Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज शाम 06:07 तक दशमी, फिर एकादशी तिथि; शुभ योग फलदायी.

चंद्रमा सिंह राशि में, केतु के साथ 'ग्रहण दोष' का असर.

राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 तक, निर्णय न लें.

पश्चिम दिशा यात्रा आज आपके लिए बेहतर और सुखद रहेगी.

Aaj ka Gen-Z Rashifal 27 April 2026: सोमवार की शुरुआत एक 'Powerful Vibe' के साथ हो रही है! आज शाम 06:07 तक वैशाख शुक्ल दशमी है, जिसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा और वृद्धि योग का साथ मिल रहा है, जो आपके काम में 'Growth & Success' लाएगा. अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो 'मालव्य योग' आज आपको 'Main Character' वाली फीलिंग देगा.

लेकिन ध्यान दें! चंद्रमा आज भी सिंह राशि में हैं और केतु के साथ 'ग्रहण दोष' बना रहे हैं, इसलिए दिन के दूसरे हिस्से में अपने मूड को 'Chill' रखें.

दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी 'Big Decision' न लें. शुभ काम के लिए सुबह 10:15 से 12:15 का समय सबसे 'Perfect' है. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Smooth' रहेगी!

सोमवार का दिन आपके लिए काफी 'Hustle' भरा रहने वाला है. अच्छी खबर यह है कि आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति 'Strong' हो जाएगी. सामाजिक कार्यों में आपका योगदान बढ़ेगा, लेकिन एक बात याद रखें. उन लोगों से 'Distance' बना लें जिनकी संगत आपको नेगेटिव बना रही है. आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन 'Level Up' करने का है, क्योंकि शिक्षकों का पूरा सपोर्ट मिलेगा. लव लाइफ की बात करें तो लवमेट के साथ कहीं घूमने का प्लान बनेगा, जो आपको 'Healing' फील कराएगा. Self-Doubt को छोड़कर अपनी परिस्थितियों को स्मार्टली हैंडल करें.

वृष (Taurus)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Productive & Better' रहने वाला है. ऑफिस में आपके आइडियाज सहकर्मियों को इम्प्रेस करेंगे और आपको अपने काम को आसान बनाने का 'Pro-Tip' मिल सकता है. मालव्य योग के कारण आप अपनी जिम्मेदारियां एक 'Leader' की तरह निभाएंगे. दूसरों के काम में दखल देना आज आपके लिए 'Red Flag' हो सकता है, इसलिए अपने काम पर फोकस करें. पैसों से जुड़ी पुरानी समस्याएं दूर होंगी और प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा. शाम का समय दोस्तों के साथ बिताना आपको 'Refresh' कर देगा. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी के साथ 'Deep Discussion' हो सकता है.

मिथुन (Gemini)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Peaceful & Normal' रहने वाला है. रुके हुए काम पूरे होने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा और आप नए 'Creative' तरीकों पर विचार करेंगे. आज आपको रोजगार के नए और एक्साइटिंग अवसर मिल सकते हैं. ध्यान रहे, अपनी सफलता के बीच अपने 'Ego' को न आने दें; खुद को सुधारने पर ध्यान दें. जितनी पक्की आपकी 'Planning' होगी, सफलता मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे. शाम को पार्टनर के साथ 'Dinner Date' का योग है. भाई-बहन के बीच चल रही अनबन खत्म होगी और आपका रिश्ता 'Relatable & Strong' बनेगा. बच्चों को टाइम देना आज सबसे बड़ी खुशी होगी.

कर्क (Cancer)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Fantastic' रहने वाला है! अचानक हुए धन लाभ से आप अपनी विशलिस्ट का सामान खरीद पाएंगे. दांपत्य जीवन में 'Relationship Goals' वाली मधुरता आएगी. आज अपने पुराने और गलत विचारों को 'Delete' करके खुद को अपग्रेड करने का दिन है. गुस्से को कंट्रोल करें और नेगेटिविटी को खुद से दूर रखें. करियर के मामले में नए अवसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज 'Winning' मोमेंट मिल सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लवमेट के साथ चल रही अनबन आज 'Solved' हो जाएगी.

सिंह (Leo)

सोमवार का दिन आपके लिए पूरी तरह 'Favorable' है. कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉरमेंस देखकर सीनियर्स आपको 'Shoutout' देंगे और आपकी तारीफ होगी. आप अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर हैं. परिवार की समस्याओं को सुलझाने के लिए आज आप 'Front-Foot' पर रहेंगे और उन्हें तुरंत हल कर लेंगे. समय का सही इस्तेमाल करना आज आपका सबसे बड़ा 'Flex' होगा. पिता द्वारा दी गई बिजनेस की जिम्मेदारियों को आप एक 'Pro' की तरह निभाएंगे. परिवार के सभी सदस्य आपके व्यवहार से काफी खुश रहेंगे. आज आप हर मुश्किल काम आसानी से निपटा लेंगे.

