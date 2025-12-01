Sagittarius Weekly Horoscope (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): धनु राशि इस सप्ताह करियर-बिज़नेस अवसर, पर समय प्रबंधन महत्वपूर्ण
Sagittarius Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह की शुरुआत धनु राशि के जातकों के लिए प्रगति और अवसरों से भरी रहेगी. करियर और बिज़नेस को आगे बढ़ाने के कई नए मौके मिलेंगे. बस आपको अपने समय और ऊर्जा का सुचारु प्रबंधन करना होगा, क्योंकि लापरवाही या देरी किसी बड़े अवसर को हाथ से निकलवा सकती है.
करियर और नौकरी
नौकरीपेशा लोगों को अपने काम को कल पर टालने से बचना चाहिए. यदि आप किसी कार्य को दूसरों के भरोसे छोड़ देंगे तो बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. ऑफिस में जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और उसी हिसाब से आपकी क्षमता और धैर्य की भी परीक्षा होगी.
बिज़नेस
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बेहद अच्छा रहेगा. मनचाहा लाभ मिलेगा और बिज़नेस में तेज़ी से वृद्धि के संकेत हैं. हालांकि काम बढ़ने के साथ-साथ संभालने की चिंता भी बढ़ सकती है, इसलिए योजनाओं को व्यवस्थित रखना जरूरी है.
स्वास्थ्य
मिड वीक से स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर पड़ सकता है. अधिक काम, देर तक जागना या अनियमित दिनचर्या शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ा सकती है. सिरदर्द, तनाव या कमजोरी महसूस हो सकती है. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें और समय पर भोजन करें.
युवा और छात्र
स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को खासकर मानसिक एकाग्रता पर काम करना होगा. नौकरी खोज रहे जातकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीदें बरकरार रहेंगी.
प्रेम संबंध
लव लाइफ में जल्दबाज़ी या उतावलेपन से बचें. किसी भी संबंध को आगे बढ़ाने से पहले विचार करें, अन्यथा गलतफहमी बढ़ सकती है. बातचीत से हर समस्या हल हो सकती है.
विवाह और परिवार
विवाहित लोगों के लिए सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा, लेकिन ईमानदारी और समझदारी बनाए रखना जरूरी है.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और गरीबों को मीठा दान करें.
FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं?
A1: हां, लापरवाही से समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए काम समय पर करें.
Q2: क्या बिज़नेस में निवेश सही रहेगा?
A2: सोच-समझकर किए गए निर्णय लाभ देंगे, जल्दबाजी से बचें.
Q3: क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता है?
A3: पुरानी बीमारी उभर सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.
