हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Saptahik Rashifal: इस हफ्ते अध्यात्म में लगेगा मन, कार्यस्थल पर बढ़ेगा वर्कलोड! पढ़ें धनु साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Saptahik Rashifal: इस हफ्ते अध्यात्म में लगेगा मन, कार्यस्थल पर बढ़ेगा वर्कलोड! पढ़ें धनु साप्ताहिक राशिफल

Sagittarius Weekly horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह सौभाग्यशाली रहने वाला है. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का सहयोग मिलेगा. पढ़िए धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 09:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Dhanu Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह चंद्रमा के नवम भाव में होने से आपके भीतर आध्यात्मिक चेतना का उदय होगा.

आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर अधिक स्पष्टता महसूस करेंगे और किसी धार्मिक या दार्शनिक विषय में गहरी रुचि ले सकते हैं. इस समय आपके विचारों में परिपक्वता और दृष्टिकोण में स्थिरता आएगी.

व्यापार राशिफल

कारोबारी जातकों के लिए यह सप्ताह सुधार और पुनर्गठन का समय है. व्यावसायिक व्यवस्था में सुधार करने में सफलता मिलेगी. निवेश या कानूनी जटिलताएं धीरे-धीरे सुलझेंगी.

हालांकि, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कामों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जिनसे सावधानी से निपटना होगा. फेस्टिव सीजन में आपके प्रॉडक्ट्स की मार्केट डिमांड तेजी से बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्शन या डिलीवरी का दबाव बढ़ सकता है.

नौकरी राशिफल

एंप्लॉयड जातकों के लिए सप्ताह कार्यभार से भरा रहेगा. किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट को मनाने या डील फाइनल करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. फाइनेंस और सेल्स सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद बिजी रहेगा.

कार्यों का बोझ बढ़ेगा, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे.

परिवार और संबंध राशिफल

परिवार में पिता का सहयोग किसी जटिल समस्या को सुलझाने में अत्यंत उपयोगी साबित होगा. दांपत्य जीवन में एक नई समझ और मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ कोई गलतफहमी दूर होगी, जिससे रिश्ते मजबूत बनेंगे.

युवा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स, कलाकार और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कुछ अप्रिय घटनाएं या नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं, लेकिन धैर्य और संयम से काम लें. युवा वर्ग में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जो आपकी एकाग्रता पर असर डाल सकता है.

धन राशिफल

भाग्य आपका साथ देगा, जिससे किसी लंबित आर्थिक मामले में राहत मिलेगी. अचानक प्राप्त हुई राशि या निवेश से लाभ संभव है.

  • लकी कलर ऑरेंज 
  • लकी नंबर 8
  • अनलकी नंबर 3
  • उपाय भगवान विष्णु की उपासना करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 09:00 PM (IST)