कन्या (Virgo)

सोमवार का दिन आपके लिए 'New Vibes' और उमंग से भरा रहने वाला है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, जिससे आप 'Shopping Mode' ऑन कर सकते हैं. एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए समय 'Top-Tier' है; मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. शाम को किसी मित्र की 'Birthday Party' में जाना आपके सोशल सर्कल को बढ़ाएगा. ऑफिस में शत्रुओं पर आपकी योजनाओं का असर दिखेगा और वे आपसे इम्प्रेस होंगे. बड़ी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं के लिए आज का दिन 'Special' है. जीवन की परेशानियां अब 'Exit' लेने वाली हैं, बस मेहनत जारी रखें.

सोमवार का दिन आपके लिए 'Golden' रहने वाला है. आपका विनम्र स्वभाव आज सबको आपका फैन बना देगा. हालाँकि, अपने खर्चों पर 'Strict' नजर रखने की जरूरत है, वरना भविष्य में बजट बिगड़ सकता है. बेकार की उलझनों को 'Ignore' करें और लाइफ का बड़ा सबक याद रखें—हर चीज को बदलना मुमकिन नहीं है. भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए 'Me-Time' मिलेगा, जिसमें आप अपने मनपसंद शौक पूरे कर पाएंगे. मालव्य योग आपको कॉन्फिडेंस देगा. Self-Doubt को छोड़कर अपनी पसंद के कामों में समय बिताएं, यह आपके लिए थेरेपी जैसा होगा.

वृश्चिक (Scorpio)

सोमवार का दिन आपकी 'Bucket List' पूरी करने वाला है. मकान या प्लॉट खरीदने की आपकी इच्छा आज पूरी हो सकती है. संतान को अच्छी जॉब मिलने से घर का माहौल 'Party-Ready' रहेगा. लंबे समय से चल रही हेल्थ प्रॉब्लम्स से आज आपको 'Freedom' मिल सकती है. एक बात का ध्यान रखें—किसी के प्रति 'Revenge' की भावना न रखें, वरना आपकी खुद की वाइब खराब होगी. जिद्द करने से बचें और बिजनेस में मित्रों के साथ मिलकर काम शुरू करने पर विचार करें. जीवनसाथी के साथ 'Heart-to-Heart' बातचीत करने का भरपूर समय मिलेगा, जिससे बॉन्डिंग मजबूत होगी.

धनु (Sagittarius)

सोमवार का दिन तरक्की के नए 'Opportunities' खोलने वाला है. स्टूडेंट्स के लिए सलाह है कि अपनी पढ़ाई पर 'Full Focus' बनाए रखें, बड़ी सफलता जल्द ही मिलने वाली है. प्राइवेट जॉब करने वालों को आज 'Promotion' का सरप्राइज मिल सकता है. परिवार के साथ किसी मांगलिक उत्सव में जाने का मौका मिलेगा, जहाँ अपनी बातों को 'Filter' करके बोलें तो बेहतर होगा. अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन 'Exciting' है, शादी की बात आगे बढ़ सकती है. Self-Doubt को हावी न होने दें, आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा 'Asset' है.

मकर (Capricorn)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Stabilizing' रहने वाला है. आप खुद को एक बदली हुई और जिम्मेदार भूमिका में महसूस करेंगे. पैसों का सही मैनेजमेंट करना आज आपका मुख्य फोकस होगा. जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश सफल होगी, हालांकि कुछ बदलावों में समय लगेगा. पद और आय को बढ़ाने के कई सुनहरे अवसर आपको मिल सकते हैं. आप कठिन से कठिन काम को अपने 'Sheer Willpower' से पूरा कर लेंगे. आज का दिन कई तरह की एक्टिविटीज में बीतेगा, जिससे आपको बोरियत नहीं होगी. Self-Doubt को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें.

कुंभ (Aquarius)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Fantastic & Rewarding' रहने वाला है. पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से आपको 'Big Profit' मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. नए वाहन को खरीदने का सपना आज हकीकत में बदल सकता है. आप अपने मन की बातें किसी खास के साथ शेयर करेंगे और वह आपकी बातों को 'Priority' देगा. संतान की ओर से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल 'Goals' जैसा बना रहेगा. परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी राय की कद्र होगी.

मीन (Pisces)

सोमवार का दिन आपकी लाइफ में एक 'New Direction' लेकर आएगा. आप अपना ध्यान रचनात्मक (Creative) कार्यों में लगाएंगे, जिससे आपकी स्किल्स 'Upgrade' होंगी. परिवार के लोग आपके विजन को सपोर्ट करेंगे. पैसों के मामले में 'Smart' बनें और किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें. दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें, अपना 'Own Perspective' रखें. जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन आज 'End' हो जाएगी और घर में ख़ुशी का माहौल रहेगा. खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन 'Superb' है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आज का दिन बेस्ट है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.