Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के फैमिली मेंबर्स की बड़ी उपलब्धि, आपके मान-सम्मान का कारण बनेगी

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के फैमिली मेंबर्स की बड़ी उपलब्धि, आपके मान-सम्मान का कारण बनेगी

Dhanu Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: धनु राशि के लिए फरवरी का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए धनु साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Feb 2026 10:35 AM (IST)
Dhanu Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: धनु राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें

  • वीक स्टार्टिंग किसी भी कार्य को करते समय धैर्य बनाए रखने की बहुत जरूरत रहेगी। यदि आप किसी बड़ी योजना में धन निवेश करने या फिर प्रॉपर्टी सेल एंड पर्चेसिंग की प्लानिंग बना रहे हैं तो कोई भी डिसिशन जल्दबाजी में न करें.
  • इस बात की अनदेखी करने पर आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान झेलना पड़ सकता है. एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में हिडन एनिमी से अलर्ट रहने की जरूरत रहेगी.
  • काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको बॉस के गुस्से का शिकार बना सकती है.
  • यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो आपको इस सप्ताह एक अच्छा ऑफर मिल सकता है.
  • मिड वीक सडनली जर्नी के योग बनेंगे. जर्नी सुखद एवं नए संबंधों का विस्तार करने वाली होगी. 
  • फैमिली मेंबर्स की बड़ी उपलब्धि आपके मान-सम्मान का बड़ा कारण बनेगी. 
  • किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा.
  • प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते या फिर कहें अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है.
  • सुखी मैरिड लाइफ के लिए लाइफ पार्टनर के लिए कुछ पल जरूर निकालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Feb 2026 10:35 AM (IST)
Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
