Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 10 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव में है, साझेदारी और संबंधों में नई ऊर्जा भर देगा. जिनसे मतभेद थे, उनसे सुलह संभव है. कामकाज में साझेदारी के प्रस्ताव आएंगे, बस कानूनी पक्ष जांचें.

Career/Business: पार्टनरशिप में लाभ, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

Love Life: पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, प्यार गहराएगा.

Education: टीमवर्क या प्रोजेक्ट आधारित कार्यों में सफलता.

Health: नींद और तनाव से जुड़ी समस्या का ध्यान रखें.

Finance: संयुक्त निवेश से लाभ संभव.

सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते. यानी संतुलन ही योग है.

Lucky Color: Yellow. Lucky Number: 3

उपाय: पीले पुष्प से विष्णु पूजन करें.

मकर (Capricorn) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके षष्ठ भाव में है, प्रतियोगिता और कार्यस्थल की व्यस्तता बढ़ेगी. आप अपने दृढ़ निश्चय से चुनौतियों पर विजय पाएंगे.

Career/Business: नौकरी में सम्मान बढ़ेगा, कार्य पूर्णता के संकेत.

Love Life: पुराने विवाद खत्म होंगे.

Education: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लाभ.

Health: पेट या पाचन से जुड़ी परेशानी संभव.

Finance: धन के लेनदेन में सावधानी रखें.

सफलता मंत्र: कर्मणि व्यर्थं न गच्छति. यानी कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता.

Lucky Color: Dark Brown. Lucky Number: 10

उपाय: शनि देव को तिल का तेल चढ़ाएं.

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके पंचम भाव में है, सृजन, प्रेम और आत्म-अभिव्यक्ति का दिन. आपके विचारों में चमक रहेगी, और लोग आपकी क्रिएटिविटी की सराहना करेंगे.

Career/Business: मीडिया, शिक्षा या आर्ट सेक्टर वालों के लिए शुभ समय.

Love Life: साथी के साथ रोमांटिक शाम संभव.

Education: अध्ययन में एकाग्रता बढ़ेगी.

Health: आंखों या सिरदर्द की समस्या हो सकती है.

Finance: शेयर मार्केट या निवेश में छोटा लाभ संभव.

सफलता मंत्र: यथा बीजं तथाऽफलं. यानी जैसा बीज, वैसा फल.

Lucky Color: Teal Blue. Lucky Number: 11

उपाय: माता सरस्वती को पुष्प और दीप अर्पित करें.

मीन (Pisces) राशिफल, 10 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में है, घर-परिवार और आंतरिक शांति का भाव प्रबल रहेगा. आप प्रियजनों के साथ समय बिताने से प्रसन्न होंगे.

Career/Business: घर से काम करने वालों के लिए प्रगति.

Love Life: साथी के साथ मनमुटाव खत्म होगा.

Education: गृहकार्य और रिसर्च विषयों में सफलता.

Health: तनाव से जुड़ी समस्या में सुधार.

Finance: संपत्ति या वाहन से लाभ संभव.

सफलता मंत्र: शान्तिः परमो लाभः.यानी शांति ही सर्वोच्च लाभ है.

Lucky Color: Pearl White. Lucky Number: 12

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.