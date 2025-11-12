Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 12 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 12 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके नवम भाव में है, भाग्य और दृष्टिकोण को नई दिशा देने वाला दिन. कोई शुभ समाचार या यात्रा का योग बन सकता है. आपकी दूरदर्शिता लोगों को प्रभावित करेगी. शिक्षा और आध्यात्मिक विषयों में नई प्रेरणा मिलेगी.

Career/Business: कार्यस्थल पर भाग्य आपका साथ देगा, नए अवसर मिलेंगे. शेयर मार्केट में ध्यान से निवेश करें.

Love Life: रिश्तों में स्थिरता और भावनात्मक गहराई आएगी.

Education: विदेश या रिसर्च से जुड़ी योजना आगे बढ़ेगी.

Health: मानसिक सुकून मिलेगा.

Finance: लाभ के नए स्रोत बनेंगे.

सफलता मंत्र: भाग्यं फलति कर्मणा. यानी कर्म से ही भाग्य बनता है.

Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3

उपाय: पीले फूल से विष्णु पूजन करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 12 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, गहन विचार, परिवर्तन और रहस्यों का दिन. आपकी आंतरिक शक्ति आपको कठिन स्थितियों में संयमित रखेगी. पुराना मामला सुलझ सकता है या नई रणनीति से लाभ मिलेगा.

Career/Business: इन्वेस्टमेंट या पॉलिसी से संबंधित कामों में सफलता.

Love Life: भावनात्मक मुद्दों पर खुलकर बात करें.

Education: शोध या अध्यात्मिक विषयों में रुचि.

Health: तनाव या हार्मोनल असंतुलन संभावित.

Finance: गुप्त लाभ या बोनस का योग.

Lucky Color: Dark Brown. Lucky Number: 10

उपाय: शनि मंदिर में तिल का तेल अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 12 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव में है, साझेदारी और रिश्तों का दिन. आपका संवाद कला सफलता दिलाएगा. जो पिछले दिनों से अलगाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए मेल-मिलाप का समय है.

Career/Business: टीमवर्क और सहयोग से बड़ा प्रोजेक्ट सफल होगा.

Love Life: रिश्तों में संतुलन और विश्वास लौटेगा.

Education: ग्रुप डिस्कशन या डिबेट में जीत संभावित.

Health: सिरदर्द या थकान से सावधानी.

Finance: साझा निवेश से लाभ. शेयर बाजर

Lucky Color: Teal Blue. Lucky Number: 11

उपाय: हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएँ.

मीन (Pisces) राशिफल, 12 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके षष्ठ भाव में है, कर्म, सेवा और संघर्ष का समय है. आपकी सच्ची मेहनत और निष्ठा आज पहचानी जाएगी. सामाजिक कार्य या सहायता से मान मिलेगा.

Career/Business: प्रतिस्पर्धा में विजय के संकेत.

Love Life: साथी के साथ छोटी-मोटी मतभेद सुलझेंगे.

Education: प्रतियोगी परीक्षा के तैयार छात्रों के लिए शुभ.

Health: पाचन और थकान से सावधान.

Finance: खर्च के बावजूद आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

Lucky Color: Pearl White. Lucky Number: 12

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.