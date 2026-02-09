हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Weekly Rashifal 2026: धनु साप्ताहिक राशिफल भाग-दौड़ के बाद मिलेगा परिश्रम का मीठा फल, आत्मविश्वास से पूरे होंगे अधूरे काम

Dhanu Weekly Rashifal 2026: धनु साप्ताहिक राशिफल भाग-दौड़ के बाद मिलेगा परिश्रम का मीठा फल, आत्मविश्वास से पूरे होंगे अधूरे काम

Dhanu Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: धनु राशि के लिए 8 से 14 फरवरी 2026 तक करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें धनु साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 09:23 PM (IST)
Dhanu Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. यदि आप आलस्य और काम टालने की आदत पर विजय पा लेते हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा.

सप्ताह की शुरुआत भागदौड़ भरी रहेगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आप महसूस करेंगे कि आपके प्रयास अब रंग ला रहे हैं. रिश्तों की अहमियत समझें और अपनों के लिए समय निकालें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से सप्ताह सामान्य है. हालांकि, छोटी-मोटी मौसमी परेशानियों को नजरअंदाज न करें. इस सप्ताह आपको "चिंता छोड़कर चिंतन" करने की आवश्यकता है. बेवजह का मानसिक तनाव आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है. ध्यान (Meditation) आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से यह समय लाभकारी है. सत्ता और सरकार से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से धन लाभ के प्रबल योग हैं. यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या वहां निवेश करना चाहते हैं, तो राह की अड़चनें दूर होंगी और डील फाइनल हो सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता आपको दूसरों से आगे रखेगी. जो लोग विदेशी कंपनियों में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कोई शुभ सूचना मिल सकती है. सीनियर आपके काम की गति से प्रभावित रहेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए यह सप्ताह आत्मनिर्भरता का है. आप अपने बलबूते कठिन विषयों को सुलझाने में सफल रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति और सुख बना रहेगा. हाउसवाइफ का मन आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा. वीकेंड पर किसी प्रिय व्यक्ति के घर आने से उत्सव जैसा माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और शादीशुदा जातकों का जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3 और 1
  • भाग्यशाली रंग: पीला और केसरिया
  • उपाय: गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीले फल का दान करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह विदेश जाने के अवसर मिलेंगे?
    जी हाँ, यदि आप शिक्षा या बिज़नेस के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपकी राह की बाधाएं समाप्त होंगी.

2. सफलता के लिए सबसे जरूरी टिप क्या है?
   "आज का काम कल पर न टालें." इस सप्ताह आपकी तत्परता ही आपको दूसरों से बेहतर अवसर दिलाएगी.

3. तनाव को कैसे कम करें?
    बेवजह की बातों पर विचार करने के बजाय अपने लक्ष्यों पर "चिंतन" करें. धार्मिक कार्यों में मन लगाना भी आपको मानसिक सुकून देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Feb 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Sagittarius Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
