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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2026: स्टूडेंट्स को शुभ समाचार, आलस्य से बचें वरना होगा आर्थिक नुकसान, बीपी व शुगर पेशेंट रखें ध्यान

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2026: स्टूडेंट्स को शुभ समाचार, आलस्य से बचें वरना होगा आर्थिक नुकसान, बीपी व शुगर पेशेंट रखें ध्यान

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2026: स्टूडेंट्स को अच्छी खबर, आलस्य से बचें वरना होगा आर्थिक नुकसान, बीपी-शुगर पेशेंट रखें ध्यान! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Oct 2026 07:40 AM (IST)
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Mithun Saptahik Rashifal: 5 से 11 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि से आरंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तक रहेगा. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा का गोचर कर्क राशि (2nd हाउस) में रहेगा. इसके उपरांत सप्ताह के मध्य में चंद्रमा क्रमशः सिंह (3rd हाउस) और कन्या राशि (4th हाउस) से संचरण करते हुए सप्ताह के अंत में तुला राशि (5th हाउस) में प्रवेश करेंगे.

सप्ताह के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मीनारायण योग, शिव योग और बुधादित्य योग का प्रभाव समय-समय पर देखने को मिलेगा. मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मानसिक सुकून की वापसी, अवसरों को भुनाने, आलस्य पर नियंत्रण रखने और स्वास्थ्य अनुशासन बनाए रखने का रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए वित्तीय सतर्कता, बाजार अनुसंधान और काम न टालने का रहेगा.

आलस्य से बचें, वरना बिगड़ेगा बजट: स्वभाव में आलस और सुस्ती के कारण आप कुछ जरूरी व्यावसायिक और वित्तीय कार्यों को टाल सकते हैं; ध्यान रहे कि इस लापरवाही का सीधा नकारात्मक असर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ सकता है, इसलिए समय पर काम निपटाएं.

न्यू बिजनेस से पहले पूरी जानकारी जुटाएं: नए कारोबारियों (New Businessmen) या नया काम शुरू करने की योजना बना रहे जातकों को उस फील्ड के बारे में पूरी रिसर्च और पुख्ता इंफॉर्मेशन जुटा लेनी चाहिए; अधूरी तैयारी से नुकसान हो सकता है.

दूसरों के मामलों में दखल से बचें: आर्थिक और सामाजिक स्तर पर दूसरों के विवादों या मामलों में बेवजह हस्तक्षेप न करें; समझदारी और सावधानी से केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह जल्दबाजी से बचने, सीनियर्स के मार्गदर्शन और पेशेवर अनुशासन का रहेगा.

ऑफिस वर्किंग में जल्दबाजी न करें: कार्यस्थल पर किसी भी प्रोजेक्ट या आधिकारिक फाइल को निपटाने में बेवजह की जल्दबाजी करने से बचें; ऐसा करने से कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक समस्याएं सामने आ सकती हैं.

सीनियर्स की गाइडेंस जरूरी: किसी भी जटिल कार्य या नए असाइनमेंट को शुरू करने से पहले किसी अनुभवी सीनियर या उच्चाधिकारी से एडवांस गाइडेंस (परामर्श) जरूर ले लें; उनका अनुभव आपके काम को आसान बनाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह परिवार में अनावश्यक रोक-टोक से बचने और सुकून भरे पलों का रहेगा.

फैमिली मैटर्स में ज्यादा रोक-टोक न करें: मिड वीक (सप्ताह के मध्य) में घर का वातावरण तभी सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा जब आप परिजनों के व्यक्तिगत मामलों में ज्यादा दखल या रोक-टोक न करें; जरूरत से ज्यादा सख्ती करने से परिवार के सदस्य आपसे अपसेट या नाराज हो सकते हैं.

वीकेंड पर रिलैक्स होने का समय: सप्ताह के अंत (वीकेंड) पर अपने अत्यधिक व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा समय स्वयं के लिए और जीवनसाथी/पार्टनर के साथ मानसिक रूप से रिलैक्स होने के लिए अवश्य निकालें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और युवाओं (Students & Young Generation) के लिए सप्ताह की शुरुआत अत्यंत शुभ रहने वाली है. करियर और उच्च शिक्षा से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर (Good News) मिल सकती है; सामने आए किसी भी नए अवसर को अनदेखा बिल्कुल न करें. पिछले कुछ समय से चली आ रही मानसिक टेंशन से भी राहत मिलेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, यह सप्ताह विशेष अनुशासन की मांग कर रहा है. ब्लड प्रेशर (हाई/लो बीपी) और डायबिटीज (मधुमेह) के मरीज अपनी दैनिक रूटीन, दवाइयों और संतुलित डाइट को पूरी तरह मेंटेन रखें. खान-पान में लापरवाही और तनाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं; हल्का भोजन लें, मॉर्निंग वॉक करें और भरपूर नींद लें.

शुभ रंग: व्हाइट (दूधिया सफेद) और हल्का हरा

शुभ अंक: 5 और 9

अशुभ अंक: 3

साप्ताहिक उपाय: सोमवार और सर्वपितृ अमावस्या के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

पितृ पक्ष के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, भिक्षुक या निर्धन व्यक्ति को खीर, दूध अथवा हरी मूंग दाल/सफेद वस्त्र का दान करें; इससे 2nd व 3rd हाउस के चंद्र गोचर के शुभ फल मिलेंगे, मानसिक शांति लौटेगी, वित्तीय नुकसान से बचाव होगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Oct 2026 07:40 AM (IST)
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Gemini Weekly Horoscope Mithun Saptahik Rashifal Rashifal Horoscope 2026
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