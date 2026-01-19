Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु 18-24 जनवरी राशिफल, सावधान! आलस्य से बचें, सफलता की राह में ये चुनौतियां!
Dhanu Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए धनु साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Dhanu Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए अवसरों और चेतावनियों दोनों से भरा रहेगा. मनचाहा लाभ और सफलता पाने के लिए आपको आलस्य और अभिमान से दूरी बनानी होगी. समय का सही प्रबंधन नहीं किया तो आगे चलकर इसका पछतावा तय है. इसलिए इस सप्ताह लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है.
करियर और नौकरी राशिफल:
ऑफिस में अपने काम को समय पर और सावधानी के साथ पूरा करना बेहद जरूरी होगा. टालमटोल या लापरवाही से बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और आपकी प्रोफेशनल इमेज भी प्रभावित हो सकती है. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को जो भी अवसर मिले, उसे गंवाने की गलती नहीं करनी चाहिए.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए सप्ताह सतर्कता की मांग करता है. बिजनेस से जुड़े फैसले अगर सोच-समझकर लिए गए तो मनचाहा लाभ और सफलता मिल सकती है. जल्दबाजी या गलत अनुमान नुकसान करा सकता है.
वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय के मौके मिलेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ना आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा. जोखिम भरे निवेश से फिलहाल दूरी बनाकर रखें.
लव और फैमिली राशिफल:
मिड वीक परिवार के किसी सदस्य के साथ गलतफहमी हो सकती है. घर-परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय स्वजनों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होगा. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. जीवनसाथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है.
शिक्षा और छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. बिना अनुशासन के परिणाम नहीं मिलेगा यह साफ समझ लें.
स्वास्थ्य राशिफल:
कामकाज की व्यस्तता के बीच सेहत की अनदेखी भारी पड़ सकती है. कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है या मौसमी रोग परेशान कर सकता है. रूटीन बिगाड़ना नुकसानदेह रहेगा.
लकी रंग: पीला
लकी नंबर: 3
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह करियर में नुकसान की आशंका है?
उत्तर: नुकसान तभी होगा जब आप लापरवाही या आलस्य दिखाएंगे.
Q2. क्या बिजनेस में लाभ मिल सकता है?
उत्तर: हां, लेकिन केवल सोच-समझकर लिए गए फैसलों से.
Q3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
उत्तर: पुरानी और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए रूटीन और खानपान दुरुस्त रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL