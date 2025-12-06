यह सप्ताह कामकाज के लिए पूरी तरह संतुलित नहीं है। विरोधियों से सावधान रहें और कोई भी काम दूसरों पर न छोड़ें, अन्यथा नुकसान हो सकता है।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: इस हफ्ते लापरवाही करने से बचें, वरना नुकसान होना तय!
Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Mithun Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए पूरी तरह संतुलित नहीं है कुछ ठीक, कुछ गड़बड़. कामकाज में सतर्क रहना अनिवार्य है, क्योंकि विरोधी तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. नौकरी हो या बिज़नेस, इस हफ्ते कोई भी काम दूसरों पर छोड़ना मूर्खता होगी. चुनौतियाँ आएँगी, लेकिन उनसे बचने की आदत छोड़नी पड़ेगी.
धैर्य और समझदारी तुम्हें मुश्किल हालात से निकाल सकती है, बशर्ते तुम भागना बंद करो. सप्ताह के मध्य में किसी महत्वपूर्ण काम में रुकावट आएगी, लेकिन समर्थ लोग मदद करेंगे. कुल मिलाकर लड़कर आगे बढ़ोगे तो हफ्ता संभल जाएगा, लेकिन लापरवाही दिखाई तो खुद नुकसान करोगे.
मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवार में सामान्य माहौल रहेगा, लेकिन तुम्हारी ओवररिएक्ट करने की आदत बेवजह तनाव पैदा कर सकती है. रिश्तों को संतुलित रखने के लिए हर बात को मुद्दा बनाना बंद करो. घर के लोग मदद के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपने व्यवहार में स्थिरता लानी होगी. सप्ताह के अंतिम हिस्से में परिवार से भावनात्मक समर्थन मिलेगा, बशर्ते तुम खुद दूरी न बनाओ.
मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों में नियंत्रण का खेल खेलोगे तो माहौल बिगड़ेगा. पार्टनर पर हावी होने की कोशिश तुम्हारे ही खिलाफ जाएगी. रिलेशन में संवाद साफ रखना ज़रूरी है अधूरी बातें गलतफहमियाँ बढ़ाएँगी. शादीशुदा लोग भी ध्यान रखें कि टोन और व्यवहार रिश्ते को ऊपर उठाते हैं या गिराते हैं और इस हफ्ते फैसला तुम्हारा हर शब्द करेगा.
मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से अटकी हुई समस्या सुलझ सकती है, जिससे राहत मिलेगी. बिक्री और लाभ सामान्य रहेंगे मतलब न बहुत अच्छा, न बहुत खराब. विरोधियों पर कम और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो. गलत भरोसा या आधी-अधूरी जानकारी नुकसान करा सकती है.
मिथुन साप्ताहिक नौकरी राशिफल
जॉब वालों के लिए साफ संदेश है काम खुद करो, दूसरों पर टालोगे तो सीधा नुकसान. सहकर्मियों के साथ रिश्ते ठीक रहेंगे और वे जरूरत पड़ने पर समर्थन देंगे, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी. सप्ताह के मध्य में टास्क पूरे करने में कठिनाई आएगी, लेकिन सही रणनीति अपनाओगे तो स्थिति संभल जाएगी.
मिथुन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
युवा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए हफ्ता मानसिक मजबूती का है. जब सवाल कठिन लगें, वहीं तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है. बीच में हिम्मत तोड़ी तो प्रगति रुक जाएगी. जो छात्र प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, वे बीच में दिक्कतें झेलेंगे लेकिन सही मार्गदर्शन मिलने पर चीज़ें पटरी पर लौटेंगी.
मिथुन साप्ताहिक धन राशिफल
पैसे की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन हड़बड़ी में कोई बड़ा वित्तीय फैसला मत लेना. इस हफ्ते ज्यादा कमाई का खेल नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी बनी रहेगी. किसी बिज़नेस मुद्दे के हल होने से आर्थिक राहत मिलेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखोगे तो आगे फायदा नजर आएगा.
मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
सप्ताह में मानसिक थकान और बेचैनी परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने से समस्या और भारी लगेगी. रूटीन और नींद को बिगड़ने मत दो. स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन तनाव की वजह से ऊर्जा गिर सकती है इसलिए खुद को संतुलित रखो, नहीं तो काम और शरीर दोनों प्रभावित होंगे.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें.
