हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल: इस हफ्ते मेहनत लाएगी रंग, जोश में आकर फैसले लेने से बचें!

मिथुन 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल: इस हफ्ते मेहनत लाएगी रंग, जोश में आकर फैसले लेने से बचें!

Gemini Tarot Weekly Horoscope: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता सफलता, जीत और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. जानिए करियर, धन, नौकरी, शुभ संकेत और उपाय?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 10 Jan 2026 10:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gemini Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स साफ संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए सफलता, जीत और उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है.

टैरो में Six of Wands और The Chariot का प्रभाव दिख रहा है, जो बताता है कि अब तक की मेहनत रंग लाने वाली है.

इस समय तुम्हारे अंदर लक्ष्य हासिल करने की शक्ति और साहस दोनों मौजूद हैं. अगर तुम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे, तो मुश्किल हालात भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगे.

मिथुन टैरो साप्ताहिक करियर व प्रोफेशन राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह बेहद मजबूत नजर आ रहा है. The Chariot संकेत देता है कि सही दिशा और नियंत्रण के साथ किया गया प्रयास तुम्हें आगे ले जाएगा. नई जिम्मेदारियां या उपलब्धियां मिल सकती हैं.

हालांकि टैरो यह भी कहता है कि जोश में आकर फैसले न लो. हर कदम सोच-समझकर उठाओ और जरूरत पड़ने पर अपने सीनियर्स या अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लो.

मिथुन टैरो साप्ताहिक आत्मविश्वास व निर्णय क्षमता राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

इस सप्ताह आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. Six of Wands बताता है कि दूसरों से प्रशंसा या मान-सम्मान मिलने की संभावना है. यह समय खुद पर भरोसा रखने का है, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी होगा. संतुलन बनाए रखोगे तो सफलता टिकाऊ बनेगी.

मिथुन टैरो साप्ताहिक मार्गदर्शन

टैरो का संदेश साफ है “दिशा सही है, अब रफ्तार और नियंत्रण दोनों बनाए रखो.”
मेहनत और समझदारी का तालमेल तुम्हें जीत दिलाएगा.

टैरो उपाय: रोज़ सुबह किसी भी काम की शुरुआत से पहले अपने लक्ष्य को लिखें और मन में यह संकल्प लें “मैं अपने फैसलों पर नियंत्रण रखता हूँ और सही दिशा में आगे बढ़ता हूँ.”

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 10 Jan 2026 10:20 AM (IST)
Gemini Weekly Horoscope Tarot Card Reader Tarot Weekly Horoscope Tarot Card Predictions

Frequently Asked Questions

11 से 17 जनवरी 2026 के सप्ताह में मिथुन राशि के लिए टैरो कार्ड क्या संकेत दे रहे हैं?

टैरो कार्ड्स सफलता, जीत और उपलब्धियों का संकेत दे रहे हैं। Six of Wands और The Chariot का प्रभाव यह बताता है कि आपकी मेहनत फल लाएगी।

करियर के लिहाज से यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह करियर के लिए बेहद मजबूत है। The Chariot सही दिशा और नियंत्रण के साथ प्रयास करने पर आगे बढ़ने का संकेत देता है, जिससे नई जिम्मेदारियां या उपलब्धियां मिल सकती हैं।

आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता के मामले में मिथुन राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आपको दूसरों से प्रशंसा मिल सकती है। खुद पर भरोसा रखें, लेकिन अहंकार से बचें और संतुलन बनाए रखें।

मिथुन राशि वालों के लिए टैरो का साप्ताहिक मार्गदर्शन क्या है?

टैरो का संदेश है कि आपकी दिशा सही है, अब रफ्तार और नियंत्रण दोनों बनाए रखें। मेहनत और समझदारी का तालमेल आपको जीत दिलाएगा।

Embed widget