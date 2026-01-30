हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: 30 जनवरी राशिफल, आर्द्रा नक्षत्र और राहुकाल का साया, सिंह से वृश्चिक राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये काम!

Aaj Ka Rashifal: 30 जनवरी राशिफल, आर्द्रा नक्षत्र और राहुकाल का साया, सिंह से वृश्चिक राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये काम!

Aaj Ka Rashifal: 30 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 30 Jan 2026 05:48 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal: 30 January 2026 को शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन को निर्णय, निष्कर्ष और जिम्मेदारी की ओर ले जाती है. आज चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित होने से विचारों की गति तेज है, संवाद और चर्चाएं बढ़ेंगी और हर विषय पर कई दृष्टिकोण सामने आएंगे. आर्द्रा नक्षत्र स्पष्टता के साथ-साथ मानसिक बेचैनी भी ला सकता है, इसलिए आज तथ्य और भावना के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है. वैधृति योग जल्दबाज़ी से

बचने का संकेत देता है, खासकर प्रतिष्ठा, साझेदारी और कानूनी मामलों में. आज सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल रहेगा, जब जोखिम और विवाद टालना बेहतर है.

वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित समय है, जहां बातचीत, योजना और स्पष्ट निर्णय अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दे सकते हैं. इस का प्रभाव सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक पर विशेष रूप से दिखाई देगा, जानते हैं आज का राशिफल-

सिंह (Leo) राशिफल, 30 January 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेता है. द्वादशी तिथि आपको किसी अधूरे पेशेवर या सामाजिक विषय पर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से नेटवर्किंग, मीटिंग और चर्चाएं बढ़ेंगी, लेकिन हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना लाभकारी नहीं होगा.

आर्द्रा नक्षत्र आज सच को सामने लाता है, इसलिए कार्यस्थल पर स्पष्ट बातें होंगी. यह स्पष्टता आपकी छवि को मजबूत भी कर सकती है और यदि अहंकार हावी हुआ तो नुकसान भी पहुंचा सकती है.

सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में प्रतिष्ठा से जुड़े जोखिम, टकराव या आवेगी निर्णय टालें. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त वरिष्ठों से बातचीत, प्रस्तुति या रणनीतिक चर्चा के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यही आगे की प्रगति का आधार बनेगी. आर्थिक रूप से खर्च नियंत्रित रखें. रिश्तों में सम्मान और स्पष्टता जरूरी है. स्वास्थ्य में ऊर्जा में उतार-चढ़ाव संभव है.

Career. जिम्मेदारी निभाएं, धैर्य रखें.
Finance. खर्च संयमित रखें.
Love. सम्मान और स्पष्ट संवाद जरूरी.
Health. ऊर्जा में उतार-चढ़ाव.
Lucky Color. सुनहरा
Lucky Number. 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 30 January 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन अनुशासन, विश्लेषण और व्यावहारिक निर्णयों का है. द्वादशी तिथि आपको प्रक्रियाओं को पूरा करने और बारीकियों पर ध्यान देने की ताकत देती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से काम का दबाव और संवाद दोनों बढ़ेंगे.

आर्द्रा नक्षत्र के कारण आज तथ्यों की गहराई तक जाना पड़ेगा. छोटी-सी चूक भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए सतर्कता जरूरी है. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में दस्तावेज़, कानूनी या निवेश से जुड़े फैसले टालना बेहतर होगा.

दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त योजना, समीक्षा और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए उपयुक्त रहेगा. करियर में मेहनत और अनुशासन की सराहना होगी. आर्थिक रूप से स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. रिश्तों में आलोचना से बचना जरूरी है. स्वास्थ्य में पाचन या थकान महसूस हो सकती है.

Career. मेहनत रंग लाएगी.
Finance. संतुलित, फिजूलखर्ची से बचें.
Love. आलोचना से बचें, समझदारी रखें.
Health. पाचन या थकान.
Lucky Color. हरा
Lucky Number. 5

तुला (Libra) राशिफल, 30 January 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन, समझौता और दूरदर्शिता की मांग करता है. द्वादशी तिथि किसी रिश्ते, साझेदारी या कानूनी विषय पर निष्कर्ष तक पहुंचने का संकेत देती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से यात्रा, अध्ययन या नए दृष्टिकोण सामने आ सकते हैं.

आर्द्रा नक्षत्र आज मतभेदों को स्पष्ट कर सकता है. यह अवसर है कि आप बातें सुलझाएं, न कि टालें. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में भावनात्मक या वित्तीय निर्णय से बचें.

दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त समझौते, बातचीत और योजना के लिए अनुकूल है. करियर में साझेदारी और सहयोग से लाभ होगा. आर्थिक रूप से दिन सामान्य है. रिश्तों में अपेक्षाएं संतुलित रखें. स्वास्थ्य में कमर या तनाव से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Career. सहयोग से सफलता.
Finance. सामान्य, संतुलन रखें.
Love. संतुलित अपेक्षाएं रखें.
Health. तनाव या कमर.
Lucky Color. गुलाबी
Lucky Number. 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 30 January 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन रणनीति, गहराई और आत्मनियंत्रण का है. द्वादशी तिथि आपको किसी साझा संसाधन, निवेश या भावनात्मक विषय पर अंतिम निर्णय की ओर ले जा सकती है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से सूचनाएं और चर्चाएं बढ़ेंगी, लेकिन हर बात पर भरोसा करना उचित नहीं होगा.

आर्द्रा नक्षत्र छिपी सच्चाइयों को उजागर कर सकता है. यह समय है कि आप भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा करें. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में जोखिम, गुप्त सौदे या आवेगी प्रतिक्रिया से बचें.

दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रणनीतिक निर्णय और आवश्यक बातचीत के लिए बेहतर रहेगा. करियर में टकराव से बचते हुए रणनीति पर काम करें. आर्थिक रूप से साझा धन में सावधानी जरूरी है. रिश्तों में शक से बचें. स्वास्थ्य में तनाव महसूस हो सकता है.

Career. रणनीति अपनाएं, टकराव से बचें.
Finance. साझा धन में सावधानी.
Love. शक से बचें, भरोसा रखें.
Health. तनाव.
Lucky Color. मरून
Lucky Number. 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 30 Jan 2026 05:48 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
