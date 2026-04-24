Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शनिवार को वाशि, सुनफा और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा।

मालव्य योग वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ को VIP ट्रीटमेंट देगा।

ग्रहण दोष मूड को ऑफ कर सकता है, राहुकाल में बड़े कदम न लें।

कन्या राशि के लिए विवाह, कुंभ को मिलेगा अटका पैसा।

Aaj ka Gen-Z Rashifal 25 April 2026: शनिवार का दिन 'High Intensity' और 'Big Energy' वाला है! पंचांग के अनुसार शाम 06:29 तक वैशाख शुक्ल नवमी है. सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा और गण्ड योग का बोलबाला है. अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो 'मालव्य योग' आज आपको 'VIP Treatment' दिलाने वाला है.

लेकिन संभलकर! रात 08:05 के बाद चंद्रमा और केतु का 'ग्रहण दोष' शुरू होगा, जो मूड को थोड़ा 'Off' या कन्फ्यूज कर सकता है.

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी 'Big Move' न लें. शुभ काम के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 का अभिजीत मुहूर्त सबसे 'Perfect' है. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'LIT' रहेगी!

आइए जानते हैं, आज आपकी राशि में 'Success' लिखा है या थोड़ा और 'Wait'?

शनिवार का दिन आपके चारों ओर एक ' খুशनुमा वाइब' लेकर आया है. आपको एक के बाद एक ऐसी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देगी. करियर के मोर्चे पर माहौल काफी पॉजिटिव है, हालांकि वर्कप्लेस में किसी छोटी बात को लेकर बहसबाजी होने की संभावना है. यहाँ आपको अपना 'Cool' बनाए रखना है और सिचुएशन को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेना है. सिंगल लोगों के लिए आज 'Love Alert' है; मुमकिन है कि आप किसी के प्यार में पड़ जाएं, लेकिन किसी भी रिश्ते में कूदने से पहले Vibe Check जरूर कर लें. घर में किसी नए मेहमान का आगमन होने से फैमिली में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनल करें और 'Main Character' की तरह दिन एन्जॉय करें.

वृष (Taurus)

शनिवार का दिन आपके धन-धान्य और समृद्धि में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है. अगर आप करियर में कुछ नया करने का सोच रहे हैं, तो अपनी कार्ययोजना में इनोवेटिव आइडियाज शामिल करना आज आपके लिए 'Game Changer' साबित होगा. बिजनेस के मामलों में पिताजी की सलाह को नजरअंदाज न करें, वह आपके लिए 'Golden Advice' साबित हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए सलाह है कि पढ़ाई में 'Procrastination' (टालमटोल) न दिखाएं; किसी नए और इंटरेस्टिंग कोर्स में आपकी रुचि जाग सकती है. आप दूसरों का भला करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझकर आपको 'Judge' कर सकते हैं. ऐसे में Self-Doubt को हावी न होने दें और अपने माता-पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं.

मिथुन (Gemini)

शनिवार का दिन आपकी वाणी और व्यवहार के इम्तिहान का है. आपकी मौज-मस्ती वाली आदत आज किसी काम में गड़बड़ी पैदा कर सकती है, इसलिए काम के प्रति थोड़ा 'Serious Mode' ऑन रखना जरूरी है. संतान पक्ष की ओर से कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपका दिन बना देगी. वैवाहिक जीवन में चल रही अनबन के कारण मन थोड़ा 'Low' महसूस कर सकता है, पर पार्टनर से खुलकर बात करना ही समाधान है. बिजनेस के लिहाज से दिन बेहतरीन है; कोई बड़ा टेंडर मिलने की संभावना है जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बूस्ट देगा. राजनीति में कदम बढ़ा रहे युवाओं को आज अपनी हर चाल बहुत 'Calculated' रखनी होगी. अपनी सेहत का ख्याल रखें और खान-पान पर नियंत्रण रखें.

कर्क (Cancer)

शनिवार का दिन आपके लिए कुछ इमोशनल उलझनों वाला हो सकता है. ऑफिस में आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे निभाने में आपके बॉस और सीनियर्स का 'Full Support' आपके साथ रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते 'Relationship Goals' जैसे रहेंगे और आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे. यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह आज पूरा हो सकता है, जिससे आप काफी 'Relieved' महसूस करेंगे. अपनी पुरानी गलतियों से सबक लें और उन्हें दोहराने से बचें. स्पोर्ट्स या खेलकूद में आपकी रुचि आज बढ़ सकती है. एक बात का खास ख्याल रखें—कार्यक्षेत्र में अपना काम किसी दूसरे के भरोसे न छोड़ें, वरना 'Mess' क्रिएट हो सकता है.

सिंह (Leo)

शनिवार का दिन आपके लिए काफी सामान्य और बैलेंस्ड रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या सराहना मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप 'Winning' महसूस करेंगे. अपने विरोधियों की बातों को पूरी तरह 'Ignore' करें और उनकी चालों में न फंसें. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है जो घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा. यदि आप किसी सोशल इवेंट में जा रहे हैं, तो वहां अपनी बातें बहुत सोच-समझकर रखें. पैसों को लेकर अगर कोई काम रुका हुआ था, तो वह आज 'Clear' हो जाएगा. आपके फ्रेंड सर्कल में नए लोगों का इजाफा होगा. अपनी 'Main Character Energy' को बरकरार रखें और दिन का आनंद लें.

