Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज शाम 06:07 तक दशमी, वाशि, सुनफा, वृद्धि योग शुभ।

मालव्य योग से वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ को मिलेगा विशेष लाभ।

चंद्रमा सिंह राशि में, केतु संग ग्रहण दोष, मूड हो सकता है भारी।

राहुकाल में बड़े सौदे टालें, पश्चिम यात्रा आज सुखद रहेगी।

Aaj ka Gen-Z Rashifal 26 April 2026: रविवार का दिन आपके लिए 'Mixed Energy' लेकर आया है! पंचांग के अनुसार आज शाम 06:07 तक वैशाख शुक्ल दशमी है. सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा और वृद्धि योग का बोलबाला है, जो आपके काम में ग्रोथ लाएगा. अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो 'मालव्य योग' आज आपको 'VIP Treatment' दिलाने वाला है.

लेकिन संभलकर! चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और केतु के साथ मिलकर 'ग्रहण दोष' बना रहे हैं, जो आपके मूड को थोड़ा 'Heavy' या इमोशनल कर सकता है.

दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी 'Big Deal' फाइनल न करें. शुभ काम के लिए सुबह 10:15 से 12:15 का समय सबसे 'Perfect' है. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Smooth' रहेगी!

आइए जानते हैं, आपकी राशि में 'Sunday Chill' लिखा है या थोड़ा और 'Hustle'?

रविवार का दिन आपके लिए थोड़ा 'Low Energy' वाला साबित हो सकता है. पंचांग के अनुसार वृद्धि योग तो है, लेकिन आप सुबह से ही थकान और सुस्ती महसूस करेंगे. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी होगी, इसलिए खुद को 'Over-Exert' न करें. करियर के मोर्चे पर कुछ छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं, जो आपको थोड़ा इरिटेट करेंगी. अच्छी बात यह है कि पारिवारिक तालमेल बहुत शानदार रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर के मेकओवर या साज-सज्जा पर ध्यान देंगे, जो आपके मूड को 'Refresh' कर देगा. सोशल मीडिया या कॉल के जरिए कोई 'Good News' मिल सकती है. बच्चों की सेहत को लेकर 'Extra Vigilant' रहें. Self-Doubt को हावी न होने दें; कभी-कभी चिल करना भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा होता है.

वृष (Taurus)

रविवार का दिन आपके लिए पूरी तरह से 'Romantic & Fun' मोड वाला है. मालव्य योग का साथ आपको 'VIP Vibe' देगा. काफी समय से पेंडिंग काम आज आपको हर हाल में पूरे करने होंगे. आज आप अपने पार्टनर को शॉपिंग पर ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक 'Savage' टिप है—अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें. ज्यादा टोका-टाकी आज आपके 'Perfect Date' को खराब कर सकती है और कहासुनी हो सकती है. बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको उनकी लाइफ के बारे में 'Deep Insights' देगा. लव लाइफ के मामले में आज का दिन आपके लिए 'Core Memory' बन सकता है. Self-Doubt को साइड में रखें और अपनी खुशियों को खुलकर एन्जॉय करें, क्योंकि सितारे आपके फेवर में हैं.

मिथुन (Gemini)

रविवार का दिन आपके लिए 'Responsibility' और 'Success' का कॉम्बो है. आपको कुछ एक्स्ट्रा काम सौंपे जा सकते हैं, जिन्हें आपको 'Planned' तरीके से पूरा करना होगा. मनोरंजन और लग्जरी पर आज आप पैसा खर्च कर सकते हैं, जो आपको 'Healing' फील कराएगा. जो लोग सिंगल हैं और सीरियस रिलेशनशिप की तलाश में हैं, उनके लिए आज कोई 'Solid Proposal' आ सकता है. नया गैजेट, वाहन या घर के लिए कुछ एंटीक खरीदने का यह 'Prime Time' है. बिजनेस में आज आपको 'Financial Gain' मिलने की पूरी उम्मीद है. Self-Doubt से बचें; आपकी कार्यशैली ही आपकी असली ताकत है. आज का दिन आपके लिए 'Super Productive' साबित हो सकता है.

