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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGen-Z राशिफल 23 अप्रैल 2026: गजकेसरी योग से किसकी लाइफ में आएगा 'Love Twist' और किसे मिलेगा 'Career Boost'?

Gen-Z राशिफल 23 अप्रैल 2026: गजकेसरी योग से किसकी लाइफ में आएगा 'Love Twist' और किसे मिलेगा 'Career Boost'?

Aaj ka Gen-Z Rashifal 23 April 2026: गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग आपके करियर और लव लाइफ में क्या खास लेकर आ रहे हैं? आज आपकी किस्मत 'Level Up' होगी या करना पड़ेगा इंतज़ार? जानने के लिए पढ़ें राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 22 Apr 2026 08:00 PM (IST)
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  • प्रत्येक राशि के लिए करियर, प्रेम और वित्त संबंधी सुझाव दिए गए।

Aaj ka Gen-Z Rashifal 23 April 2026: आज का दिन ब्रह्मांड में काफी "High Energy" वाला है! पंचांग की मानें तो आज रात 08:50 तक वैशाख शुक्ल सप्तमी है, जो आपके मूड को 'Dynamic' बनाए रखेगी. सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा और गजकेसरी योग जैसे बड़े नाम शामिल हैं, यानी आज लक का मीटर काफी हाई रहने वाला है.

अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो आप 'मालव्य योग' के साथ आज के VIP हैं! दोपहर 03:13 के बाद चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को और भी शार्प कर देगा.

आज राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, तो इस 'No-Go' टाइम में बड़े फैसले टालें. अगर कुछ बड़ा और शुभ प्लान करना है, तो सुबह 08:15 से 10:15 या फिर दोपहर 01:15 से 02:15 का स्लॉट एकदम 'Perfect' है. दक्षिण (South) दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'LIT' रहेगी!

आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष (Aries)

आज आपका दिन पूरी तरह से 'Fast-Forward' मोड में रहने वाला है. करियर के मोर्चे पर आपको ऐसे 'Quick Decisions' लेने पड़ेंगे जो आपके भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे. मुमकिन है कि ऑफिस में आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो आपकी लीडरशिप स्किल्स को सीधे तौर पर चैलेंज करे. आपकी एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन ध्यान रहे कि 'Self-Confidence' और 'Overconfidence' के बीच एक बारीक रेखा होती है. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अपनी परफॉरमेंस को 'Level Up' करने का है. लव लाइफ में एक छोटी सी बातचीत भी 'Deep Emotional Bond' में बदल सकती है. सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी प्रभावशाली रहेगी. वित्तीय रूप से दिन खर्चीला हो सकता है, इसलिए अपने बजट को 'Track' करना न भूलें.

वृषभ (Taurus)

आज का दिन 'Steady Progress' और मानसिक शांति का है. करियर में आपकी 'Consistency' ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. अगर आपको लग रहा है कि चीजें धीमी हैं, तो घबराएं नहीं; यह 'Foundations' मजबूत करने का समय है. ऑफिस में आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच सीनियर्स को इम्प्रेस करेगी. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन पुराने टॉपिक्स को 'Revise' करने और बेसिक्स क्लियर करने के लिए बेस्ट है. लव लाइफ में आज 'Trust Factor' बढ़ेगा, जिससे आपका रिलेशनशिप अधिक स्टेबल महसूस होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको रिचार्ज कर देगा. फाइनेंस की बात करें तो बचत पर फोकस करना आपके भविष्य के लिए 'Game Changer' साबित होगा. 'Overthinking' से बचें.

मिथुन (Gemini)

आज आपकी 'Communication Skills' आपका सबसे बड़ा 'Flex' साबित होंगी. नेटवर्किंग के जरिए आज आपको कुछ ऐसे अनपेक्षित अवसर मिल सकते हैं जो आपके करियर को नई दिशा देंगे. ऑफिस में 'Multitasking' करना आज आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा. स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी और डिस्कशन से जटिल विषयों को समझने में मदद मिलेगी. लव लाइफ में आज का दिन काफी एक्साइटिंग है; मजेदार बातचीत और 'Flirting' आपके मूड को खुशनुमा बनाए रखेगी. सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी को अच्छी 'Recognition' मिल सकती है. छोटी यात्राओं या नए लोगों से मिलने का योग बन रहा है जो आपके दृष्टिकोण को बदल देंगे.

कर्क (Cancer)

आज का दिन इमोशन्स और प्रोडक्टिविटी का एक बेहतरीन 'Mix' है. आप अपने फैसलों में दिल और दिमाग का सही संतुलन बना पाएंगे. करियर में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. ऑफिस में माहौल स्टेबल रहेगा, लेकिन अपने 'Mood Swings' को काम पर हावी न होने दें. स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन से बचकर मुख्य लक्ष्य पर 'Focus' बनाए रखना होगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ आपकी 'Emotional Bonding' और भी गहरी होगी. परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना आपके लिए किसी थेरेपी से कम नहीं होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पर्याप्त आराम करें और खुद को 'Hydrated' रखें.

