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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGen-Z राशिफल 24 अप्रैल 2026: किसे मिलेगा करियर में 'Success' और कहां होगा 'Love Drama'? जानें अपनी राशि का हाल

Gen-Z राशिफल 24 अप्रैल 2026: किसे मिलेगा करियर में 'Success' और कहां होगा 'Love Drama'? जानें अपनी राशि का हाल

Aaj ka Gen-Z Rashifal 24 April 2026: आज का दिन बड़े बदलाव और सरप्राइज वाला है! गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग से आपके करियर, पढ़ाई और लव लाइफ में क्या होगा खास? जानने के लिए पढ़ें पूरा राशिफल।

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 23 Apr 2026 08:00 PM (IST)
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  • विभिन्न राशियाँ करियर, लव लाइफ और सेहत में खास मौके पाएंगी।

Aaj ka Gen-Z Rashifal 24 April 2026: आज की वाइब काफी High-Power है! शाम 07:22 तक वैशाख शुक्ल अष्टमी है, जो आपके काम में तेजी लाएगी. ग्रहों की चाल आज वाशि, सुनफा और शूल योग बना रही है, यानी आज का दिन 'Productivity' के नाम रहेगा. अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो मालव्य योग आपके लिए 'Luck Factor' को दोगुना कर देगा.

आज सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी नया 'Initial' न लें. शुभ काम के लिए सुबह 08:15 - 10:15 और दोपहर 01:15 - 02:15 का टाइम 'Prime Time' है. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Smooth' रहेगी.

मेष (Aries)

आज आप पूरी तरह से 'Beast Mode' में रहने वाले हैं. करियर के मोर्चे पर आपकी प्लानिंग इतनी सटीक होगी कि ऑफिस में सीनियर्स आपकी 'Efficiency' के कायल हो जाएंगे. यदि आप बिजनेस में हैं, तो आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है, जिससे भविष्य में बड़े मुनाफे की नींव पड़ेगी. एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए यह अपनी परफॉरमेंस को 'Level Up' करने का सही समय है. लव लाइफ में सब कुछ 'Smooth' रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अपनी बातों को पार्टनर पर थोपने से बचें; 'Mutual Respect' जरूरी है.

Self-Doubt के नाम पर आपको आज FOMO (फियर ऑफ मिसिंग आउट) महसूस हो सकता है कि शायद आप दूसरों से पीछे हैं. लेकिन यकीन मानिए, ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं. छोटे बच्चों के साथ समय बिताना आपकी मेन्टल हेल्थ को 'Refresh' कर देगा.

वृषभ (Taurus)

मालव्य योग आपके लिए 'Career Boost' लेकर आ रहा है. खासकर आईटी और केमिस्ट्री से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन 'Top-Tier' साबित होगा; आपको टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. ऑफिस में आपकी बातों का असर गहरा होगा और लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. लव लाइफ की बात करें तो दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल 'Relationship Goals' जैसा रहेगा, जिससे आपको घर में सुख-शांति महसूस होगी.

Self-Doubt के मामले में आपको लग सकता है कि क्या आपकी मेहनत का सही फल मिलेगा? तो जवाब है 'हाँ', बस थोड़ा धैर्य रखें. आज आपको 'Main Character' Energy महसूस होगी. सेहत के लिहाज से दिन बढ़िया है, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहेंगे. नए रोजगार के अवसर आपका दरवाजा खटखटा सकते हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए तैयार रहें.

मिथुन (Gemini)

आज आपकी नेटवर्किंग और गुरुओं का साथ आपको 'Next Level' पर ले जाएगा. करियर में किसी प्रभावशाली व्यक्ति या रिश्तेदार से आर्थिक मदद मिल सकती है, जो आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में काम आएगी. स्टूडेंट्स के लिए अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखना ही आज की जीत है. लव लाइफ में आज आप काफी 'Flirty' और मजेदार मूड में रहेंगे, जिससे पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार बनी रहेगी.

Self-Doubt के जाल में न फंसें; अक्सर आप खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, लेकिन आपकी 'Multitasking' स्किल्स आपको सबसे अलग बनाती हैं. सेहत को बेहतर रखने के लिए आज थोड़ा टहलना या वर्कआउट करना जरूरी है ताकि आप 'Tajgi' महसूस करें. परिवार के साथ किसी टूर का प्लान आज आपके मूड को एकदम 'LIT' कर देगा.

कर्क (Cancer)

आज का दिन आपके लिए इमोशन्स और प्रोडक्टिविटी का एक दिलचस्प 'Mix' है. सुबह थोड़ा आलस महसूस हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद आप अपनी 'Full Speed' पकड़ लेंगे. करियर में मित्रों की सलाह आपके लिए 'Game Changer' साबित होगी. फैशन डिजाइनिंग और क्रिएटिव फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अपनी क्रिएटीविटी दिखाने का है. लव लाइफ में रिश्तों की मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ आपकी 'Emotional Bonding' और गहरी होगी.

Self-Doubt के रूप में आपको लग सकता है कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं; इसलिए आज किसी भी अनजान व्यक्ति पर 'Blind Trust' न करें. ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता सहकर्मियों को प्रभावित करेगी. जरूरतमंदों की मदद करना आज आपको अंदरूनी शांति और 'Inner Peace' देगा, जो आपके व्यक्तित्व को और भी निखारेगा.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों के अंदर आज 'Boss Energy' कूट-कूट कर भरी रहेगी. आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा, जिससे करियर में तरक्की के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे. कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन 'Problem Solving' वाला रहेगा; कठिन विषयों का हल आसानी से मिल जाएगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ तालमेल बिठाकर चलने से आपकी 'Understating' और भी बेहतर होगी.

Self-Doubt के मामले में कभी-कभी आपको लगता है कि आप अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आपकी तरक्की सुनिश्चित है. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है जो आपको 'Positive Vibes' देगी. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और आप नया काम शुरू करने के लिए काफी 'Motivated' महसूस करेंगे. व्यापार में मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है, बस अपना फोकस बनाए रखें.

कन्या (Virgo)

आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर और कार्यक्षेत्र में 'Vibrant' माहौल बना देगा. करियर में बदलाव लाने के लिए आपकी सोची-समझी योजना सफल रहेगी. मीडिया और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन 'Golden Opportunities' लेकर आया है. लव लाइफ में जीवनसाथी के साथ डिनर डेट का प्रोग्राम आपके रिश्ते में नई जान फूंक देगा.

Self-Doubt को लेकर सलाह है कि 'Perfection' के पीछे इतना न भागें कि खुद को तनाव में डाल लें. आप चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह 'Capable' हैं. अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आप काफी सुरक्षित महसूस करेंगे. सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे. आज का दिन आपके लिए 'Success & Chill' का कॉम्बो है.

तुला (Libra)

आज का दिन आपके लिए काफी 'Smooth & Productive' रहने वाला है. ऑफिस के काम की गति इतनी अच्छी रहेगी कि आप समय से पहले अपने टास्क पूरे कर लेंगे. कारोबारियों को उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होने की संभावना है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा. लव लाइफ में पार्टनर को उनकी पसंद का गिफ्ट देना आपके बॉन्ड को और भी 'Special' बना देगा.

Self-Doubt के रूप में आपको अपनी दिशा को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सीनियर्स का सहयोग आपको सही रास्ता दिखाएगा. सेहत के मामले में तली-भुनी चीजों से परहेज करना ही बुद्धिमानी है. अपनी चीजों को संभाल कर रखें, क्योंकि आज आप थोड़े 'Forgetful' हो सकते हैं. कुल मिलाकर, आज का दिन आपके लिए 'Balanced' रहेगा और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एन्जॉय करेंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

आज आप अपनी 'Intensity' और फोकस के साथ मैदान मार लेंगे. माता-पिता के साथ मंदिर दर्शन आपको 'Spiritual Boost' देंगे. करियर में किसी बड़े ऑफर के मिलने से धन लाभ के योग बन रहे हैं. लव लाइफ में लवमेट के साथ आपका दिन 'Slay' करेगा और पार्टनर की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी अनुकूल है, मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