कर्क (Cancer)

रविवार का दिन आपके लिए 'LIT' रहने वाला है! आपको कुछ नया सीखने और अपनी स्किल्स को 'Upgrade' करने का मौका मिलेगा. भाइयों की मदद से कोई मुश्किल प्रोजेक्ट 'Done & Dusted' हो जाएगा. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मिली खबर आपके दिन को 'Joyful' बना देगी. शाम का समय प्रेमी के साथ किसी 'Aesthetic' कैफे या डेट पर बीतेगा, जो काफी सुखद रहेगा. आप बच्चों की खुशी और अपने शौक पर पैसा खर्च करेंगे, जो आपको 'Instant Happiness' देगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको 'Mental Peace' और सिक्योरिटी का अहसास कराएगा. अपनी 'Main Character Energy' को सेलिब्रेट करें और आज का दिन खुलकर जिएं.

सिंह (Leo)

रविवार का दिन आपके लिए थोड़ा 'Messy' हो सकता है. मन में चल रहे विचारों का तूफान आपको मानसिक रूप से उलझाए रखेगा. परिवार से जुड़ा कोई मुद्दा आपके 'Peace of Mind' को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए घर के बड़ों से बात करें; उनका अनुभव आपके लिए 'Life-Saving' होगा. आज आप गैजेट्स या बिजली के सामान पर पैसा खर्च कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोग आज काम से ब्रेक लेकर घरेलू पेंडिंग टास्क पूरे करने पर ध्यान देंगे. Self-Doubt में आकर खुद को आइसोलेट न करें; अपनों की मदद लेना आपको 'Empowered' महसूस कराएगा. चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है, इसलिए 'Stay Grounded'.

कन्या (Virgo)

रविवार का दिन आपके लिए 'Full On Fun' वाला है. आप पूरी तरह मौज-मस्ती के मूड में रहेंगे और अपनी पसंद का काम करने का मौका मिलेगा. फूड लवर्स के लिए आज का दिन 'Cravings' पूरी करने वाला है. बिजनेस में, खासकर गारमेंट्स और ग्रोसरी सेक्टर वालों की आज 'Bumper Earning' होने वाली है. आपकी क्रिएटिविटी आज टॉप लेवल पर रहेगी, जिससे आप हर चैलेंज को 'Slay' कर देंगे. बच्चों की तरफ से मिली कोई खुशखबरी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रखेगी. Self-Doubt की यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत रंग ला रही है. रिश्तों के बीच तालमेल बिठाने में आप आज 'Master' साबित होंगे.

रविवार का दिन आपकी बुद्धिमत्ता और स्मार्टनेस के इम्तिहान का है. आप अपनी मेहनत से हर काम पूरा कर लेंगे, लेकिन अपने 'Haters' और विरोधियों से 'Safe Distance' बनाकर रखें. आज हर विषय पर अपनी राय देना आपके लिए 'Backfire' कर सकता है, इसलिए 'Listen More, Talk Less' वाली पॉलिसी अपनाएं. जोश में आकर ओवरस्पेंडिंग करना आपके बजट को बिगाड़ सकता है, इसलिए 'Impulsive Buying' से बचें. घर में किसी छोटी बात पर कहासुनी हो सकती है, जिसे आपको अपनी डिप्लोमेसी से सुलझाना होगा. अपनी 'Aesthetic' पसंद को फॉलो करें लेकिन हकीकत से दूर न भागें. गुस्से पर काबू रखना आज आपका 'Success Mantra' है.

