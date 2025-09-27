हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलRashifal:आज किसके लिए रिश्तों में टकराव, करियर में दबाव, धन के मामले में उलझन, जानें राशिफल

Rashifal:आज किसके लिए रिश्तों में टकराव, करियर में दबाव, धन के मामले में उलझन, जानें राशिफल

Horoscope in Hindi: 27 सितंबर 2025 नवरात्रि षष्ठी पर वृश्चिक राशि का चंद्रमा रिश्तों, करियर और धन में उतार-चढ़ाव लाएगा. मेष से मीन तक जानें लव, करियर, आर्थिक और Gen-Z राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 27 Sep 2025 04:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेगा और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव दिनभर दिखाई देगा. सूर्य कन्या राशि में हैं. यह दिन रिश्तों में टकराव, करियर में दबाव, धन के मामले में उलझन और युवा वर्ग के लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आया है.

मेष - रिश्तों की कड़वी सच्चाई, करियर में दिक्कत

लव राशिफल: आज रिश्तों में पुराने मुद्दे फिर सतह पर आएंगे. साथी आपके पुराने संदेश या व्यवहार का हवाला देकर नाराज़ हो सकता है. अविवाहित जातक किसी पूर्व प्रेमी से टकरा सकते हैं, जो अनिश्चितता और असुरक्षा बढ़ाएगा. संवाद में भावनाओं की जगह व्यावहारिकता दिखानी होगी.
करियर राशिफल: ऑफिस में वरिष्ठ आपकी कार्यशैली पर कठोर प्रश्न करेंगे. सहयोगी आपकी कमियों को उजागर करेंगे. साझेदारी में विश्वास टूट सकता है. छात्रों को प्रैक्टिकल या असाइनमेंट की जाँच का दबाव रहेगा.
आर्थिक राशिफल: दोपहर बाद अचानक भुगतान, EMI या टैक्स का दबाव बढ़ेगा. निवेश योजनाएं अटक सकती हैं. उधार लेने से बचें.
Gen-Z Astrology: दोस्तों के Seen-Zone या देर से Reply आपकी नाराजगी बढ़ाएंगे. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को अनदेखा किया जा सकता है. शाम 7 बजे के बाद करीबी से बातचीत राहत देगी.

वृषभ - स्वास्थ्य और खर्च दोनों आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे

लव राशिफल: साथी आपकी थकान को उपेक्षा समझ सकता है. घरेलू तनाव रोमांस को प्रभावित करेगा. अविवाहित जातकों को परिवार का दबाव झेलना पड़ सकता है.
करियर राशिफल: ऑफिस में प्रतिस्पर्धा और आलोचना दोनों बढ़ेंगे. सहकर्मी आपकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाएंगे. व्यापारियों को ग्राहकों से परेशानी होगी. छात्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा.
आर्थिक राशिफल: आज मेडिकल खर्च या घर की मरम्मत पर पैसा लगेगा. निवेश को टालें. EMI और ब्याज का बोझ बढ़ेगा.
Gen-Z Astrology: दोस्तों से तुलना आपको चुभेगी. सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियाँ आपको परेशान करेंगी. रिलेशनशिप में ईगो क्लैश से दूरी बढ़ सकती है.

मिथुन - मित्र की राय आपके रिश्ते को उलझा देगी

लव राशिफल: प्रेम जीवन में किसी तीसरे की राय विवाद को गहरा करेगी. साथी को लगेगा कि आप पराई राय को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. अविवाहित जातकों के लिए पुराना क्रश सामने आएगा, जिससे उलझन बढ़ेगी.
करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिलेगी. वरिष्ठ आपको अनदेखा कर सकते हैं. व्यापार में साझेदार मतभेद करेंगे. छात्रों के लिए Distraction का खतरा है.
आर्थिक राशिफल: अटका पैसा देर से मिलेगा. निवेश योजनाएं अधूरी रहेंगी. शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव रहेगा.
Gen-Z Astrology: दोस्त का गॉसिप आपकी छवि पर असर डालेगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को नज़रअंदाज़ किया जाएगा. रिलेशनशिप में आपकी चुप्पी साथी को नाराज़ करेगी.