सिंह (Leo)

आज आप पूरी तरह से 'Spotlight' में रहने वाले हैं. आपकी करिश्माई पर्सनैलिटी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी. करियर के क्षेत्र में कोई बड़ा ऑफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपकी 'Professional Identity' को बदल देगी. ऑफिस में सहकर्मी आपके विजन को फॉलो करेंगे. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को दिखाने और 'Self-Confidence' के साथ परफॉर्म करने का है. लव लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन का तड़का लगेगा, जिससे बॉन्डिंग और भी 'Vibrant' होगी. सोशल सर्कल में आपकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी. फाइनेंस के मामले में नए निवेश के मौके मिल सकते हैं, बस 'Impulsive Buying' से बचें. आप आज 'Main Character' एनर्जी महसूस करेंगे.

कन्या (Virgo)

आज आपका पूरा फोकस 'Detailing' और 'Perfection' पर रहेगा. आपकी एनालिटिकल स्किल्स करियर में आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेंगी. ऑफिस में आपको कोई ऐसा जटिल प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसे केवल आप ही कुशलता से सुलझा सकते हैं. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से काफी इम्प्रेस होंगे. स्टूडेंट्स के लिए आज डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी है. लव लाइफ में 'Clear Communication' की मदद से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत हैं. अपनी हेल्थ रूटीन पर ध्यान दें और 'Burnout' से बचने के लिए नींद पूरी करें.

तुला (Libra)

आज का दिन 'Balance' और 'Harmony' के बारे में है. करियर में टीम वर्क और पार्टनरशिप आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगी. ऑफिस में चल रहे किसी भी विवाद को आप अपनी डिप्लोमेसी से स्मार्टली हैंडल कर लेंगे. स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम करना 'Productive' रहेगा. लव लाइफ में आपसी समझ बढ़ेगी और आप पार्टनर के साथ एक 'Perfect Balance' बनाने में सफल रहेंगे. सोशल लाइफ काफी एक्टिव रहेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन बड़े निवेश से पहले सलाह लें. अपनी 'Aesthetic' पसंद को आज आप अपने वर्कस्पेस को सजाने में इस्तेमाल कर सकते हैं.

वृश्चिक (Scorpio)

आज आपकी 'Intensity' और 'Focus' टॉप लेवल पर रहने वाला है. करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन ये चुनौतियां ही आपकी 'Growth' का रास्ता साफ करेंगी. ऑफिस में आपकी स्ट्रेटेजी प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ेगी. स्टूडेंट्स के लिए कठिन विषयों पर पकड़ बनाने का यह सही समय है. लव लाइफ में इमोशनल गहराई तो बढ़ेगी, लेकिन पजेसिव होने से बचें. वित्तीय फैसले लेते समय अपनी 'Intuition' की सुनें. आज आपकी 'Observational Skills' बहुत तेज रहेगी, जिससे आप लोगों के असली इरादों को भांप पाएंगे. खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें.

धनु (Sagittarius)

आज का दिन नई संभावनाओं और लर्निंग से भरा है. करियर में नए और इनोवेटिव आइडियाज आपको दूसरों से अलग खड़ा करेंगे. स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई की गति तेज रहेगी और आप मुश्किल टॉपिक्स आसानी से समझ लेंगे. लव लाइफ में आज 'Freedom' और 'Fun' का माहौल रहेगा; कुछ नया ट्राई करना रिश्ते में ताजगी लाएगा. अचानक किसी ट्रिप का प्लान बन सकता है जो रूटीन को ब्रेक देगा. दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको नई ऊर्जा से भर देगा. ओवरकॉन्फिडेंस में आकर कोई वादा न करें. फाइनेंस के मामले में दिन स्थिर है, बस अपने खर्चों पर नजर रखें.

मकर (Capricorn)

आज आपकी मेहनत के 'Rewards' मिलने का दिन है. करियर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी और आपको ऐसी जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आपके प्रमोशन का आधार बनेंगी. ऑफिस में आपकी कंसिस्टेंसी की सराहना होगी. स्टूडेंट्स के लिए आज का मंत्र 'Discipline' है. लव लाइफ में स्थिरता रहेगी और आप पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. वित्तीय स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. काम का दबाव थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन आपकी 'Practical Approach' आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगी. अपने 'Posture' का ख्याल रखें.

कुंभ (Aquarius)

आज का दिन 'Creativity' और 'Innovation' के नाम रहेगा. करियर के मोर्चे पर, खासकर डिजिटल फील्ड में आपको बड़ा फायदा हो सकता है. आपके लीक से हटकर दिए गए सुझाव प्रोजेक्ट्स को नई दिशा देंगे. स्टूडेंट्स के लिए यह समय 'Experimentation' का है. लव लाइफ में आपकी बॉन्डिंग एक गहरी दोस्ती जैसी महसूस होगी. सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव रहेंगे और लोग आपके विचारों को नोटिस करेंगे. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी. अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें और दूसरों की देखा-देखी करने से बचें.

मीन (Pisces)

आज आपकी 'Imagination' और इमोशन्स काफी हाई रहने वाले हैं. करियर में अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. आपके विजनरी आइडियाज को सराहना मिलेगी. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन क्रिएटिविटी और फोकस का संगम है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ कुछ जादुई और रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. 'Overthinking' से बचें. परिवार का पूरा सपोर्ट आपको इमोशनल सिक्योरिटी देगा. वित्तीय फैसलों में सावधानी बरतें. आज अपने 'Dream Journal' पर काम करना आपको सुकून देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
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Published at : 22 Apr 2026 08:00 PM (IST)
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Frequently Asked Questions

आज दक्षिण दिशा की यात्रा कैसी रहेगी?

आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए 'LIT' रहेगी, यानी फायदेमंद साबित हो सकती है।

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