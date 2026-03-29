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मिथुन राशिफल अप्रैल 2026: बिजनेस में धमाका या नौकरी में दबाव? जानें रिश्तों और भाग्य का खेल!

Gemini Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 स्मार्ट मौकों और प्रैक्टिकल चुनौतियों का मिक्स लेकर आएगा. बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर निर्भर करती है, जबकि जॉब का प्रेशर आपके कंसिस्टेंसी को टेस्ट करेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Mar 2026 01:32 PM (IST)
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Gemini April Horoscope 2026: अप्रैल 2026 आपके लिए रणनीति और धैर्य का महीना है. इस दौरान जहां बिजनेस में नए मौके बनेंगे, वहीं नौकरी में दबाव और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी.

रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन ध्यान भटकाया तो नुकसान भी तय है. सही फैसले ही इस महीने आपकी दिशा तय करेंगे.

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बिजनेस एंड वेल्थ

इस महीने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है. ऑटोमेशन अपनाने से लेबर कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होगा.

9 अप्रैल तक ऑनलाइन मीटिंग्स और डिजिटल नेटवर्किंग से नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे. भले ही विदेशी यात्राएं न हों, लेकिन बिजनेस ग्रोथ रुकेगी नहीं.

10 से 29 अप्रैल के बीच शेयर बाजार में समझदारी से किया गया निवेश खासकर ब्लू-चिप कंपनियों में आपके पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा. लेकिन बिना रिसर्च के एंट्री लेना बेवकूफी होगी.

18 अप्रैल तक पुराने बकाया पैसे वसूलने के लिए समय अनुकूल है. अगर आपने सही फॉलोअप किया, तो रुका हुआ कैश वापस आ सकता है.

प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों के लिए भी समय अच्छा है. नई डील्स और शोरूम या ऑफिस स्पेस खरीदने की प्लानिंग सफल हो सकती है.

पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद भी इस महीने सुलझ सकते हैं, जिससे आपको मालिकाना हक मिलने के संकेत हैं.

जॉब एंड प्रोफेशन

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना थोड़ा प्रेशर वाला रहेगा. 2 अप्रैल के बाद ग्लोबल स्लोडाउन के कारण कुछ सेक्टर्स में हायरिंग रुक सकती है, जिससे जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ेगी.

लेकिन 13 अप्रैल तक आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको भीड़ से अलग बनाएंगी. ऑफिस में आपकी पहचान मजबूत होगी.

कुछ खास तारीखों पर आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स के कारण आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. यह मौका है या तो आप आगे निकलेंगे या फिर दबाव में टूटेंगे.

14 अप्रैल के बाद वर्कलोड बढ़ेगा और ओवरटाइम करना पड़ सकता है. लेकिन इसका फायदा अगले महीने मिलेगा, इसलिए अभी मेहनत से भागना बेकार है.

सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए नेटवर्किंग आसान होगी. नए कॉन्टेक्ट्स बनेंगे जो भविष्य में काम आएंगे.

19 अप्रैल के बाद मीटिंग्स में अपने आइडियाज खुलकर रखें यहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होगी.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

मैरिड लाइफ के लिए यह महीना सुधार का है. बातचीत बढ़ने से पुरानी गलतफहमियां खत्म होंगी और रिश्ते मजबूत होंगे.

परिवार के साथ मिलकर कोई बड़ी खरीदारी या प्लानिंग सफल हो सकती है.

मध्य अप्रैल के दौरान आप परिवार के साथ किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

सिंगल लोगों के लिए यह महीना दिलचस्प है. किसी पुराने दोस्त के साथ रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.

कुछ तारीखों पर ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों में आपको मध्यस्थता करनी पड़ सकती है, जहां संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

स्टूडेंट्स के लिए यह महीना फोकस टेस्ट करेगा. डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना जरूरी है, वरना तैयारी कमजोर हो जाएगी.

रिसर्च और अकादमिक फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है. नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं.

स्पोर्ट्स और आर्ट्स से जुड़े लोगों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स में रुकावट आ सकती है.

19 अप्रैल के बाद छात्रों के लिए बड़े कॉम्पिटिशन या हैकथॉन में सफलता मिलने के योग हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो लगातार मेहनत कर रहे हैं.

हेल्थ एंड ट्रेवल

इस महीने लापरवाही सीधा नुकसान दे सकती है. खासकर ड्राइविंग और एडवेंचर एक्टिविटी में जोखिम लेने से बचें.

घर के बुजुर्गों की सेहत में सुधार हो सकता है, लेकिन नियमित चेकअप जरूरी है.

नई जनरेशन को सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा. अगर दिमाग थक गया, तो शरीर भी काम नहीं करेगा.

उपाय (Remedies)

हनुमान जन्मोत्सव (2 अप्रैल):
हनुमान जी को सिंदूर, गुलाब और पीपल के पत्तों पर ‘राम’ लिखकर अर्पित करें. “श्री राम दूताय नमः” मंत्र का जाप करें और सुंदरकांड का पाठ करें.

अक्षय तृतीया (19 अप्रैल):
हरा वस्त्र लेकर उसमें लक्ष्मीप्रिय कौड़ियां रखें और “ऊँ नारायणाय विद्महे…” मंत्र का जाप करें. गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करें. मूंग, धनिया, वाहन या मशीनरी की खरीद शुभ रहेगी.

निष्कर्ष (Conclusion)

सीधी बात यह महीना आपको आराम नहीं करने देगा. बिजनेस में स्मार्ट मूव चाहिए, नौकरी में परफॉर्मेंस और रिश्तों में समझदारी. अगर आप डिसिप्लिन में रहे तो फायदा आपका है, वरना यही महीना आपको पीछे भी धकेल सकता है. फर्क आपकी आदतों और फैसलों से पड़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 01:32 PM (IST)
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