कर्क - घर का तनाव रिश्तों को डिगा देगा

लव राशिफल: परिवार और प्रेम जीवन के बीच टकराव होगा. साथी को लगेगा कि आप घरेलू जिम्मेदारियों में उन्हें नज़रअंदाज़ कर रहे हैं. अविवाहित जातकों को परिवार का विरोध झेलना पड़ेगा. रोमांस में झगड़े और गलतफहमी की संभावना है.
करियर राशिफल: वर्क-फ्रॉम-होम करने वालों के लिए तकनीकी दिक्कतें होंगी. ऑफिस में आपका इमोशनल रिएक्शन रिकॉर्ड किया जा सकता है. व्यापारी जातकों को प्रॉपर्टी या लीगल विवाद का सामना करना पड़ेगा. छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकेगा.
आर्थिक राशिफल: घर, वाहन या मरम्मत पर बड़ा खर्च सामने आएगा. टैक्स या बीमा से जुड़ा बोझ बढ़ेगा. निवेश योजनाएं अटकेंगी.
Gen-Z Astrology: फैमिली-स्पेस और पर्सनल स्पेस के बीच खींचतान रहेगी. सोशल मीडिया से दूरी बनाना सही होगा. देर रात DM या चैट का ड्रामा मानसिक शांति छीन सकता है.

सिंह - शब्द तीर की तरह चोट करेंगे

लव राशिफल: आज आपकी बात साथी के दिल पर गहरी चोट कर सकती है. अविवाहित जातकों के लिए डेट पर असहमति होगी. भरोसा रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है.
करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी प्रेज़ेंटेशन वरिष्ठों को पसंद न आए. सहकर्मी आपकी कही बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं. व्यापारी जातकों को ग्राहकों के साथ बातचीत में सावधानी रखनी होगी. छात्रों को कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा.
आर्थिक राशिफल: यात्रा और दैनिक खर्च बढ़ेंगे. दोस्तों को पैसा उधार न दें. शेयर मार्केट में जल्दबाज़ी भारी पड़ेगी.
Gen-Z Astrology: दोस्तों से चैट पर विवाद होगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया मिलेगी. रिलेशनशिप में ओवर-रिएक्शन दूरी बढ़ाएगा.

कन्या - प्रतिष्ठा और परिवार की खींचतान

लव राशिफल: घर में रिश्तों को लेकर विवाद होगा. जीवनसाथी के सामने आपकी आलोचना रिश्ते को चोट पहुँचाएगी. अविवाहित जातकों के लिए परिवार व्यावहारिक शर्तें रखेगा.
करियर राशिफल: ऑफिस में KPI और रिपोर्ट पर सख्त समीक्षा होगी. फ्रीलांसर जातकों को क्लाइंट से लिखित अनुबंध की ज़रूरत होगी. छात्रों को विषयों को छोटे-छोटे हिस्सों में पढ़ना चाहिए.
आर्थिक राशिफल: बजट और खर्च में संतुलन बिगड़ेगा. गोल्ड या संपत्ति में निवेश न करें. परिवार में ‘किसके लिए कितना खर्च’ पर विवाद होगा.
Gen-Z Astrology: दोस्तों की टिप्पणी आपकी छवि को प्रभावित करेगी. सोशल मीडिया पर आलोचना मिलेगी. रिलेशनशिप में साथी फैमिली से जुड़े मुद्दों पर नाराज़ होगा.

तुला - आईना आपके अहं को दिखाएगा

लव राशिफल: संबंधों में आपका मैं सही वाला रवैया साथी को दूर कर सकता है. अविवाहित जातकों को नया आकर्षण मिलेगा लेकिन जल्दबाज़ी रिश्ते को कमजोर करेगी.
करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी राय काटी जाएगी. प्रोजेक्ट में योगदान अनदेखा होगा. व्यापारी जातकों के लिए साझेदारी कठिन होगी. छात्रों को लगेगा कि मेहनत की पहचान नहीं मिल रही.
आर्थिक राशिफल: अचानक खर्च बढ़ेगा. ऑनलाइन शॉपिंग या निवेश का दबाव होगा. आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है.
Gen-Z Astrology: दोस्त आपका मज़ाक बना सकते हैं. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट विवाद पैदा करेगी. रिलेशनशिप में साथी आपके अहं से परेशान होगा.

वृश्चिक - रहस्य खुलेंगे, भावनाएं बेकाबू होंगी

लव राशिफल: पुराने राज़ उजागर होंगे. साथी आपके छुपे सच से नाराज़ होगा. अविवाहित जातकों को आलोचना झेलनी पड़ेगी. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता न होने पर दूरी बढ़ेगी.
करियर राशिफल: ऑफिस में पुराने मेल या रिपोर्ट आपके खिलाफ जा सकते हैं. वरिष्ठ पुराने काम की समीक्षा करेंगे. व्यापारी जातकों को शिकायतें मिलेंगी. छात्रों पर असाइनमेंट का दबाव बढ़ेगा.
आर्थिक राशिफल: कर्ज और टैक्स की परेशानी सामने आएगी. बीमा या लोन के कागज़ों में गड़बड़ी होगी. निवेश योजनाएं अटकेंगी.
Gen-Z Astrology: दोस्तों के बीच आपके पुराने चैट या पोस्ट उजागर हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर गलत अर्थ निकाला जाएगा. रिलेशनशिप में ईमानदारी ही समाधान है.