वृश्चिक (Scorpio)

रविवार का दिन आपके लिए 'Pure Success' वाला है. कामकाज में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और कमाई का कोई 'Unexpected' जरिया मिल सकता है. आपके बॉस और सीनियर्स आपके काम की 'Appreciation' करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. निजी रिश्तों के लिए दिन 'Super Shubh' है; दोस्तों के साथ गपशप और फन मोमेंट्स एन्जॉय करेंगे. आप दिन भर 'High Energy' और पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे. व्यापार में नई स्ट्रैटेजी अपनाना आपकी आमदनी में 'Spike' लाएगा. Self-Doubt को बाय-बाय कहें, क्योंकि आज आप जो भी छुएंगे, वो सोना बन जाएगा. स्वास्थ्य के मामले में दिन 'Perfect' है.

धनु (Sagittarius)

रविवार का दिन आपके लिए थोड़ा 'Confusing' और अनिश्चितता भरा हो सकता है. मानसिक रूप से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, इसलिए अपनी कार्यशैली में 'Correction' करने की जरूरत है. पारिवारिक जिम्मेदारियों को इग्नोर करना आपके बड़ों को नाराज कर सकता है, इसलिए 'Responsible' बनें. वैसे, पार्टनर के साथ 'Quality Time' बिताने का मौका मिलेगा, जो आपको रिचार्ज कर देगा. वाहन चलाते समय 'Extra Careful' रहें, वरना जेब ढीली हो सकती है. बिजली के उपकरणों और रिपेयरिंग पर पैसा खर्च होने का योग है. Self-Doubt से बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें और अपनी 'Vibe' को पॉजिटिव रखें.

मकर (Capricorn)

रविवार का दिन कई मामलों में आपके लिए 'Winning' रहेगा. अपनी मेहनत के अनुसार आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे. दोस्तों के साथ 'Shopping & Chill' का लुत्फ उठाएंगे. ऑफिस की राजनीति और गॉसिप से पूरी तरह 'Distance' बनाकर रखें, वरना आपकी इमेज पर 'Red Flag' लग सकता है. शादी के लिए तैयार लोगों के लिए आज कोई 'Dream Proposal' आ सकता है. माता-पिता का आशीर्वाद आपके व्यक्तित्व को और भी 'Influential' बनाएगा. शाम का समय प्रियजनों के साथ बिताकर आप 'Emotional Security' महसूस करेंगे. अपनी छवि को लेकर 'Conscious' रहें और संचार माध्यमों पर सोच-समझकर बोलें.

कुंभ (Aquarius)

रविवार का दिन आपके लिए 'Proceed with Caution' का संकेत है. किसी भी जोखिम भरे काम या एडवेंचर से बचें. कुछ दोस्त आज 'Fake' व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए अपनी सीक्रेट्स शेयर न करें. घरेलू कामों का बोझ बढ़ सकता है, जहाँ आपको पार्टनर की मदद की सख्त जरूरत होगी. खान-पान की गलत आदतों (Junk Food/Alcohol) से बचें, वरना 'Health Issues' हो सकते हैं. बिजनेस के मामले में दिन लाभकारी है, लेकिन 'Mental Stress' बना रह सकता है. शाम को परिवार के साथ कोई फिल्म या शो देखना आपको 'Relax' करेगा. Self-Doubt को हावी न होने दें, संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है.

मीन (Pisces)

रविवार का दिन आपके लिए 'Slow but Sweet' रहने वाला है. घर में किसी खास मेहमान या पुराने दोस्त की एंट्री हो सकती है, जिससे माहौल 'Vibrant' हो जाएगा. बच्चों का सपोर्ट आपको 'Mental Strength' देगा. हालांकि, अपनी डाइट और डेली रूटीन की अनदेखी न करें, वरना स्वास्थ्य 'Down' हो सकता है. आर्थिक मामलों में 'Save More, Spend Less' का रूल फॉलो करें. अति उत्साह में आकर कोई भी बड़ा फैसला न लें, वरना 'Loss' हो सकता है. लव लाइफ आज पूरी तरह आपके फेवर में है. सामाजिक दायरे में आपकी पहचान बढ़ेगी और आप नए लोगों से 'Connect' कर पाएंगे. आज की वाइब काफी 'Pleasant' है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.