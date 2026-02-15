हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 15 February 2026: धनु राशि शुभ चौघड़िये में नई शुरुआत दिलाएगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 February 2026: धनु राशि शुभ चौघड़िये में नई शुरुआत दिलाएगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

Sagittarius Horoscope 15 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Feb 2026 03:24 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 15 February 2026 in Hindi: धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (धन व वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे. आज का दिन "नियोजन" (Planning) का है. सुबह उठते ही तय कर लें कि आज आपको क्या करना है और किन कार्यों से बचना है. अपनी वाणी में मधुरता रखें और क्रोध व आक्रामकता को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि आज आपकी बात का प्रभाव बहुत गहरा होगा.

धन और बिजनेस राशिफल (Wealth & Business): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश और लेन-देन की प्लानिंग के लिए श्रेष्ठ है. बिजनेस में व्यस्त जातकों को आज बड़ा आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है. यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत शुभ है. इसके लिए प्रातः 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 के मध्य का समय सबसे अधिक फलदायी रहेगा. आपकी खोजने की अद्भुत क्षमता आज किसी ऐसी जटिल समस्या का समाधान ढूंढ लेगी, जो कई दिनों से आपके व्यापार में बाधा बनी हुई थी.

नौकरी और करियर (Job & Career): करियर के लिहाज से आज का दिन "ऐतिहासिक" हो सकता है. आपको किसी अंतरराष्ट्रीय दल में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. आपके नवाचार (Innovation) और अनोखी सोच को महत्व दिया जाएगा, जिसके लिए आपको पुरस्कार या कोई विशेष बड़ी परियोजना (Special Project) मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता का लोहा माना जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सामंजस्य बिठाने का है. घर के सभी सदस्य मिलकर किसी पुरानी पारिवारिक समस्या को सुलझाने में सफल रहेंगे. प्रेम संबंधों की बात करें तो व्यस्तता के कारण एक-दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस संडे और शिवरात्रि के मौके पर आपको समय जरूर निकालना चाहिए. 

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Education): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अपनी मानसिक शांति के लिए गुस्से पर काबू रखें. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन बेहतरीन है; आप ट्रैक पर अपनी प्रैक्टिस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. शिवरात्रि पर भगवान शिव का ध्यान छात्रों की एकाग्रता को बढ़ाएगा.

  • शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 7
  • महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर पीले फल और चने की दाल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते रुद्राय" का जाप करते हुए शुद्ध जल से अभिषेक करें. शाम के समय मंदिर में घी का गहरा दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर धनु राशि वालों के लिए निवेश का सबसे शुभ समय क्या है?
    आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) निवेश और नए सौदों के लिए सर्वोत्तम है.

2. आज पारिवारिक कलह से बचने के लिए क्या करें? 
     चंद्रमा दूसरे भाव में है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाने से पारिवारिक मधुरता बढ़ती है.

3. आज का राहुकाल कब है?
    आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 February 2026: वृश्चिक राशि वाणी की कठोरता बिगाड़ सकती है बने-बनाए काम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 03:24 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Dhanu Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
लाइफस्टाइल
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget