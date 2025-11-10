हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 10 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को मिल सकती है अच्छी खबर, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 10 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को मिल सकती है अच्छी खबर, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 10 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Nov 2025 05:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 10 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव में है, साझेदारी और संबंधों में नई ऊर्जा भर देगा. जिनसे मतभेद थे, उनसे सुलह संभव है. कामकाज में साझेदारी के प्रस्ताव आएंगे, बस कानूनी पक्ष जांचें.
Career/Business: पार्टनरशिप में लाभ, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.
Love Life: पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, प्यार गहराएगा.
Education: टीमवर्क या प्रोजेक्ट आधारित कार्यों में सफलता.
Health: नींद और तनाव से जुड़ी समस्या का ध्यान रखें.
Finance: संयुक्त निवेश से लाभ संभव.
सफलता मंत्र:  समत्वं योग उच्यते. यानी संतुलन ही योग है.
Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3 

उपाय: पीले पुष्प से विष्णु पूजन करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके षष्ठ भाव में है, प्रतियोगिता और कार्यस्थल की व्यस्तता बढ़ेगी. आप अपने दृढ़ निश्चय से चुनौतियों पर विजय पाएंगे.
Career/Business: नौकरी में सम्मान बढ़ेगा, कार्य पूर्णता के संकेत.
Love Life: पुराने विवाद खत्म होंगे.
Education: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लाभ.
Health: पेट या पाचन से जुड़ी परेशानी संभव.
Finance: धन के लेनदेन में सावधानी रखें.
सफलता मंत्र: कर्मणि व्यर्थं न गच्छति. यानी कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता.
Lucky Color: Dark Brown. Lucky Number: 10 

उपाय: शनि देव को तिल का तेल चढ़ाएं.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके पंचम भाव में है, सृजन, प्रेम और आत्म-अभिव्यक्ति का दिन. आपके विचारों में चमक रहेगी, और लोग आपकी क्रिएटिविटी की सराहना करेंगे.
Career/Business: मीडिया, शिक्षा या आर्ट सेक्टर वालों के लिए शुभ समय.
Love Life: साथी के साथ रोमांटिक शाम संभव.
Education: अध्ययन में एकाग्रता बढ़ेगी.
Health: आंखों या सिरदर्द की समस्या हो सकती है.
Finance: शेयर मार्केट या निवेश में छोटा लाभ संभव.
सफलता मंत्र: यथा बीजं तथाऽफलं. यानी जैसा बीज, वैसा फल.
Lucky Color: Teal Blue. Lucky Number: 11 

उपाय: माता सरस्वती को पुष्प और दीप अर्पित करें.

मीन (Pisces) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में है, घर-परिवार और आंतरिक शांति का भाव प्रबल रहेगा. आप प्रियजनों के साथ समय बिताने से प्रसन्न होंगे.
Career/Business: घर से काम करने वालों के लिए प्रगति.
Love Life: साथी के साथ मनमुटाव खत्म होगा.
Education: गृहकार्य और रिसर्च विषयों में सफलता.
Health: तनाव से जुड़ी समस्या में सुधार.
Finance: संपत्ति या वाहन से लाभ संभव.
सफलता मंत्र: शान्तिः परमो लाभः.यानी शांति ही सर्वोच्च लाभ है.
Lucky Color: Pearl White. Lucky Number: 12 

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 10 Nov 2025 05:40 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