कन्या (Virgo)

शनिवार का दिन किसी भी तरह के वाद-विवाद और ड्रामे से दूर रहने का है. कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 'Deep Analysis' जरूर करें. अपने पार्टनर की भावनाओं को प्राथमिकता दें; उनके लिए कोई सरप्राइज पार्टी या डिनर प्लान करना आपके रिश्ते को 'Next Level' पर ले जाएगा. संतान को करियर या पढ़ाई के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ सकता है. परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको थोड़ी भागदौड़ और मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. Self-Doubt के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखें. अपनी मानसिक शांति के लिए फालतू की चर्चाओं से बचें. आज आप जो भी कदम उठाएं, उसमें अपनी पार्टनर की सलाह जरूर लें.

शनिवार का दिन बिजनेस के लिहाज से थोड़ा धीमा रह सकता है, इसलिए कोई बड़ा निवेश करने से बचें. हालांकि, आप अपनी पुरानी टेंशन और 'Mental Stress' से छुटकारा पाने में सफल रहेंगे, जो आपको काफी हल्का महसूस कराएगा. दोस्तों के साथ मौज-मस्ती के लिए समय तो निकलेगा, लेकिन काम के प्रति आलस्य दिखाना आज आपके लिए 'Heavy' पड़ सकता है. पारिवारिक समस्याओं को वरिष्ठ सदस्यों की मदद से बैठकर सुलझाना आपके लिए 'Smart Move' होगा. अपनी 'Aesthetic' पसंद को आज आप खुद को ग्रूम करने या वर्कस्पेस को सजाने में लगा सकते हैं. काम और आराम का सही बैलेंस बनाएं ताकि आप 'Burnout' महसूस न करें.

वृश्चिक (Scorpio)

शनिवार का दिन कुछ नया और रोमांचक ट्राई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आपके मन में कई तरह की उलझनें हो सकती हैं, लेकिन 'Patience' के साथ उन्हें सुलझाना ही आज का मंत्र है. आप हर काम में जल्दबाजी दिखा सकते हैं, पर याद रखें कि 'Haste Makes Waste'. प्रतिस्पर्धा का भाव (Competitive Spirit) आपके मन में बना रहेगा जो आपको दूसरों से आगे निकलने में मदद करेगा. आपको संपत्ति की प्राप्ति या कोई बड़ा फाइनेंशियल लाभ हो सकता है. अपनी जिम्मेदारियों को लेकर 'Extra Vigilant' रहें. यदि कोई प्रोजेक्ट अधूरा था, तो आज वह 'Done & Dusted' हो जाएगा. अपनी इन्सटिंक्ट पर भरोसा करें और साहस के साथ आगे बढ़ें.

धनु (Sagittarius)

शनिवार का दिन अपने गुस्से को 'Control' करने का है. बेवजह का क्रोध आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है और वरिष्ठ सदस्यों को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं. किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी न दिखाएं, खासकर नौकरी और पैसों के मामलों में. यदि परिवार में किसी की जॉब को लेकर आप चिंतित थे, तो आज उन्हें नया ऑफर मिल सकता है. संतान की ओर से किसी नए गैजेट या वाहन की डिमांड आ सकती है, जिसे पूरा करने की आप कोशिश करेंगे. आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें. अपनी 'Freedom' को एन्जॉय करें लेकिन अपनी मर्यादा का भी ख्याल रखें. शाम का समय दोस्तों के साथ बिताना आपके लिए 'Refreshing' रहेगा.

मकर (Capricorn)

शनिवार का दिन किसी कानूनी मामले में आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है. अपने व्यवसाय के तरीके में बदलाव करना आपके लिए 'Prosperous' रहेगा. पार्टनरशिप के मामलों में 'Red Flags' को इग्नोर न करें; पार्टनर के साथ 'Transparency' बनाए रखें. ऑफिस में अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी किसी के साथ शेयर न करें, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. परिवार के किसी सदस्य के करियर को लेकर आप 'Support System' की भूमिका निभाएंगे. अपनी मेहनत पर यकीन रखें, क्योंकि आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल (Results) जरूर मिलेंगे. रात के समय केतु के प्रभाव से बचने के लिए मेडिटेशन करें और दिमाग को शांत रखें.

कुंभ (Aquarius)

शनिवार का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर हो सकता है; बदलते मौसम का असर आपकी बॉडी पर पड़ सकता है, इसलिए सेल्फ-केयर को प्रायोरिटी दें. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की प्लानिंग होने से माहौल काफी 'Happening' रहेगा. यदि आप कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे थे, तो आज वह हकीकत में बदल सकता है. किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो अपने डाइट प्लान को न बिगाड़ें. भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और वे आपकी बातों को 'Priority' देंगे. अपनी क्रिएटीविटी को नया आयाम दें और आज के दिन को अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को सुधारने में लगाएं.

मीन (Pisces)

शनिवार का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम और नई उम्मीदें लेकर आएगा. दान-धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको 'Good Vibe' महसूस होगी. स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा के परिणाम 'LIT' रहने वाले हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग आज सफल हो सकती है. राजनीति में कदम बढ़ा रहे लोगों को अपनी रणनीति 'Deeply Analyze' करनी होगी. परिवार के किसी सदस्य की बात आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, पर 'Let it go' करना ही आज आपके लिए बेहतर है. आप खुद को ऊर्जा (Energy) से भरा हुआ महसूस करेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी. बस अपनी मेंटल क्लैरिटी पर फोकस करें और दिन का पूरा आनंद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.