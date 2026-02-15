एक्सप्लोरर
Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के फैमिली मेंबर्स की बड़ी उपलब्धि, आपके मान-सम्मान का कारण बनेगी
Dhanu Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: धनु राशि के लिए फरवरी का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए धनु साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Dhanu Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: धनु राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग किसी भी कार्य को करते समय धैर्य बनाए रखने की बहुत जरूरत रहेगी। यदि आप किसी बड़ी योजना में धन निवेश करने या फिर प्रॉपर्टी सेल एंड पर्चेसिंग की प्लानिंग बना रहे हैं तो कोई भी डिसिशन जल्दबाजी में न करें.
- इस बात की अनदेखी करने पर आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान झेलना पड़ सकता है. एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में हिडन एनिमी से अलर्ट रहने की जरूरत रहेगी.
- काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको बॉस के गुस्से का शिकार बना सकती है.
- यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो आपको इस सप्ताह एक अच्छा ऑफर मिल सकता है.
- मिड वीक सडनली जर्नी के योग बनेंगे. जर्नी सुखद एवं नए संबंधों का विस्तार करने वाली होगी.
- फैमिली मेंबर्स की बड़ी उपलब्धि आपके मान-सम्मान का बड़ा कारण बनेगी.
- किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा.
- प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते या फिर कहें अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है.
- सुखी मैरिड लाइफ के लिए लाइफ पार्टनर के लिए कुछ पल जरूर निकालें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