Self-Doubt की वजह से आप थोड़े पजेसिव हो सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है; इसलिए 'Trust' बनाए रखें. कामकाज में आज आप काफी बिजी रहेंगे, लेकिन यह व्यस्तता आपको भविष्य में बड़े 'Rewards' दिलाएगी. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और आप सबकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. अपनी अंतरात्मा (Intuition) की आवाज सुनना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

धनु (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए 'Achievement Locked' जैसा है. आप अपने जरूरी कामों को समय पर निपटाने में सफल रहेंगे, जिससे एक अलग ही 'Satisfaction' मिलेगा. करियर के मोर्चे पर आपकी कार्यक्षमता आपको आगे बढ़ने के कई मौके देगी. इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स और टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए दिन 'Profitable' रहेगा. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी.

Self-Doubt के रूप में धन से जुड़ी जो चिंताएं आपको सता रही थीं, वे आज दूर हो जाएंगी. नींद पूरी होने के कारण आप शारीरिक और मानसिक रूप से 'High Energy' महसूस करेंगे. जीवनसाथी की किसी बड़ी सफलता में आपकी भागीदारी आपके रिश्ते को और भी 'Strong' बनाएगी. आज आप जो भी करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलना लगभग तय है.

मकर (Capricorn)

मेहनत का फल मिलने का दिन आ गया है! करियर में स्थिरता बढ़ेगी और फ्रीलांसरों के लिए आय में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत हैं. जो लोग नया बिजनेस शुरू करने का ऑनलाइन प्लान बना रहे हैं, उनके लिए आज का दिन 'Execution' के लिए बेस्ट है. लव लाइफ में जीवनसाथी का सहयोग आपको 'Support System' जैसा महसूस कराएगा, जिससे आपका उत्साह बढ़ा रहेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का मंत्र है—'Focus & Discipline'.

Self-Doubt को हावी न होने दें; कभी-कभी आपको लगता है कि चीजें बहुत धीमी हैं, लेकिन याद रखें कि 'Slow & Steady' ही रेस जीतता है. बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में की गई यात्रा काफी 'Fruitful' रहेगी. बच्चों की तरफ से मिली कोई अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के चेहरे पर रौनक ला देगी.

कुंभ (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए 'Creativity & Socializing' का है. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी, जिससे आप काफी 'Excited' रहेंगे. आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतरीन है, क्योंकि आपकी पुरानी समस्याओं का समाधान आज मिल जाएगा. वर्कआउट और फिटनेस पर ध्यान देना आपको 'Fit & Fine' रखेगा. लव लाइफ में पार्टनर या दोस्तों के साथ किसी टूर पर जाने का योग है, जो आपकी बॉन्डिंग को और भी मजेदार बना देगा.

Self-Doubt की वजह से आप कभी-कभी समाज की बातों को दिल पर लगा लेते हैं, लेकिन आज आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्यस्थल पर आपका कामकाज बहुत शानदार रहेगा और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. बिजनेस में सुनहरे अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, बस अपनी यूनिक अप्रोच को न बदलें.

मीन (Pisces)

आज आपकी 'Imagination' और मेहनत का सही तालमेल देखने को मिलेगा. जीवनसाथी के सहयोग और सलाह से आपको पैसे कमाने के नए जरिए प्राप्त हो सकते हैं. करियर के मामले में टीचर्स और क्रिएटिव लोगों के लिए दिन 'Exceptional' रहने वाला है. लव लाइफ में नवविवाहितों के लिए घूमने-फिरने और 'Romantic Moments' एन्जॉय करने का दिन है.

Self-Doubt के चलते आप थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी 'Major Decision' न लें. मित्रों के साथ छोटी अनबन हो सकती है, लेकिन उसे 'Cool' रहकर सुलझाना ही बेहतर है. आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी. बस अपनी मेंटल क्लैरिटी पर काम करें और दिन का आनंद लें, क्योंकि भाग्य आपके साथ है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 23 Apr 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal GenZ GEN Z Astrology

Frequently Asked Questions

किस दिशा में यात्रा आज 'Smooth' रहेगी?

पश्चिम दिशा में यात्रा आज आपके लिए 'Smooth' रहेगी.

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