हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGen-Z राशिफल 27 अप्रैल 2026: करियर में 'Winning' मोमेंट या थोड़ा और इंतज़ार? मालव्य योग से आज चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

Gen-Z राशिफल 27 अप्रैल 2026: करियर में 'Winning' मोमेंट या थोड़ा और इंतज़ार? मालव्य योग से आज चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

Aaj ka Gen-Z Rashifal 27 April 2026: मालव्य योग से आज इन राशियों की लाइफ होगी 'LIT', लेकिन 'ग्रहण दोष' बिगाड़ सकता है खेल! क्या आप भी हैं 'Main Character' लिस्ट में? अपना 'Vibe Check' यहां करें.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Apr 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज शाम 06:07 तक दशमी, फिर एकादशी तिथि; शुभ योग फलदायी.
  • चंद्रमा सिंह राशि में, केतु के साथ 'ग्रहण दोष' का असर.
  • राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 तक, निर्णय न लें.
  • पश्चिम दिशा यात्रा आज आपके लिए बेहतर और सुखद रहेगी.

Aaj ka Gen-Z Rashifal 27 April 2026: सोमवार की शुरुआत एक 'Powerful Vibe' के साथ हो रही है! आज शाम 06:07 तक वैशाख शुक्ल दशमी है, जिसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा और वृद्धि योग का साथ मिल रहा है, जो आपके काम में 'Growth & Success' लाएगा. अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो 'मालव्य योग' आज आपको 'Main Character' वाली फीलिंग देगा.

लेकिन ध्यान दें! चंद्रमा आज भी सिंह राशि में हैं और केतु के साथ 'ग्रहण दोष' बना रहे हैं, इसलिए दिन के दूसरे हिस्से में अपने मूड को 'Chill' रखें.

दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी 'Big Decision' न लें. शुभ काम के लिए सुबह 10:15 से 12:15 का समय सबसे 'Perfect' है. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Smooth' रहेगी!

Kal ka Rashifal 27 April 2026: मोहिनी एकादशी पर 'ध्रुव और मालव्य योग' का महासंयोग, इन 4 राशियों का होगा भाग्योदय, जानें कल का राशिफल

मेष (Aries)

सोमवार का दिन आपके लिए काफी 'Hustle' भरा रहने वाला है. अच्छी खबर यह है कि आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति 'Strong' हो जाएगी. सामाजिक कार्यों में आपका योगदान बढ़ेगा, लेकिन एक बात याद रखें. उन लोगों से 'Distance' बना लें जिनकी संगत आपको नेगेटिव बना रही है. आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन 'Level Up' करने का है, क्योंकि शिक्षकों का पूरा सपोर्ट मिलेगा. लव लाइफ की बात करें तो लवमेट के साथ कहीं घूमने का प्लान बनेगा, जो आपको 'Healing' फील कराएगा. Self-Doubt को छोड़कर अपनी परिस्थितियों को स्मार्टली हैंडल करें.

वृष (Taurus)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Productive & Better' रहने वाला है. ऑफिस में आपके आइडियाज सहकर्मियों को इम्प्रेस करेंगे और आपको अपने काम को आसान बनाने का 'Pro-Tip' मिल सकता है. मालव्य योग के कारण आप अपनी जिम्मेदारियां एक 'Leader' की तरह निभाएंगे. दूसरों के काम में दखल देना आज आपके लिए 'Red Flag' हो सकता है, इसलिए अपने काम पर फोकस करें. पैसों से जुड़ी पुरानी समस्याएं दूर होंगी और प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा. शाम का समय दोस्तों के साथ बिताना आपको 'Refresh' कर देगा. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी के साथ 'Deep Discussion' हो सकता है.

