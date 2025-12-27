Makar Saptahik Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए खर्च, भागदौड़ और मानसिक दबाव से भरा रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत कुछ परेशानियों के साथ होगी, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां संभलती नजर आएंगी.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह काम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. किसी नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट के लिए संसाधनों की कमी परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन खिन्न रहेगा, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थिति कुछ बेहतर होगी.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों को भूमि, संपत्ति या पुराने सौदों को लेकर परेशानी हो सकती है. हालांकि सप्ताह के दूसरे हिस्से में आय में सुधार होगा. लेकिन खर्च अधिक होने से संतुलन बनाना मुश्किल रहेगा.

धन राशिफल

आय बढ़ेगी लेकिन खर्च उससे ज्यादा रह सकते हैं. किसी पुराने विवाद या कानूनी मसले पर धन खर्च हो सकता है. उधार या जोखिम भरे निवेश से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में सावधानी जरूरी है. किसी गलतफहमी को नजरअंदाज न करें. संवाद की कमी से दूरी बढ़ सकती है. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी के साथ धैर्य रखना होगा.

परिवार

घर-परिवार का सहयोग अपेक्षा से कम मिल सकता है. किसी पैतृक संपत्ति या घरेलू मुद्दे को लेकर तनाव बना रह सकता है.

स्वास्थ्य

तनाव और भागदौड़ के कारण थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान दें.

शिक्षा

छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने में परेशानी हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास से स्थितियां सुधरेंगी.

युवा और छात्र

युवाओं को करियर और धन से जुड़े फैसलों में सावधानी रखनी होगी. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

भाग्य मध्यम रहेगा. मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी. भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: नीला और स्लेटी

उपाय: प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह मकर राशि वालों को संपत्ति से जुड़ी परेशानी होगी?

हाँ, भूमि या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में उलझन हो सकती है.

Q2. क्या व्यापार में लाभ होगा?

आय बढ़ेगी लेकिन खर्च अधिक होने से संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

Q3. क्या प्रेम संबंध ठीक रहेंगे?

संवाद और धैर्य से रिश्तों को संभाला जा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.