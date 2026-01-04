हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn Weekly Horoscope 4 to 10 January 2026: मकर राशि को आर्थिक मजबूती, कर्ज से राहत और करियर में सम्मान

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मकर साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 08:13 PM (IST)
Makar Saptahik Rashifal 4 to 10 January 2026: यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए शुभता और लाभ लेकर आने वाला है. आपकी सूझ-बूझ और समझदारी से बीते सप्ताह हुए नुकसान की भरपाई करने में आप सफल रहेंगे. आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिलेगा और अलग-अलग स्रोतों से आय होने के योग बनेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. यदि आप किसी प्रकार के कर्ज या आर्थिक दबाव में हैं तो इस सप्ताह उसमें भी राहत मिल सकती है.

करियर और व्यवसाय
कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी. वर्किंग वुमन के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहेगा, क्योंकि उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे उनके मान-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल है और पुराने घाटे से उबरने के अवसर मिलेंगे.

परिवार और रिश्ते
भाई-बहनों के सहयोग से परिवार से जुड़ी किसी समस्या का समाधान निकल सकता है. घर में सौहार्द और आपसी समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. वैवाहिक जीवन भी सुखमय और संतुलित रहेगा.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रॉफिटेबल रहने वाला है. करियर या बिज़नेस से संबंधित किसी शॉर्ट जर्नी पर जाना पड़ सकता है, जो न केवल सुखद रहेगी बल्कि नए व्यावसायिक संबंधों को भी मजबूत करेगी.

यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी या लग्ज़री आइटम्स में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो मळमास के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपसे सुलह-समझौते की पेशकश कर सकते हैं, जिससे पुराने विवाद समाप्त होने के योग बन रहे हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा वर्ग के लिए यह समय आत्मविकास और नए अवसरों का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और करियर को लेकर लिए गए निर्णय सही साबित होंगे. समाज सेवा और धर्म-अध्यात्म से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. हालांकि, काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें. योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
  • उपाय: आज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और करियर व पारिवारिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

FAQs 

1. क्या आज मकर राशि के लिए निवेश करना शुभ रहेगा?
हाँ, खासकर भविष्य से जुड़े निवेश की योजना बनाना आज शुभ रहेगा, लेकिन अमल मळमास के बाद करें.

2. नौकरी में प्रमोशन के योग हैं या नहीं?
वर्किंग वुमन और मेहनती कर्मचारियों के लिए पदोन्नति या जिम्मेदारियों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं.

3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Jan 2026 08:13 PM (IST)
Embed widget