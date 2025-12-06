हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: इस हफ्ते लापरवाही करने से बचें, वरना नुकसान होना तय!

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: इस हफ्ते लापरवाही करने से बचें, वरना नुकसान होना तय!

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Dec 2025 08:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हारे लिए पूरी तरह संतुलित नहीं है कुछ ठीक, कुछ गड़बड़. कामकाज में सतर्क रहना अनिवार्य है, क्योंकि विरोधी तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. नौकरी हो या बिज़नेस, इस हफ्ते कोई भी काम दूसरों पर छोड़ना मूर्खता होगी. चुनौतियाँ आएँगी, लेकिन उनसे बचने की आदत छोड़नी पड़ेगी.

धैर्य और समझदारी तुम्हें मुश्किल हालात से निकाल सकती है, बशर्ते तुम भागना बंद करो. सप्ताह के मध्य में किसी महत्वपूर्ण काम में रुकावट आएगी, लेकिन समर्थ लोग मदद करेंगे. कुल मिलाकर लड़कर आगे बढ़ोगे तो हफ्ता संभल जाएगा, लेकिन लापरवाही दिखाई तो खुद नुकसान करोगे.

मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में सामान्य माहौल रहेगा, लेकिन तुम्हारी ओवररिएक्ट करने की आदत बेवजह तनाव पैदा कर सकती है. रिश्तों को संतुलित रखने के लिए हर बात को मुद्दा बनाना बंद करो. घर के लोग मदद के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपने व्यवहार में स्थिरता लानी होगी. सप्ताह के अंतिम हिस्से में परिवार से भावनात्मक समर्थन मिलेगा, बशर्ते तुम खुद दूरी न बनाओ.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में नियंत्रण का खेल खेलोगे तो माहौल बिगड़ेगा. पार्टनर पर हावी होने की कोशिश तुम्हारे ही खिलाफ जाएगी. रिलेशन में संवाद साफ रखना ज़रूरी है अधूरी बातें गलतफहमियाँ बढ़ाएँगी. शादीशुदा लोग भी ध्यान रखें कि टोन और व्यवहार रिश्ते को ऊपर उठाते हैं या गिराते हैं और इस हफ्ते फैसला तुम्हारा हर शब्द करेगा.

मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से अटकी हुई समस्या सुलझ सकती है, जिससे राहत मिलेगी. बिक्री और लाभ सामान्य रहेंगे मतलब न बहुत अच्छा, न बहुत खराब. विरोधियों पर कम और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो. गलत भरोसा या आधी-अधूरी जानकारी नुकसान करा सकती है.

मिथुन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए साफ संदेश है काम खुद करो, दूसरों पर टालोगे तो सीधा नुकसान. सहकर्मियों के साथ रिश्ते ठीक रहेंगे और वे जरूरत पड़ने पर समर्थन देंगे, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी. सप्ताह के मध्य में टास्क पूरे करने में कठिनाई आएगी, लेकिन सही रणनीति अपनाओगे तो स्थिति संभल जाएगी.

मिथुन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए हफ्ता मानसिक मजबूती का है. जब सवाल कठिन लगें, वहीं तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है. बीच में हिम्मत तोड़ी तो प्रगति रुक जाएगी. जो छात्र प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, वे बीच में दिक्कतें झेलेंगे लेकिन सही मार्गदर्शन मिलने पर चीज़ें पटरी पर लौटेंगी.

मिथुन साप्ताहिक धन राशिफल

पैसे की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन हड़बड़ी में कोई बड़ा वित्तीय फैसला मत लेना. इस हफ्ते ज्यादा कमाई का खेल नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी बनी रहेगी. किसी बिज़नेस मुद्दे के हल होने से आर्थिक राहत मिलेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखोगे तो आगे फायदा नजर आएगा.

मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सप्ताह में मानसिक थकान और बेचैनी परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने से समस्या और भारी लगेगी. रूटीन और नींद को बिगड़ने मत दो. स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन तनाव की वजह से ऊर्जा गिर सकती है इसलिए खुद को संतुलित रखो, नहीं तो काम और शरीर दोनों प्रभावित होंगे.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 06 Dec 2025 08:40 AM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Mithun Saptahik Rashifal #mithun

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए कामकाज कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कामकाज के लिए पूरी तरह संतुलित नहीं है। विरोधियों से सावधान रहें और कोई भी काम दूसरों पर न छोड़ें, अन्यथा नुकसान हो सकता है।

पारिवारिक रिश्ते कैसे रहेंगे?

परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन ओवररिएक्ट करने से बचें। घर के सदस्य मदद करेंगे, पर आपको अपने व्यवहार में स्थिरता लानी होगी।

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

प्रेम संबंधों में नियंत्रण का खेल न खेलें, इससे माहौल बिगड़ सकता है। पार्टनर पर हावी होने की कोशिश आपके खिलाफ जाएगी।

व्यवसाय में क्या उतार-चढ़ाव रहेंगे?

व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से अटकी समस्या सुलझ सकती है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या संदेश है?

नौकरीपेशा लोगों को अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों पर टालने से सीधा नुकसान होगा। सहकर्मी सहयोग करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी ही होगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली में नालों की सुरक्षा में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज, एमसीडी और DJB को लगाई फटकार
दिल्ली में नालों की सुरक्षा में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज, एमसीडी और DJB को लगाई फटकार
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement

वीडियोज

Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
दोस्ती इम्तिहान लेती है...दोस्तों की जान लेती है। | Sansani | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली में नालों की सुरक्षा में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज, एमसीडी और DJB को लगाई फटकार
दिल्ली में नालों की सुरक्षा में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज, एमसीडी और DJB को लगाई फटकार
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
यूटिलिटी
कहीं आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं चेक
कहीं आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं चेक
यूटिलिटी
छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने कैंसिल की 10 रेगुलर ट्रेनें, देख लें लिस्ट
छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने कैंसिल की 10 रेगुलर ट्रेनें, देख लें लिस्ट
शिक्षा
बीटेक के बाद युवाओं की पहली पसंद बना यह कोर्स; जानें क्यों है खास?
बीटेक के बाद युवाओं की पहली पसंद बना यह कोर्स; जानें क्यों है खास?
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget