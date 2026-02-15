Dhanu Rashifal 15 February 2026 in Hindi: धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (धन व वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे. आज का दिन "नियोजन" (Planning) का है. सुबह उठते ही तय कर लें कि आज आपको क्या करना है और किन कार्यों से बचना है. अपनी वाणी में मधुरता रखें और क्रोध व आक्रामकता को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि आज आपकी बात का प्रभाव बहुत गहरा होगा.

धन और बिजनेस राशिफल (Wealth & Business): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश और लेन-देन की प्लानिंग के लिए श्रेष्ठ है. बिजनेस में व्यस्त जातकों को आज बड़ा आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है. यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत शुभ है. इसके लिए प्रातः 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 के मध्य का समय सबसे अधिक फलदायी रहेगा. आपकी खोजने की अद्भुत क्षमता आज किसी ऐसी जटिल समस्या का समाधान ढूंढ लेगी, जो कई दिनों से आपके व्यापार में बाधा बनी हुई थी.

नौकरी और करियर (Job & Career): करियर के लिहाज से आज का दिन "ऐतिहासिक" हो सकता है. आपको किसी अंतरराष्ट्रीय दल में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. आपके नवाचार (Innovation) और अनोखी सोच को महत्व दिया जाएगा, जिसके लिए आपको पुरस्कार या कोई विशेष बड़ी परियोजना (Special Project) मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता का लोहा माना जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सामंजस्य बिठाने का है. घर के सभी सदस्य मिलकर किसी पुरानी पारिवारिक समस्या को सुलझाने में सफल रहेंगे. प्रेम संबंधों की बात करें तो व्यस्तता के कारण एक-दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस संडे और शिवरात्रि के मौके पर आपको समय जरूर निकालना चाहिए.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Education): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अपनी मानसिक शांति के लिए गुस्से पर काबू रखें. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन बेहतरीन है; आप ट्रैक पर अपनी प्रैक्टिस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. शिवरात्रि पर भगवान शिव का ध्यान छात्रों की एकाग्रता को बढ़ाएगा.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) शुभ अंक: 1

1 अशुभ अंक: 7

7 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर पीले फल और चने की दाल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते रुद्राय" का जाप करते हुए शुद्ध जल से अभिषेक करें. शाम के समय मंदिर में घी का गहरा दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर धनु राशि वालों के लिए निवेश का सबसे शुभ समय क्या है?

आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) निवेश और नए सौदों के लिए सर्वोत्तम है.

2. आज पारिवारिक कलह से बचने के लिए क्या करें?

चंद्रमा दूसरे भाव में है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाने से पारिवारिक मधुरता बढ़ती है.

3. आज का राहुकाल कब है?

आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.