हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमकर साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: बढ़ते खर्च और रिश्तों में सावधानी जरूरी

मकर साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: बढ़ते खर्च और रिश्तों में सावधानी जरूरी

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 10:54 PM (IST)
Preferred Sources

Makar Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक और मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में कुछ बड़े खर्च अचानक सामने आ सकते हैं, जिनके कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है. घर की मरम्मत, बच्चों की शिक्षा, परिवार के किसी सदस्य के इलाज या अन्य जरूरी कामों पर अपेक्षा से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है. ऐसे में धन प्रबंधन और प्राथमिकता तय करना बेहद जरूरी रहेगा.

इस सप्ताह आपको धैर्य और विवेक से काम लेना होगा. शॉर्टकट के जरिए धन अर्जित करने या अधूरे कार्य को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश से बचें, क्योंकि ऐसा करना आपको बेवजह की परेशानी में डाल सकता है. मिड वीक तक मानसिक दबाव बना रह सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां धीरे-धीरे संभलती हुई नजर आएंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. खुद के साथ-साथ लाइफ पार्टनर की सेहत भी आपकी चिंता का विषय बनी रह सकती है. तनाव, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या उभरने की आशंका बनी हुई है.

इस समय अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी होगा. नियमित ध्यान, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनाए रखेगी. नींद की कमी और अनियमित खानपान से बचें. यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो लापरवाही न करें.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचना चाहिए. यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उससे संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने वेल विशर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

मलमास के दौरान नए कार्य की शुरुआत या बड़े निवेश से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. नियम-कानून और प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान दें.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत और दबाव भरा रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत से ही दिए गए टारगेट को पूरा करने की चुनौती बनी रहेगी. वर्कस्पेस पर सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण मन खिन्न रह सकता है.

हालांकि आपको धैर्य बनाए रखना होगा और किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए. ईमानदारी और निरंतर प्रयास के बल पर आप धीरे-धीरे स्थिति को अपने पक्ष में कर पाएंगे. किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह सप्ताह संयम और रणनीति का रहेगा. करियर में आगे बढ़ने की चाह रहेगी, लेकिन परिस्थितियां तुरंत अनुकूल नहीं होंगी. इस समय अपने कौशल को निखारने और अनुभव बढ़ाने पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

जो लोग करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, उन्हें फिलहाल प्रतीक्षा करनी चाहिए. सही समय आने पर आपके प्रयासों का बेहतर फल अवश्य मिलेगा. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

पारिवारिक और प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. आत्मीय रिश्तों के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद होने की संभावना बनी रहेगी. परिवार या प्रेम संबंध से जुड़ी किसी समस्या को सुलझाते समय अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा.

क्रोध या कटु शब्दों के प्रयोग से बात बनने की बजाय और अधिक बिगड़ सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुशासन और फोकस की परीक्षा लेने वाला रहेगा. पढ़ाई या करियर को लेकर दबाव महसूस हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी.

ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें. वरिष्ठों और शिक्षकों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. आत्मविश्वास बनाए रखना सफलता की कुंजी रहेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. आय के मुकाबले खर्च अधिक रह सकता है. बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए धन का प्रबंधन करें.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला और स्लेटी

उपाय

  • शनिवार के दिन शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें.
  • “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • नियमित ध्यान और अनुशासित दिनचर्या अपनाएं.
  • जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह बड़ा निवेश करना उचित रहेगा?
उत्तर: नहीं, इस सप्ताह बड़े निवेश और पार्टनरशिप से जुड़े फैसलों से बचना बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2: नौकरी में दबाव कैसे संभालें?
उत्तर: धैर्य रखें, शॉर्टकट से बचें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें.

प्रश्न 3: स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
उत्तर: तनाव से बचें, नियमित ध्यान करें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

प्रश्न 4: रिश्तों में विवाद से कैसे बचा जा सकता है?
उत्तर: वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें और संवाद बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 10:54 PM (IST)
Tags :
Capricorn Makar Rashifal Capricorn Weekly Horoscope
और पढ़ें
Advertisement

Advertisement

Advertisement