मिथुन (Gemini)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Peaceful & Normal' रहने वाला है. रुके हुए काम पूरे होने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा और आप नए 'Creative' तरीकों पर विचार करेंगे. आज आपको रोजगार के नए और एक्साइटिंग अवसर मिल सकते हैं. ध्यान रहे, अपनी सफलता के बीच अपने 'Ego' को न आने दें; खुद को सुधारने पर ध्यान दें. जितनी पक्की आपकी 'Planning' होगी, सफलता मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे. शाम को पार्टनर के साथ 'Dinner Date' का योग है. भाई-बहन के बीच चल रही अनबन खत्म होगी और आपका रिश्ता 'Relatable & Strong' बनेगा. बच्चों को टाइम देना आज सबसे बड़ी खुशी होगी.

कर्क (Cancer)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Fantastic' रहने वाला है! अचानक हुए धन लाभ से आप अपनी विशलिस्ट का सामान खरीद पाएंगे. दांपत्य जीवन में 'Relationship Goals' वाली मधुरता आएगी. आज अपने पुराने और गलत विचारों को 'Delete' करके खुद को अपग्रेड करने का दिन है. गुस्से को कंट्रोल करें और नेगेटिविटी को खुद से दूर रखें. करियर के मामले में नए अवसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज 'Winning' मोमेंट मिल सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लवमेट के साथ चल रही अनबन आज 'Solved' हो जाएगी.

सिंह (Leo)

सोमवार का दिन आपके लिए पूरी तरह 'Favorable' है. कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉरमेंस देखकर सीनियर्स आपको 'Shoutout' देंगे और आपकी तारीफ होगी. आप अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर हैं. परिवार की समस्याओं को सुलझाने के लिए आज आप 'Front-Foot' पर रहेंगे और उन्हें तुरंत हल कर लेंगे. समय का सही इस्तेमाल करना आज आपका सबसे बड़ा 'Flex' होगा. पिता द्वारा दी गई बिजनेस की जिम्मेदारियों को आप एक 'Pro' की तरह निभाएंगे. परिवार के सभी सदस्य आपके व्यवहार से काफी खुश रहेंगे. आज आप हर मुश्किल काम आसानी से निपटा लेंगे.

कन्या (Virgo)

सोमवार का दिन आपके लिए 'New Vibes' और उमंग से भरा रहने वाला है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, जिससे आप 'Shopping Mode' ऑन कर सकते हैं. एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए समय 'Top-Tier' है; मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. शाम को किसी मित्र की 'Birthday Party' में जाना आपके सोशल सर्कल को बढ़ाएगा. ऑफिस में शत्रुओं पर आपकी योजनाओं का असर दिखेगा और वे आपसे इम्प्रेस होंगे. बड़ी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं के लिए आज का दिन 'Special' है. जीवन की परेशानियां अब 'Exit' लेने वाली हैं, बस मेहनत जारी रखें.

तुला (Libra)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Golden' रहने वाला है. आपका विनम्र स्वभाव आज सबको आपका फैन बना देगा. हालाँकि, अपने खर्चों पर 'Strict' नजर रखने की जरूरत है, वरना भविष्य में बजट बिगड़ सकता है. बेकार की उलझनों को 'Ignore' करें और लाइफ का बड़ा सबक याद रखें—हर चीज को बदलना मुमकिन नहीं है. भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए 'Me-Time' मिलेगा, जिसमें आप अपने मनपसंद शौक पूरे कर पाएंगे. मालव्य योग आपको कॉन्फिडेंस देगा. Self-Doubt को छोड़कर अपनी पसंद के कामों में समय बिताएं, यह आपके लिए थेरेपी जैसा होगा.

वृश्चिक (Scorpio)

सोमवार का दिन आपकी 'Bucket List' पूरी करने वाला है. मकान या प्लॉट खरीदने की आपकी इच्छा आज पूरी हो सकती है. संतान को अच्छी जॉब मिलने से घर का माहौल 'Party-Ready' रहेगा. लंबे समय से चल रही हेल्थ प्रॉब्लम्स से आज आपको 'Freedom' मिल सकती है. एक बात का ध्यान रखें—किसी के प्रति 'Revenge' की भावना न रखें, वरना आपकी खुद की वाइब खराब होगी. जिद्द करने से बचें और बिजनेस में मित्रों के साथ मिलकर काम शुरू करने पर विचार करें. जीवनसाथी के साथ 'Heart-to-Heart' बातचीत करने का भरपूर समय मिलेगा, जिससे बॉन्डिंग मजबूत होगी.

