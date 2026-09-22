Gemini Weekly Horoscope 20 to 26 September 2026: सितंबर के इस महत्वपूर्ण सप्ताह में ग्रहों की चाल मिथुन राशि के जातकों के लिए तरक्की, सम्मान और व्यावसायिक विस्तार के नए द्वार खोल रही है. विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह समयावधि मिथुन राशि वालों के लिए सही योजना और ऊर्जा के सटीक प्रबंधन से अप्रत्याशित परिणाम हासिल करने का स्वर्णिम अवसर लेकर आई है.

समय और ऊर्जा का सटीक प्रबंधन दिलाएगा अपेक्षा से अधिक सफलता

सप्ताह की शुरुआत में आपकी रणनीतिक सोच और कार्यकुशलता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी.

लक्ष्यों की समय पूर्व प्राप्ति: यदि आप अपने समय, संसाधनों और ऊर्जा का सही प्रबंधन करने में सफल रहते हैं, तो आपको अपनी सोच और अपेक्षा से कई गुना अधिक लाभ मिलेगा. ऑफिस का माहौल पूरी तरह आपके अनुकूल रहेगा.

सीनियर्स का मजबूत संबल व पदोन्नति: कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों (Seniors) का लगातार मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जटिल प्रोजेक्ट्स और तय टारगेट्स को समय से पहले ही पूरा कर लेंगे. आपकी उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए संस्थान में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या उच्च पद सौंपा जा सकता है.

अपनों का साथ: कठिन परिस्थितियों में भी स्वजनों, परिजनों और विश्वस्त मित्रों का पूरा समर्थन आपके साथ बना रहेगा.

पार्टनरशिप बिजनेस में बड़ा मुनाफा: साकार होंगी विस्तार की योजनाएं

व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह विशेष रूप से साझेदारी के कार्यों में नए मील के पत्थर स्थापित करने वाला रहेगा.

साझेदारी से आर्थिक उछाल: जो जातक पार्टनरशिप (Partnership) में कोई कारोबार संचालित कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह विशेष और भारी आर्थिक लाभ होने के पुख्ता योग बन रहे हैं. आपसी तालमेल से व्यापार को नई गति मिलेगी.

जमीन पर उतरेंगी विस्तार योजनाएं: बिजनेस के विस्तार, नई शाखा खोलने या नए उत्पादों को बाजार में उतारने की जो योजनाएं अब तक कागजों में थीं, वे अब धरातल पर साकार होती नजर आएंगी, जिससे बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

शिक्षा, रिसर्च और प्रतियोगी परीक्षा: उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलेगा सम्मान

यह सप्ताह बौद्धिक क्षमता, उच्च शिक्षा और शोध कार्यों से जुड़े जातकों के लिए असाधारण रूप से फलदायी रहेगा.

शोधार्थियों व छात्रों को सम्मान: शिक्षा, रिसर्च (Research) और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में जुटे अभ्यर्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल है. आपके गहन अध्ययन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको आधिकारिक मंच पर सम्मानित या पुरस्कृत किया जा सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन: वीकेंड पर धार्मिक अनुष्ठान से मिलेगी असीम शांति

रिश्तों के मोर्चे पर यह सप्ताह खुशहाली, भावनात्मक जुड़ाव और आध्यात्मिक संतोष देने वाला साबित होगा.

लव लाइफ में प्रगाढ़ता: प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और अनुकूलता पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी. आप अपने लव पार्टनर के साथ सुखद, सुकून भरे और यादगार पल बिताएंगे, जिससे रिश्ते में नया उत्साह आएगा.

वीकेंड पर मांगलिक कार्य: सप्ताह के अंत (Weekend) में आपको अपने जीवनसाथी के साथ किसी पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा या मांगलिक कार्यक्रम में सहभागिता का शुभ अवसर मिलेगा. इस आध्यात्मिक सहभागिता से दांपत्य जीवन में मधुरता घुलेगी और मन को असीम शांति प्राप्त होगी.

सेहत का हाल: मानसिक स्फूर्ति और आरोग्य का साथ

शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर आपकी सेहत उत्तम बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या, सही खान-पान और सकारात्मक सोच के चलते आप पूरे सप्ताह ऊर्जावान महसूस करेंगे.

पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष अचूक उपाय

पितृ पक्ष के पावन काल में पितरों के आशीर्वाद से बौद्धिक विकास और कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष उपाय करें:

अचूक उपाय: पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन भोजन बनाते समय गाय, कुत्ते और कौवे के निमित्त भोजन (गौ-ग्रास) का अंश अवश्य निकालें और उन्हें आदरपूर्वक खिलाएं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पंचबलि के इस कर्म से पूर्वज तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, जीवन की अज्ञात रुकावटें समाप्त होती हैं और बौद्धिक व कार्यक्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है.

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