धनु - लक्ष्य दिखेगा लेकिन हाथ से फिसलेगा

लव राशिफल: साथी को आपसे समय चाहिए लेकिन आप व्यस्त रहेंगे. अविवाहित जातकों के लिए दोस्ती से प्यार शुरू हो सकता है पर लेबल लगाने की जल्दबाज़ी खतरनाक होगी.
करियर राशिफल: टीमवर्क कमजोर रहेगा. सहकर्मियों से ईगो-क्लैश होगा. व्यापारियों को साझेदारी का सौदा अधूरा छोड़ना पड़ सकता है. छात्रों के लिए ग्रुप-स्टडी Distraction बढ़ाएगी.
आर्थिक राशिफल: लाभ का अवसर अधूरा रह जाएगा. निवेश में अस्पष्टता होगी. खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ेगा.
Gen-Z Astrology: दोस्तों का आउटिंग प्लान कैंसल होगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को कम रिस्पॉन्स मिलेगा. रिलेशनशिप में साथी आपको इग्नोर करेगा.

मकर - करियर में मुकुट या तख्ता पलट

लव राशिफल: साथी आपकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाएगा. अविवाहित जातकों को रिश्ते में शर्तें झेलनी पड़ेंगी. रोमांस में व्यावहारिकता हावी होगी.
करियर राशिफल: ऑफिस में छोटी गलती भी बड़ा संकट खड़ा करेगी. व्यापार में घाटा होगा. छात्रों के लिए करियर की दिशा को लेकर असमंजस रहेगा.
आर्थिक राशिफल: ऑफिस की गलती या व्यापार की चूक से आर्थिक नुकसान होगा. कर्ज का दबाव बढ़ेगा. नए गैजेट या कोर्स की खरीद टालें.
Gen-Z Astrology: दोस्त आपकी मेहनत को हल्के में लेंगे. सोशल मीडिया पर आलोचना मिलेगी. पार्टनर आपकी seriousness पर सवाल करेगा.

कुंभ - यात्रा और प्रतिष्ठा दोनों खतरे में

लव राशिफल: साथी को लगेगा कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे. अविवाहित जातकों के लिए लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशन कठिन रहेगा.
करियर राशिफल: यात्रा योजनाएं बिगड़ेंगी. ऑफिस में आपके विचार खारिज होंगे. व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय काम में दिक्कत होगी. छात्रों के लिए पढ़ाई और परीक्षा बाधित होगी.
आर्थिक राशिफल: विदेश से जुड़ा पैसा अटक जाएगा. यात्रा खर्च बढ़ेगा. परिवार के खर्च का दबाव रहेगा.
Gen-Z Astrology: दोस्तों का टूर रद्द होगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट विवाद पैदा करेगी. रिलेशनशिप में साथी आपकी दूरी से नाराज़ होगा.

मीन - कर्ज और विवाद आपकी नींद उड़ा देंगे

लव राशिफल: पैसे की वजह से साथी से बहस होगी. अविवाहित जातकों को insecurity सताएगी.
करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी आलोचना होगी. सहकर्मी आपकी गलती उजागर करेंगे. व्यापारियों को टैक्स समस्या झेलनी होगी. छात्रों का ध्यान भटकेगा.
आर्थिक राशिफल: कर्ज और टैक्स का दबाव बढ़ेगा. बीमा या बैंक दस्तावेज़ों में गड़बड़ी होगी. निवेश योजनाएं अटकेंगी.
Gen-Z Astrology: दोस्तों से पैसों को लेकर झगड़ा होगा. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट का मज़ाक बनाया जा सकता है. रिलेशनशिप में साथी आपके खर्चों से परेशान होगा.

Disclaimer: यह राशिफल पारंपरिक पंचांग और शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है. स्वास्थ्य, वित्त और करियर संबंधी सुझाव केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं, इन्हें किसी प्रकार का मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह न माना जाए. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 27 Sep 2025 04:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Durga Puja Aaj Ka Rashifal Rashifal Horoscope Today Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
विश्व
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
हेल्थ
Foods That Cause Bloating: रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
नौकरी
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget