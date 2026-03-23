Dhanu Weekly Horoscope 22-28 March 2026: धनु साप्ताहिक राशिफल, टीमवर्क पर ध्यान देना होगा, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं
Mesh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): धनु राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- इस सप्ताह धनु राशि वालों को धैर्यपूर्वक कार्यों को पूरा करना होगा। कुछ समस्याएं आ सकती हैं.
- इनसे निपटने का प्रयास करें. कारोबार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना हो सकता है.
- यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। सामान चोरी हो सकता है. मिलेजुले परिणाम मिलेंगे.
- इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आप अपने कार्यों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे.
- करियर के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.
- कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है. इस दौरान टीमवर्क पर ध्यान दें और किसी भी विवाद से दूर रहें.
- साझेदारी में काम करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, वरना गलतफहमी हो सकती है.
- मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करना फायदेमंद रहेगा. पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है, नहीं तो थकान महसूस हो सकती है.
- मार्केटिंग और नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पुराने रुके हुए काम भी इस समय पूरे हो सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- इस सप्ताह आपको अपने भरोसे ही कार्य पूरे करने होंगे. दूसरों के भरोसे रहने पर आपको झटका लग सकता है.
- घर के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है.
- जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी, और यदि आप अपने मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है.
- विवाह योग्य जातकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. बड़े फैसले लेने में जल्दबाजी न करें. दांपत्य जीवन ठीकठाक रहेगा. पार्टनर का सम्मान करें.
- पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव संभव है, इसलिए बातचीत में संयम रखें और किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें.
- स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें.
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