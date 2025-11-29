Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gemini Weekly Horoscope, November 30 to December 6, 2025: इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए स्थिरता, उन्नति और पारिवारिक खुशियों से भरा ek saptah रहेगा. फोर ऑफ वांड्स संकेत देता है कि घर-परिवार, भूमि-भवन और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. द सन कार्ड दर्शाता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में नए अवसरों के द्वार खुलेंगे. संतान और परिवार से जुड़ी कोई बड़ी खुशी आपका मन प्रसन्न करेगी.

करियर/जॉब

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति का है. नए अवसर, मान-सम्मान और बेहतर जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर सहयोग और सकारात्मक वातावरण रहेगा. किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका अटका हुआ काम पूरा होगा.

बिजनेस

व्यापार में मकान, जमीन, संपत्ति या निवेश से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है. नए सौदों में लाभ मिलेगा. पार्टनरशिप के लिए समय अनुकूल है. किसी मित्र या परिवारजन की सलाह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी.

लव लाइफ

रिश्तों में गर्मजोशी और समझ बढ़ेगी. पार्टनर से भावनात्मक समर्थन मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह विवाह या रिश्ते से जुड़े शुभ समाचार लाने की संभावना रखता है.

परिवार

परिवार में उत्साह, खुशी और सामंजस्य रहेगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मन को आनंदित करेगा. घर में कोई छोटा समारोह, पूजा या पारिवारिक मिलन संभव है.

स्वास्थ्य

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता दोनों बेहतर रहेंगे. पुरानी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलेगी. बस हल्का व्यायाम और नींद का ध्यान रखें.

साप्ताहिक उपाय:

बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

घर में पीले या सफेद फूल रखें.

संध्या के समय सूर्य को जल अर्पित करें.

“ऊँ गं गणपतये नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह संपत्ति निवेश सही रहेगा?

हाँ, कार्ड भूमि-भवन से लाभ और सुरक्षित निवेश का संकेत देते हैं.

2. क्या टैरो भविष्य 100% निश्चित बताता है?

नहीं, यह आपकी ऊर्जा और स्थितियों के आधार पर संभावनाएं दिखाता है.

3. क्या टैरो से करियर संबंधी निर्णय लेना ठीक है?

हाँ, टैरो दिशा, सावधानियाँ और अवसरों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन देता है.

4. क्या टैरो रीडिंग नकारात्मक प्रभाव डालती है?

नहीं, यह केवल संकेत देती है और किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं देती.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.