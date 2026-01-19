हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु 18-24 जनवरी राशिफल, सावधान! आलस्य से बचें, सफलता की राह में ये चुनौतियां!

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु 18-24 जनवरी राशिफल, सावधान! आलस्य से बचें, सफलता की राह में ये चुनौतियां!

Dhanu Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए धनु साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 19 Jan 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए अवसरों और चेतावनियों दोनों से भरा रहेगा. मनचाहा लाभ और सफलता पाने के लिए आपको आलस्य और अभिमान से दूरी बनानी होगी. समय का सही प्रबंधन नहीं किया तो आगे चलकर इसका पछतावा तय है. इसलिए इस सप्ताह लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है.

करियर और नौकरी राशिफल:
ऑफिस में अपने काम को समय पर और सावधानी के साथ पूरा करना बेहद जरूरी होगा. टालमटोल या लापरवाही से बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और आपकी प्रोफेशनल इमेज भी प्रभावित हो सकती है. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को जो भी अवसर मिले, उसे गंवाने की गलती नहीं करनी चाहिए.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए सप्ताह सतर्कता की मांग करता है. बिजनेस से जुड़े फैसले अगर सोच-समझकर लिए गए तो मनचाहा लाभ और सफलता मिल सकती है. जल्दबाजी या गलत अनुमान नुकसान करा सकता है.

वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय के मौके मिलेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ना आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा. जोखिम भरे निवेश से फिलहाल दूरी बनाकर रखें.

लव और फैमिली राशिफल:
मिड वीक परिवार के किसी सदस्य के साथ गलतफहमी हो सकती है. घर-परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय स्वजनों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होगा. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. जीवनसाथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. बिना अनुशासन के परिणाम नहीं मिलेगा यह साफ समझ लें.

स्वास्थ्य राशिफल:
कामकाज की व्यस्तता के बीच सेहत की अनदेखी भारी पड़ सकती है. कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है या मौसमी रोग परेशान कर सकता है. रूटीन बिगाड़ना नुकसानदेह रहेगा.

लकी रंग: पीला
लकी नंबर: 3
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह करियर में नुकसान की आशंका है?
उत्तर: नुकसान तभी होगा जब आप लापरवाही या आलस्य दिखाएंगे.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ मिल सकता है?
उत्तर: हां, लेकिन केवल सोच-समझकर लिए गए फैसलों से.

Q3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
उत्तर: पुरानी और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए रूटीन और खानपान दुरुस्त रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Jan 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
