Dhanu Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह चंद्रमा के नवम भाव में होने से आपके भीतर आध्यात्मिक चेतना का उदय होगा.

आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर अधिक स्पष्टता महसूस करेंगे और किसी धार्मिक या दार्शनिक विषय में गहरी रुचि ले सकते हैं. इस समय आपके विचारों में परिपक्वता और दृष्टिकोण में स्थिरता आएगी.

व्यापार राशिफल

कारोबारी जातकों के लिए यह सप्ताह सुधार और पुनर्गठन का समय है. व्यावसायिक व्यवस्था में सुधार करने में सफलता मिलेगी. निवेश या कानूनी जटिलताएं धीरे-धीरे सुलझेंगी.

हालांकि, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कामों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जिनसे सावधानी से निपटना होगा. फेस्टिव सीजन में आपके प्रॉडक्ट्स की मार्केट डिमांड तेजी से बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्शन या डिलीवरी का दबाव बढ़ सकता है.

नौकरी राशिफल

एंप्लॉयड जातकों के लिए सप्ताह कार्यभार से भरा रहेगा. किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट को मनाने या डील फाइनल करने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. फाइनेंस और सेल्स सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद बिजी रहेगा.

कार्यों का बोझ बढ़ेगा, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे.

परिवार और संबंध राशिफल

परिवार में पिता का सहयोग किसी जटिल समस्या को सुलझाने में अत्यंत उपयोगी साबित होगा. दांपत्य जीवन में एक नई समझ और मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ कोई गलतफहमी दूर होगी, जिससे रिश्ते मजबूत बनेंगे.

युवा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स, कलाकार और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कुछ अप्रिय घटनाएं या नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं, लेकिन धैर्य और संयम से काम लें. युवा वर्ग में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जो आपकी एकाग्रता पर असर डाल सकता है.

धन राशिफल

भाग्य आपका साथ देगा, जिससे किसी लंबित आर्थिक मामले में राहत मिलेगी. अचानक प्राप्त हुई राशि या निवेश से लाभ संभव है.

लकी कलर ऑरेंज

ऑरेंज लकी नंबर 8

8 अनलकी नंबर 3

3 उपाय भगवान विष्णु की उपासना करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.