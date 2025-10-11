Dhanu Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: इस हफ्ते धन संबंधी सतर्कता जरूरी, सेहत पर दें विशेष ध्यान. जीवन के हर क्षेत्र में स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा. आपके परिश्रम और प्रयास का उचित फल प्राप्त होगा.

व्यवसाय और धन लाभ

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में यात्रा संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं. यदि आप किसी योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले पूरी जानकारी लेकर ही कदम बढ़ाएँ. पार्टनरशिप में काम करने वालों को धन के लेन-देन में सतर्कता रखनी होगी, अन्यथा नुकसान की संभावना है.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के कारण थकान और घर से दूर रहने की स्थिति बन सकती है. परिवार में किसी बात को लेकर असहमति या मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन सप्ताह के मध्य में हालात सामान्य हो जाएंगे. घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे. इस सप्ताह रिश्तों में गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं, इसलिए हर बात को सोच-समझकर बोलें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं का आदर करना चाहिए, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में रिश्तों में मधुरता लौटेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य नहीं रहेगा. शारीरिक थकान, नींद की कमी या पुरानी बीमारी का असर दिख सकता है. खान-पान में सावधानी बरतें और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखें. योग और ध्यान से राहत मिलेगी.

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

FAQs

प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर: सप्ताह मिलाजुला रहेगा, सावधानी और धैर्य आवश्यक है.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?

उत्तर: निवेश और साझेदारी में सतर्कता बरतें, धीरे-धीरे लाभ के योग बनेंगे.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर: परिवार में सामंजस्य के लिए संयम रखें, विवादों से बचें.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?

उत्तर: रिश्तों में गलतफहमियाँ हो सकती हैं, प्रेमपूर्वक संवाद रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.