Aaj Ka Dhanu Rashifal 27 August 2026: 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा.

चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, अदम्य इच्छाशक्ति, साहस, छोटे भाई-बहन, संवाद व कठिन कार्य पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए धैर्य रखने और अनुभवी मार्गदर्शन से लाभ कमाने का रहेगा. कारोबारियों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी या मंद रह सकती है, लेकिन शाम होते-होते बाजार की स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी और दिन लाभप्रद साबित होगा. पिछले कुछ दिनों से बिगड़े स्वास्थ्य में सुधार होने की पूरी संभावना है, जिससे बिजनेसमैन आंतरिक रूप से अत्यधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और पूरे मनोयोग से अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. बिजनेस में किसी वरिष्ठ व अनुभवी व्यक्ति का मूल्यवान सहयोग आपको कई जटिल सौदों में सही दिशा और पूरी सहायता प्रदान करेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्य-केंद्रित रहने और आपसी संबंधों को सुधारने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को पूरी तरह कर्म प्रधान रहना होगा; दफ्तर में या दफ्तर के बाहर किसी भी प्रकार की फिजूल की बातों, गपशप या राजनीति को बिल्कुल महत्व न दें. ऑफिस में सहकर्मियों (Co-workers), जूनियर्स और सीनियर्स के साथ बेहद शालीन व मधुर व्यवहार रखें और माहौल को सकारात्मक बनाए रखें. वर्कप्लेस पर यदि जाने-अनजाने में आपके किसी व्यवहार या बात से किसी का दिल दुखा है, तो उनसे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग कर अपने मन और दिल का बोझ हल्का कर लें; इससे टीम में आपकी छवि और बेहतर होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा. रक्षाबंधन व पूर्णिमा के पावन अवसर पर घर का वातावरण बेहद सुखमय और आनंददायक रहेगा. हालांकि, ग्रहों के प्रभाव और ग्रहण दोष के चलते माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा; उनके खान-पान और दिनचर्या को लेकर लापरवाही न बरतें. परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रेमपूर्वक समय बिताएं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव और भय को दूर करने का है. मन में किसी अज्ञात भय, असफलता के डर या भविष्य की चिंता के कारण छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह कंसंट्रेट (एकाग्र) नहीं कर पाएंगे; इस डर को समाप्त करने के लिए अपने माता-पिता, गुरुजनों या किसी ज्ञानी व्यक्ति से खुलकर बात करें और मार्गदर्शन लें.

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी अपनी शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी और पुरानी समस्याओं में आराम मिलेगा. हालांकि माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. अज्ञात भय व तनाव से बचने के लिए नियमित प्राणायाम व ध्यान (Meditation) करें. सात्विक भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, केसर, गंगाजल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें और माताजी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. 3रे चंद्रमा व ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को पीले फल या अन्न का दान करें; इससे अदम्य इच्छाशक्ति मिलेगी, अज्ञात भय समाप्त होगा और व्यापार में शाम तक बड़ा लाभ होगा.

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