Sagittarius Weekly Horoscope 2025: धन और सेहत दोनों मामलों में सावधानी बरतें, पढ़ें धनु साप्ताहिक राशिफल

Sagittarius Weekly Horoscope 2025: धन और सेहत दोनों मामलों में सावधानी बरतें, पढ़ें धनु साप्ताहिक राशिफल

Sagittarius Weekly Horoscope 2025: धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह सौभाग्यशाली रहने वाला है.जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का सहयोग मिलेगा. पढ़िए धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Oct 2025 01:16 AM (IST)
Dhanu Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: इस हफ्ते धन संबंधी सतर्कता जरूरी, सेहत पर दें विशेष ध्यान. जीवन के हर क्षेत्र में स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा. आपके परिश्रम और प्रयास का उचित फल प्राप्त होगा.

व्यवसाय और धन लाभ
धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में यात्रा संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं. यदि आप किसी योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले पूरी जानकारी लेकर ही कदम बढ़ाएँ. पार्टनरशिप में काम करने वालों को धन के लेन-देन में सतर्कता रखनी होगी, अन्यथा नुकसान की संभावना है. 

परिवार और सामाजिक जीवन
सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के कारण थकान और घर से दूर रहने की स्थिति बन सकती है. परिवार में किसी बात को लेकर असहमति या मतभेद की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन सप्ताह के मध्य में हालात सामान्य हो जाएंगे. घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा. 

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे. इस सप्ताह रिश्तों में गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं, इसलिए हर बात को सोच-समझकर बोलें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं का आदर करना चाहिए, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में रिश्तों में मधुरता लौटेगी.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य नहीं रहेगा. शारीरिक थकान, नींद की कमी या पुरानी बीमारी का असर दिख सकता है. खान-पान में सावधानी बरतें और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखें. योग और ध्यान से राहत मिलेगी.

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर: सप्ताह मिलाजुला रहेगा, सावधानी और धैर्य आवश्यक है.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर: निवेश और साझेदारी में सतर्कता बरतें, धीरे-धीरे लाभ के योग बनेंगे.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: परिवार में सामंजस्य के लिए संयम रखें, विवादों से बचें.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: रिश्तों में गलतफहमियाँ हो सकती हैं, प्रेमपूर्वक संवाद रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 11 Oct 2025 01:16 AM (IST)
Weekly Horoscope Dhanu Rashifal Sagittarius Weekly Horoscope
