Dhanu Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. यदि आप आलस्य और काम टालने की आदत पर विजय पा लेते हैं, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा.

सप्ताह की शुरुआत भागदौड़ भरी रहेगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आप महसूस करेंगे कि आपके प्रयास अब रंग ला रहे हैं. रिश्तों की अहमियत समझें और अपनों के लिए समय निकालें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से सप्ताह सामान्य है. हालांकि, छोटी-मोटी मौसमी परेशानियों को नजरअंदाज न करें. इस सप्ताह आपको "चिंता छोड़कर चिंतन" करने की आवश्यकता है. बेवजह का मानसिक तनाव आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है. ध्यान (Meditation) आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से यह समय लाभकारी है. सत्ता और सरकार से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से धन लाभ के प्रबल योग हैं. यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या वहां निवेश करना चाहते हैं, तो राह की अड़चनें दूर होंगी और डील फाइनल हो सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता आपको दूसरों से आगे रखेगी. जो लोग विदेशी कंपनियों में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कोई शुभ सूचना मिल सकती है. सीनियर आपके काम की गति से प्रभावित रहेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए यह सप्ताह आत्मनिर्भरता का है. आप अपने बलबूते कठिन विषयों को सुलझाने में सफल रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति और सुख बना रहेगा. हाउसवाइफ का मन आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा. वीकेंड पर किसी प्रिय व्यक्ति के घर आने से उत्सव जैसा माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और शादीशुदा जातकों का जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3 और 1

3 और 1 भाग्यशाली रंग: पीला और केसरिया

पीला और केसरिया उपाय: गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीले फल का दान करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह विदेश जाने के अवसर मिलेंगे?

जी हाँ, यदि आप शिक्षा या बिज़नेस के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपकी राह की बाधाएं समाप्त होंगी.

2. सफलता के लिए सबसे जरूरी टिप क्या है?

"आज का काम कल पर न टालें." इस सप्ताह आपकी तत्परता ही आपको दूसरों से बेहतर अवसर दिलाएगी.

3. तनाव को कैसे कम करें?

बेवजह की बातों पर विचार करने के बजाय अपने लक्ष्यों पर "चिंतन" करें. धार्मिक कार्यों में मन लगाना भी आपको मानसिक सुकून देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.