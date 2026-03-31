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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini April Horoscope 2026: मिथुन अप्रैल मासिक राशिफल, कोई स्पेशल करियर की नैया पार लगाएगा

Gemini April Horoscope 2026: मिथुन अप्रैल मासिक राशिफल, कोई स्पेशल करियर की नैया पार लगाएगा

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए अप्रैल 2026 का महीना मिथुन राशि (Mithun Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 Mar 2026 07:35 AM (IST)
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Mithun April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (March 2026) का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mithun Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. इस माह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और लंबे समय से आपके प्रयास और परिश्रम की उपेक्षा की जा रही थी तो इस माह आपको उसका फल मिल सकता है. लोग आपकी कार्ययोजना की तारीफ करेंगे. आप पर उच्च अधिकारियों की पूरी कृपा बरसेगी.

आपको अपने से वरिष्ठ एवं कनिष्ठ दोनों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र और व्यावसायिक स्थल पर आपकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ेगा. माह के दूसरे सप्ताह में किसी मित्र अथवा शुभचिंतक की मदद से करियर-कारोबार में प्रगति के योग बनेंगे. इस दौरान ऋण-रोग आदि से आपको मुक्ति मिलेगी.

बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि से आपकी सोचने-समझने की क्षमता तेज बनी रहेगी और नई चीजें सीखने में आपकी रुचि बढ़ेगी. यदि आप उच्च शिक्षा या किसी विशेष कोर्स के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो 15 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए खास तौर पर अनुकूल साबित हो सकता है. बेहतर रहेगा कि आप एक स्पष्ट स्टडी प्लान बनाकर उसे नियमित रूप से फॉलो करें.

आपके शब्दों में थोड़ी कठोरता आ सकती है, जिससे अपनों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने गुस्से और तनाव को परिवार पर न निकालें और संयम से काम लें. महीने के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती नजर आएंगी, जिससे आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का और रिलैक्स महसूस करेंगे.

यदि आप लंबे समय से विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो उनमें आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी. इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य उत्तम और पराक्रम बढ़ा-चढ़ा रहेगा. माह के मध्य में संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

माह के उत्तरार्ध तक आपके करियर-कारोबार आदि में आमूल-चूल परिवर्तन के योग बनेंगे. भूमि-भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा. किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है. पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Mithun Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026 April Masik Rashifal 2026
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