Mithun Saptahik Rashifal: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुप्रतीक्षित समाचारों की प्राप्ति, करियर में बड़ी जिम्मेदारियां मिलने और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला साबित होगा. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लंबे समय से अटके हुए मामलों में सकारात्मक हलचल देखने को मिलेगी.

प्रभावशाली संपर्कों के सहयोग से कानूनी या संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और मध्य सप्ताह में ऊर्जा व आत्मविश्वास का स्तर दोगुना रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिथुन राशि के लिए आय में वृद्धि और सुनियोजित निवेश की दिशा में आगे बढ़ने का रहेगा.

प्रॉपर्टी विवाद का हल: यदि जमीन, मकान या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद (Property Dispute) चल रहा था, तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति (Influential Person) की मध्यस्थता से आपसी सहमति (Mutual Agreement) बन सकती है या कोर्ट-कचहरी के मामले में ठोस प्रगति आएगी.

फाइनेंशियल प्लानिंग: आर्थिक मामलों में किसी विशेषज्ञ (Expert) या वित्तीय सलाहकार की मदद लेना आपकी भविष्य की योजनाओं (Future Planning) को और अधिक सुरक्षित व मजबूत बनाएगा.

आय और बचत में सुधार: मध्य सप्ताह (मिड वीक) में आपकी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नजर आएगा. आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगने से आपकी कुल बचत (Savings) में भी इजाफा होगा.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में मनचाही प्रगति और नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का रहेगा.

ट्रांसफर व प्रमोशन की खबर: सप्ताह की शुरुआत में ही जिस आधिकारिक सूचना या परिणाम का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उससे जुड़ी कोई बड़ी अपडेट मिल सकती है. एम्प्लॉयड पर्सन्स को मनचाही जगह ट्रांसफर या पदोन्नति (Promotion) से जुड़ी शुभ सूचना मिलने के प्रबल योग हैं.

बड़ी जिम्मेदारी: ऑफिस में प्रबंधन द्वारा आपकी कार्यक्षमता पर भरोसा जताते हुए कोई नई और बड़ी आधिकारिक जिम्मेदारी (Responsibility) सौंपी जा सकती है.

रणनीतिक बढ़त: कार्यक्षेत्र में काम के सिलसिले में आपके द्वारा बनाई गई अग्रिम रणनीति आपको अन्य सहकर्मियों और प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे रखने में पूरी मदद करेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह जीवन में नई खुशियां और प्रेम के नए अध्याय की शुरुआत लेकर आया है.

दोस्ती का प्यार में बदलना: किसी पुराने या नए दोस्त के साथ सामान्य रूप से शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे गहरी आत्मीयता में बदलकर एक खूबसूरत लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है.

संबंधों में प्रगाढ़ता: पहले से प्रेम संबंधों में जुड़े जातकों के बीच आपसी विश्वास और लगाव और अधिक गहरा होगा.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक जीवन (Married Life) में शांति, सौहार्द और परस्पर समझ बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल सुकून भरा रहेगा.

शिक्षा, छात्र और स्वास्थ्य (Education & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए यह सप्ताह अपनी एकाग्रता को परखने का रहेगा; अपने पसंदीदा विषयों में भी लगातार फोकस बनाए रखने के लिए सामान्य से अधिक अतिरिक्त प्रयास (Extra Efforts) करने होंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मध्य सप्ताह में आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा और दोगुना जोश महसूस करेंगे. कार्यप्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या, पर्याप्त जलयोजन और सात्विक खान-पान का ध्यान रखें.

साप्ताहिक उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, थोड़ा गंगाजल व बेलपत्र चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

पितृ पक्ष के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या अन्न दान करें.

FAQs

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या खुशखबरी मिल सकती है?

Ans. मनचाही जगह ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है और ऑफिस में नई व बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

Q2. इस सप्ताह मिथुन राशि के प्रॉपर्टी और वित्तीय मामलों में क्या प्रगति होगी?

Ans. प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पुराना प्रॉपर्टी विवाद सुलझ सकता है, एक्सपर्ट की सलाह से प्लानिंग मजबूत होगी और इनकम के नए सोर्स से बचत बढ़ेगी.

Q3. इस सप्ताह मिथुन राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या नया मोड़ आएगा?

Ans. किसी दोस्त से शुरू हुई बातचीत लव रिलेशन में बदल सकती है, पुराने रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे तथा मैरिड लाइफ में सुख-शांति रहेगी.

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