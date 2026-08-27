Rashifal: 28 अगस्त 2026 को पावन पर्व रक्षाबंधन के दिन ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष चाल सभी 12 राशियों के जीवन में अहम बदलाव लेकर आ रही है. आज सुबह 09:49 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके साथ ही वाशि, सुनफा, बुधादित्य और अतिगंड योग का शुभ संयोग भी बन रहा है.

ग्रह-नक्षत्रों की दैनिक चाल हमारे करियर, आर्थिक स्थिति, सेहत और पारिवारिक रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालती है. आज का दिन आपके लिए क्या नई संभावनाएं और सावधानियां लेकर आया है? आइए, पंचांग और ग्रह गोचर के आधार पर जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक राशिफल.

पंचांग व शुभ मुहूर्त

शुभ समय (चौघड़िया):

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत)

तक (लाभ-अमृत) दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)

तक (शुभ) राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक (इस दौरान महत्वपूर्ण व मांगलिक कार्यों से बचें)

सुबह तक (इस दौरान महत्वपूर्ण व मांगलिक कार्यों से बचें) शुभ दिशा: पश्चिम दिशा की यात्रा अनुकूल रहेगी.

मेष राशि

कैरियर व वित्त: आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और बिज़नेस में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी. नया काम शुरू करने के लिए समय शुभ है.

नौकरी व शिक्षा: कार्यस्थल पर काम की गति तेज रखें; छात्रों के लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: बड़ों का आशीर्वाद लें और उनकी सलाह से आगे बढ़ें.

लकी कलर: लाल | लकी नंबर: 1

वृषभ राशि

कैरियर व वित्त: कार्यक्षेत्र में आपकी साख और लोकप्रियता बढ़ेगी. डिजिटल नेटवर्किंग से बिज़नेस को मजबूती मिलेगी.

नौकरी व शिक्षा: ऑफिस में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी. एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में जोखिम भरे निवेश से बचें.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: पिता या वरिष्ठ मार्गदर्शकों का सम्मान बनाए रखें.

लकी कलर: गुलाबी | लकी नंबर: 9

मिथुन राशि

कैरियर व वित्त: ऑनलाइन व डिजिटल बिजनेस में बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग हैं. मार्केट ट्रेंड के अनुसार काम करें.

नौकरी व शिक्षा: ऑफिस में सीनियर व कलीग्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. काम के सिलसिले में की गई यात्रा लाभदायक रहेगी.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: घर में खुशियों का आगमन होगा और आपसी तालमेल बेहतर रहेगा.

लकी कलर: हरा | लकी नंबर: 3

कर्क राशि

कैरियर व वित्त: कारोबारी मामलों में नए प्रयोग करने के बजाय वर्तमान काम पर फोकस रखें. आधिकारिक फाइलों को व्यवस्थित रखें.

नौकरी व शिक्षा: वर्कप्लेस पर सावधानी बरतें; उम्मीद के मुताबिक तुरंत परिणाम न मिलने पर धैर्य रखें.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: मानसिक तनाव से बचें और सेहत का विशेष ध्यान रखें.

लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 9

सिंह राशि

कैरियर व वित्त: बिज़नेस विस्तार और ऑनलाइन मार्केटिंग के नए अवसर सामने आएंगे. किसी बड़ी पार्टी से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.

नौकरी व शिक्षा: कार्यक्षेत्र का माहौल अनुकूल रहेगा. छात्र अपनी एकाग्रता बनाए रखने में सफल होंगे.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों का संतुलन बना रहेगा.

लकी कलर: नारंगी | लकी नंबर: 8

कन्या राशि

कैरियर व वित्त: विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. नया कारोबार शुरू करने से पहले परिजनों व विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें.

नौकरी व शिक्षा: ऑफिस में किसी के उकसावे में आने से बचें और अपनी भाषा में सौम्यता बनाए रखें.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: घर में उत्सव या नए मेहमान के आगमन का माहौल बन सकता है.

लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 4

तुला राशि

कैरियर व वित्त: पुराने निवेश से बेहतरीन रिटर्न मिलने के संकेत हैं. मीटिंग्स और डील्स में सफलता से मनोबल बढ़ेगा.

नौकरी व शिक्षा: वर्कलोड सामान्य रहेगा और प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने पर तारीफ मिलेगी.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा; कला व खेल से जुड़े लोग सक्रिय रहेंगे.

लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 1

वृश्चिक राशि

कैरियर व वित्त: आर्थिक लेन-देन में सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि बजट न बिगड़े.

नौकरी व शिक्षा: ऑफिस में सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें और अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित रखें.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: घर में वाणी पर संयम रखें ताकि वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहे.

लकी कलर: लाल | लकी नंबर: 7

धनु राशि

कैरियर व वित्त: दोपहर बाद आर्थिक अनुबंधों और डील्स में बड़ा लाभ मिलने के आसार हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

नौकरी व शिक्षा: कार्यक्षेत्र की स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और तनाव कम होगा.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और दिन हंसी-खुशी से बीतेगा.

लकी कलर: पीला | लकी नंबर: 4

मकर राशि

कैरियर व वित्त: मधुर संवाद से पैतृक या अटके हुए मसले सुलझेंगे. बिज़नेस में पारदर्शिता बनाए रखें.

नौकरी व शिक्षा: क्लाइंट्स के साथ विनम्र व्यवहार रखें; जनसंपर्क बढ़ने से भविष्य में फायदा होगा.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: परिवार के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा और मानसिक संतोष मिलेगा.

लकी कलर: नीला | लकी नंबर: 1

कुंभ राशि

कैरियर व वित्त: रचनात्मकता और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. रियल एस्टेट व नए प्रोजेक्ट्स में सफलता सुनिश्चित होगी.

नौकरी व शिक्षा: जिस काम को हाथ में लेंगे, उसे पूरा करेंगे. ऑनलाइन मीटिंग्स में आपके विचारों की सराहना होगी.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: घर के लोगों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

लकी कलर: गुलाबी | लकी नंबर: 6

मीन राशि

कैरियर व वित्त: नए कारोबारी संपर्कों के साथ पारदर्शिता रखें. आर्थिक मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाएं.

नौकरी व शिक्षा: ऑफिस में बदलाव के कारण थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है.

पारिवारिक व व्यक्तिगत: जीवनसाथी की समझदारी भरी सलाह से काम को नई दिशा मिलेगी.

लकी कलर: पीला | लकी नंबर: 8

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