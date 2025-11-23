Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom















Makar Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्यवृद्धि और शुभ अवसरों से भरा रहने वाला है. बीते सप्ताह की तुलना में यह समय अधिक लाभकारी साबित होगा. इस सप्ताह आपको घर और कार्यस्थल दोनों जगह अपनों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

आर्थिक और सामाजिक जीवन में उन्नति के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं.

मकर साप्ताहिक करियर राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. आपके कार्य की सराहना होगी और प्रमोशन या वेतनवृद्धि के योग बन सकते हैं. ऑफिस में सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा. जो लोग नई नौकरी या पद परिवर्तन की सोच रहे हैं, उन्हें मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है.

मकर साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह नई संभावनाएं मिलेंगी. बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से व्यापार में बड़ा विस्तार संभव है. यदि आप नया उपक्रम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल है.

मकर साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी. अचानक से धनलाभ के योग बन रहे हैं. निवेश के लिए यह समय उपयुक्त है, परंतु जोखिम भरे निर्णय सोच-समझकर लें.

मकर साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में खुशी और सौहार्द का माहौल रहेगा. संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है. इस दौरान घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य के आयोजन की संभावना है. बड़ों का आशीर्वाद और परिवार का समर्थन आपको भावनात्मक मजबूती देगा.

मकर साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पुराने रिश्ते मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने के अवसर मिलेंगे. अविवाहित लोगों के जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर स्थिति में बना रहेगा.

मकर साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से आप ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में हल्की थकान या तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक सोच से आप जल्द उबर जाएंगे.

उपाय: प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें. इससे ग्रहदोषों का प्रभाव कम होगा और भाग्य में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.