हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: 12 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले शेयर मार्केट में निवेश सोच-समझकर करें

Aaj Ka Rashifal: 12 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले शेयर मार्केट में निवेश सोच-समझकर करें

Aaj Ka Rashifal: 12 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 12 Nov 2025 05:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 12 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 12 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके नवम भाव में है, भाग्य और दृष्टिकोण को नई दिशा देने वाला दिन. कोई शुभ समाचार या यात्रा का योग बन सकता है. आपकी दूरदर्शिता लोगों को प्रभावित करेगी. शिक्षा और आध्यात्मिक विषयों में नई प्रेरणा मिलेगी.
Career/Business: कार्यस्थल पर भाग्य आपका साथ देगा, नए अवसर मिलेंगे. शेयर मार्केट में ध्यान से निवेश करें.
Love Life: रिश्तों में स्थिरता और भावनात्मक गहराई आएगी.
Education: विदेश या रिसर्च से जुड़ी योजना आगे बढ़ेगी.
Health: मानसिक सुकून मिलेगा.
Finance: लाभ के नए स्रोत बनेंगे.
सफलता मंत्र: भाग्यं फलति कर्मणा. यानी कर्म से ही भाग्य बनता है.
Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3 

उपाय: पीले फूल से विष्णु पूजन करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 12 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, गहन विचार, परिवर्तन और रहस्यों का दिन. आपकी आंतरिक शक्ति आपको कठिन स्थितियों में संयमित रखेगी. पुराना मामला सुलझ सकता है या नई रणनीति से लाभ मिलेगा.
Career/Business: इन्वेस्टमेंट या पॉलिसी से संबंधित कामों में सफलता.
Love Life: भावनात्मक मुद्दों पर खुलकर बात करें.
Education: शोध या अध्यात्मिक विषयों में रुचि.
Health: तनाव या हार्मोनल असंतुलन संभावित.
Finance: गुप्त लाभ या बोनस का योग.
Lucky Color: Dark Brown. Lucky Number: 10 

उपाय: शनि मंदिर में तिल का तेल अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 12 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव में है, साझेदारी और रिश्तों का दिन. आपका संवाद कला सफलता दिलाएगा. जो पिछले दिनों से अलगाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए मेल-मिलाप का समय है.
Career/Business: टीमवर्क और सहयोग से बड़ा प्रोजेक्ट सफल होगा.
Love Life: रिश्तों में संतुलन और विश्वास लौटेगा.
Education: ग्रुप डिस्कशन या डिबेट में जीत संभावित.
Health: सिरदर्द या थकान से सावधानी.
Finance: साझा निवेश से लाभ. शेयर बाजर
Lucky Color: Teal Blue. Lucky Number: 11 

उपाय: हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएँ.

मीन (Pisces) राशिफल, 12 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके षष्ठ भाव में है, कर्म, सेवा और संघर्ष का समय है. आपकी सच्ची मेहनत और निष्ठा आज पहचानी जाएगी. सामाजिक कार्य या सहायता से मान मिलेगा.
Career/Business: प्रतिस्पर्धा में विजय के संकेत.
Love Life: साथी के साथ छोटी-मोटी मतभेद सुलझेंगे.
Education: प्रतियोगी परीक्षा के तैयार छात्रों के लिए शुभ.
Health: पाचन और थकान से सावधान.
Finance: खर्च के बावजूद आर्थिक संतुलन बना रहेगा.
Lucky Color: Pearl White. Lucky Number: 12 

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 12 Nov 2025 05:39 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget