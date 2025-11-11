Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 11 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 11 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, परिवर्तन और आत्म-जागरूकता का समय. अनिश्चित परिस्थितियों में भी आप अपने विश्वास से संतुलन बना लेंगे. जीवन में कुछ छिपे अवसर सामने आ सकते हैं.

Career/Business: रिसर्च या वित्तीय क्षेत्र में सफलता.

Love Life: रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता जरूरी.

Education: गूढ़ या ज्योतिष विषयों में रुचि बढ़ेगी.

Health: तनाव और रक्तचाप से सावधानी.

Finance: गुप्त धन लाभ संभव.

Lucky Color: Mustard Yellow. Lucky Number: 3

उपाय: पीले पुष्प से विष्णु पूजन करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 11 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव में है, साझेदारी और रिश्तों में सुधार का दिन. कार्य में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा. विवादों के समाधान का समय है. क्रोध से बचें. दूसरों की राय लेने से पहले लॉजिक और फेक्ट का भी आंकलन कर लें.

Career/Business: पार्टनरशिप या सहयोग से लाभ होगा.

Love Life: रिश्तों में समझ और संवेदना बढ़ेगी.

Education: समूह चर्चा में आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Health: ब्लड प्रेशर और तनाव से सावधान रहें.

Finance: साझा निवेश से लाभ.

Lucky Color: Brown. Lucky Number: 10

उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 11 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में है, परिश्रम और कर्म का समय. चुनौतियां आएंगी, पर आप दृढ़ इच्छाशक्ति से सब पार करेंगे. धन के मामले में देर से लाभ मिल सकता है. आज का दिन परिश्रम करने वाले के लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है.

Career/Business: कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर विजय.

Love Life: साथी की बातों को महत्व दें.

Education: प्रतियोगी छात्रों को शुभ समाचार.

Health: पाचन तंत्र पर ध्यान दें.

Finance: मेहनत से आर्थिक स्थिरता.

Lucky Color: Teal Blue. Lucky Number: 11

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना चढ़ाएं.

मीन (Pisces) राशिफल, 11 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके पंचम भाव में है, रचनात्मकता, प्रेम और आस्था का दिन. दिल की बात कहना शुभ रहेगा. बच्चों या प्रियजनों से जुड़ी खुशी मिलेगी.

Career/Business: क्रिएटिव आइडिया से पहचान बनेगी.

Love Life: रोमांटिक मुलाकात या शुभ वार्तालाप संभव.

Education: कला और शोध से जुड़े छात्रों को लाभ.

Health: मन प्रसन्न रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी.

Finance: लाभ के नये अवसर मिलेंगे.

Lucky Color: Pearl White. Lucky Number: 12

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें, ‘ॐ नमः शिवाय’ जपें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.