धनु (Sagittarius)

सोमवार का दिन तरक्की के नए 'Opportunities' खोलने वाला है. स्टूडेंट्स के लिए सलाह है कि अपनी पढ़ाई पर 'Full Focus' बनाए रखें, बड़ी सफलता जल्द ही मिलने वाली है. प्राइवेट जॉब करने वालों को आज 'Promotion' का सरप्राइज मिल सकता है. परिवार के साथ किसी मांगलिक उत्सव में जाने का मौका मिलेगा, जहाँ अपनी बातों को 'Filter' करके बोलें तो बेहतर होगा. अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन 'Exciting' है, शादी की बात आगे बढ़ सकती है. Self-Doubt को हावी न होने दें, आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा 'Asset' है.

मकर (Capricorn)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Stabilizing' रहने वाला है. आप खुद को एक बदली हुई और जिम्मेदार भूमिका में महसूस करेंगे. पैसों का सही मैनेजमेंट करना आज आपका मुख्य फोकस होगा. जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश सफल होगी, हालांकि कुछ बदलावों में समय लगेगा. पद और आय को बढ़ाने के कई सुनहरे अवसर आपको मिल सकते हैं. आप कठिन से कठिन काम को अपने 'Sheer Willpower' से पूरा कर लेंगे. आज का दिन कई तरह की एक्टिविटीज में बीतेगा, जिससे आपको बोरियत नहीं होगी. Self-Doubt को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें.

कुंभ (Aquarius)

सोमवार का दिन आपके लिए 'Fantastic & Rewarding' रहने वाला है. पुराने किसी इन्वेस्टमेंट से आपको 'Big Profit' मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. नए वाहन को खरीदने का सपना आज हकीकत में बदल सकता है. आप अपने मन की बातें किसी खास के साथ शेयर करेंगे और वह आपकी बातों को 'Priority' देगा. संतान की ओर से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल 'Goals' जैसा बना रहेगा. परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी राय की कद्र होगी.

मीन (Pisces)

सोमवार का दिन आपकी लाइफ में एक 'New Direction' लेकर आएगा. आप अपना ध्यान रचनात्मक (Creative) कार्यों में लगाएंगे, जिससे आपकी स्किल्स 'Upgrade' होंगी. परिवार के लोग आपके विजन को सपोर्ट करेंगे. पैसों के मामले में 'Smart' बनें और किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें. दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें, अपना 'Own Perspective' रखें. जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन आज 'End' हो जाएगी और घर में ख़ुशी का माहौल रहेगा. खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन 'Superb' है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आज का दिन बेस्ट है.

Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशी पर ग्रहों का दुर्लभ योग, इन 5 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा! पढ़ें अपनी राशि का हाल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read More
Published at : 26 Apr 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal GenZ GEN Z Astrology

Frequently Asked Questions

27 अप्रैल 2026 को कौन से योग बन रहे हैं?

27 अप्रैल 2026 को वाशि, सुनफा और वृद्धि योग का साथ मिल रहा है। इसके साथ ही, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए मालव्य योग भी बन रहा है।

27 अप्रैल 2026 को राहुकाल कितने बजे से कितने बजे तक है?

27 अप्रैल 2026 को दोपहर 04:30 बजे से 06:00 बजे तक राहुकाल है, इसलिए इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए।

27 अप्रैल 2026 को शुभ काम के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है?

27 अप्रैल 2026 को शुभ काम के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक का समय सबसे उत्तम रहेगा।

27 अप्रैल 2026 को पश्चिम दिशा की यात्रा कैसी रहेगी?

