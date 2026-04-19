Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज अक्षय तृतीया पर करें निवेश, बिजनेस में पाएं छप्पर फाड़ कमाई।

नौकरीपेशा परिवार संग रहें, सोमवार को दुगनी रफ्तार से कार्य करें।

कला के छात्र रचनात्मक बनें, लंबे समय तक पहचान बनाएँगे।

सेहत रहेगी अच्छी, राहुकाल में खान-पान का रखें विशेष ध्यान।

Aaj ka Dhanu Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद पावन अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की गणना के अनुसार, सुबह 07.10 तक भरणी और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जो शत्रुओं पर विजय और ऋण मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा. अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर किया गया निवेश और नई शुरुआत आपके जीवन में अक्षय समृद्धि लेकर आएगी.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन छप्पर फाड़ कमाई का है. रविवार होने के कारण रिटेल काउंटर पर ग्राहकों की भारी भीड़ रहेगी, जिससे पिछले छह दिनों की औसत कमाई के मुकाबले आज 50 परसेंट अधिक मुनाफा होने के योग हैं. यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे के मध्य का समय सर्वोत्तम है. इस समय की गई शुरुआत से आपकी ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ेगी. विदेशी क्लाइंट्स के साथ आज डॉलर में कमाई कराने वाली कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन खुद को मानसिक रूप से तरोताजा करने का है. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको इतना रिचार्ज कर देगा कि सोमवार को आप दुगनी रफ्तार से काम कर पाएंगे. यदि कोई काम पेंडिंग है, तो आपके सहयोगी आपको अतिरिक्त समय देने में संकोच नहीं करेंगे, जिससे आपका मानसिक दबाव कम होगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन शुभ है; आपकी मिलनसार छवि के कारण अन्य दलों के नेता भी आपसे संपर्क साध सकते हैं, जो भविष्य में बड़े गठबंधन के संकेत हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

कला और सृजनात्मक क्षेत्रों से जुड़े छात्रों और कलाकारों के लिए आज का दिन विशेष है. आपकी कल्पना शक्ति आज अपने चरम पर होगी. आप कोई ऐसी कृति या प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जो लंबे समय तक आपकी पहचान बनाए रखेगा. एकाग्रता और रचनात्मकता के दम पर आप दूसरों से काफी आगे निकल जाएंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा रहेगा. चंद्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी बीमारियों के प्रभाव में कमी आएगी. मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. हालांकि, राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान बाहर के भारी भोजन से परहेज करें और अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन खुशियों भरा है. परिवार के साथ मिलकर अक्षय तृतीया का पर्व मनाना आपसी संबंधों में मिठास घोलेगा. नया घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज का दिन 'गोल्डन' है; विशेषकर पूर्व-मुखी मकान आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और घर में मांगलिक चर्चाएं हो सकती हैं.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु को पीले फूल और केसरिया भात का भोग लगाएं. आज के दिन चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान करना आपके भाग्य को अक्षय बनाएगा.

FAQs

1. धनु राशि वालों के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?

अक्षय तृतीया और त्रिपुष्कर योग के कारण आज किया गया निवेश, विशेषकर प्रॉपर्टी या सोने में, भविष्य में कई गुना लाभ प्रदान करेगा.

2. आज के दिन कौन सा मकान खरीदना शुभ है?

आज आपके लिए पूर्व-मुखी घर या प्लॉट खरीदना सबसे अधिक भाग्यशाली और सुख-समृद्धि देने वाला रहेगा.

3. क्या आज शत्रुओं से कोई खतरा है?

चंद्रमा के छठे भाव में होने से शत्रुओं की शत्रुता कम होगी. आपके विरोधी आज आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है.

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