Gemini April Horoscope 2026: मिथुन अप्रैल मासिक राशिफल, कोई स्पेशल करियर की नैया पार लगाएगा

Mithun April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (March 2026) का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mithun Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. इस माह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और लंबे समय से आपके प्रयास और परिश्रम की उपेक्षा की जा रही थी तो इस माह आपको उसका फल मिल सकता है. लोग आपकी कार्ययोजना की तारीफ करेंगे. आप पर उच्च अधिकारियों की पूरी कृपा बरसेगी.

आपको अपने से वरिष्ठ एवं कनिष्ठ दोनों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र और व्यावसायिक स्थल पर आपकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ेगा. माह के दूसरे सप्ताह में किसी मित्र अथवा शुभचिंतक की मदद से करियर-कारोबार में प्रगति के योग बनेंगे. इस दौरान ऋण-रोग आदि से आपको मुक्ति मिलेगी.

बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि से आपकी सोचने-समझने की क्षमता तेज बनी रहेगी और नई चीजें सीखने में आपकी रुचि बढ़ेगी. यदि आप उच्च शिक्षा या किसी विशेष कोर्स के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो 15 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए खास तौर पर अनुकूल साबित हो सकता है. बेहतर रहेगा कि आप एक स्पष्ट स्टडी प्लान बनाकर उसे नियमित रूप से फॉलो करें.

आपके शब्दों में थोड़ी कठोरता आ सकती है, जिससे अपनों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने गुस्से और तनाव को परिवार पर न निकालें और संयम से काम लें. महीने के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती नजर आएंगी, जिससे आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का और रिलैक्स महसूस करेंगे.

यदि आप लंबे समय से विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो उनमें आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी. इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य उत्तम और पराक्रम बढ़ा-चढ़ा रहेगा. माह के मध्य में संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

माह के उत्तरार्ध तक आपके करियर-कारोबार आदि में आमूल-चूल परिवर्तन के योग बनेंगे. भूमि-भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा. किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है. पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

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