27 अप्रैल 2026 को पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए सहज और सफल रहेगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Gen-Z राशिफल 27 अप्रैल 2026: करियर में 'Winning' मोमेंट या थोड़ा और इंतज़ार? मालव्य योग से आज चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य
Gen-Z राशिफल 27 अप्रैल 2026 करियर में 'Winning' मोमेंट या थोड़ा और इंतज़ार? मालव्य योग से आज चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य
राशिफल
Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशी पर ग्रहों का दुर्लभ योग, इन 5 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा! पढ़ें अपनी राशि का हाल
मोहिनी एकादशी पर ग्रहों का अद्भुत संयोग: मेष से मीन तक, जानें किसके चमकेंगे सितारे और किसे रहना होगा सावधान!
राशिफल
टैरो राशिफल 27 अप्रैल 2026: राजनीति से जुड़े लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ, कन्या राशि के जातक रचनात्मक कार्यों में बटोरेंगे सुर्खियां
टैरो राशिफल 27 अप्रैल 2026: राजनीति से जुड़े लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ, कन्या राशि के जातक रचनात्मक कार्यों में बटोरेंगे सुर्खियां
राशिफल
Kal ka Rashifal 27 April 2026: मोहिनी एकादशी पर 'ध्रुव और मालव्य योग' का महासंयोग, इन 4 राशियों का होगा भाग्योदय, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (27 अप्रैल 2026): मोहिनी एकादशी पर 'ध्रुव और मालव्य योग' का महासंयोग, इन 4 राशियों का होगा भाग्योदय, जानें सोमवार का राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Firing On Donald Trump: ट्रंप पर हमले से जुड़ी अंदर की कहानी! | Iran Vs US | Washington
Vinfast VF MPV 7 India review: एक Sensible MPV | #vinfast #carreview #mpv #autolive
MG Majestor Review क्या ये SUV Indians का दिल जीत पाएगी ? #mgmajestor #suv #autolive
सोनम बाजवा को क्यों लगता है पैपराजी से डर?
‘Mirzapur’ से ‘Kaptaan’ तक: Anjumm Shharma ने शेयर किए दिलचस्प किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई की हो गई मौत? मशहद में लगी पेंटिंग ने मचाई हलचल
क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई की हो गई मौत? मशहद में लगी पेंटिंग ने मचाई हलचल
बिहार
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
'योगी जी होंगे गोरखपुर के दादा…', पप्पू यादव ने बृज भूषण शरण सिंह का नाम लेकर ये क्या कहा?
आईपीएल 2026
अगले मैच से पहले RCB को झटका? विराट कोहली का जोड़ीदार अनफिट, कोच दिनेश कार्तिक ने दिया ताजा अपडेट
अगले मैच से पहले RCB को झटका? विराट कोहली का जोड़ीदार अनफिट, कोच दिनेश कार्तिक ने दिया ताजा अपडेट
बॉलीवुड
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
विश्व
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
विश्व
व्हाइट हाउस फायरिंग: कब-किसने चलाई गोली, कैसे पकड़ा गया आरोपी? हमले की पूरी टाइमलाइन
व्हाइट हाउस फायरिंग: कब-किसने चलाई गोली, कैसे पकड़ा गया आरोपी? हमले की पूरी टाइमलाइन
ट्रेंडिंग
100 रुपये लेकर लंदन के मार्केट में निकली महिला, पानी की बोतल भी नहीं खरीद पाई, यूजर्स बोले, इंडिया इज बेस्ट
100 रुपये लेकर लंदन के मार्केट में निकली महिला, पानी की बोतल भी नहीं खरीद पाई, यूजर्स बोले, इंडिया इज बेस्ट
शिक्षा
NCERT Class 9 Books: NCERT की 9वीं की किताबें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध, बाजार में कमी के बीच छात्रों को मिली राहत
NCERT की 9वीं की किताबें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध, बाजार में कमी के बीच छात्रों को मिली राहत
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget