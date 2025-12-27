हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026): रिश्तों में समझदारी से मिलेगा लाभ! पढ़ें राशिफल

Gemini weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 12:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gemini Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स के मुताबिक यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए रिश्तों और भावनात्मक समझ का है.

कुल मिलाकर समय फायदेमंद है, लेकिन फायदा अपने आप नहीं टिका रहेगा रिश्तों में तुम्हें पहल और समझदारी दिखानी होगी. प्यार, विश्वास और संवाद इस सप्ताह की सबसे बड़ी ताकत रहेंगे.

मिथुन टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में सहयोग और अपनापन बना रहेगा. बच्चों या छोटे सदस्यों से जुड़ी किसी जिम्मेदारी में तुम्हें आगे आना पड़ सकता है. अगर ध्यान दिया तो रिश्ते और मजबूत होंगे, वरना लापरवाही से दूरी बन सकती है. यहां तुम्हारा व्यवहार निर्णायक रहेगा.

मिथुन टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन इस सप्ताह मजबूत स्थिति में रहेगा. अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हो, तो यह समय अनुकूल है. पहले से चल रहे रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा, बशर्ते तुम साफ और ईमानदार रहो. भावनाओं को दबाने के बजाय सही तरीके से जाहिर करना जरूरी है.

मिथुन टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी न बहुत बड़ा फायदा, न बड़ा नुकसान. नए प्रयोग करने के बजाय मौजूदा सिस्टम को संभालना बेहतर रहेगा. साझेदारी में कोई बड़ा फैसला टालना समझदारी होगी.

मिथुन टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह स्थिर रहेगा. काम चलता रहेगा, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि अपने आप नहीं मिलेगी. अगर आगे बढ़ना है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. सिर्फ रूटीन निभाने से कुछ खास नहीं होगा.

मिथुन टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय लोगों से जुड़ने और नेटवर्क मजबूत करने का है. सही बातचीत और सही एप्रोच से मौके बन सकते हैं. लेकिन अगर झिझक या आलस किया, तो मौके निकल जाएंगे.

मिथुन टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आमदनी और खर्च दोनों कंट्रोल में रहेंगे. किसी पर भावनाओं में आकर पैसा खर्च करने से बचो बाद में पछताना पड़ सकता है.

मिथुन टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से हल्कापन महसूस होगा, लेकिन नींद और रूटीन बिगाड़ा तो थकान हो सकती है. संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और रिश्तों में साफ संवाद रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 27 Dec 2025 12:00 PM (IST)
