दूरी से नाराज़ होगा.

मीन - कर्ज और विवाद आपकी नींद उड़ा देंगे

लव राशिफल: पैसे की वजह से साथी से बहस होगी. अविवाहित जातकों को insecurity सताएगी.

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी आलोचना होगी. सहकर्मी आपकी गलती उजागर करेंगे. व्यापारियों को टैक्स समस्या झेलनी होगी. छात्रों का ध्यान भटकेगा.

आर्थिक राशिफल: कर्ज और टैक्स का दबाव बढ़ेगा. बीमा या बैंक दस्तावेज़ों में गड़बड़ी होगी. निवेश योजनाएं अटकेंगी.

Gen-Z Astrology: दोस्तों से पैसों को लेकर झगड़ा होगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट का मज़ाक बनाया जा सकता है. रिलेशनशिप में साथी आपके खर्चों से परेशान होगा.

Disclaimer: यह राशिफल पारंपरिक पंचांग और शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है. स्वास्थ्य, वित्त और करियर संबंधी सुझाव केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं, इन्हें किसी प्रकार का मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह न माना जाए. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.