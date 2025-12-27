यह सप्ताह सफलता, पूर्णता और नए अध्याय की शुरुआत का है. कोई पुराना काम या संघर्ष अब अपने अंत की ओर है, जो आपकी मेहनत का नतीजा है.
Capricorn Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए सफलता, पूर्णता और नए अध्याय की शुरुआत का है. कोई पुराना काम या संघर्ष अब अपने अंत की ओर है.
लेकिन एक बात साफ समझ लो यह राहत यूं ही नहीं मिलेगी, बल्कि अब तक की मेहनत का नतीजा है. नई ऊर्जा आएगी, सवाल बस इतना है कि क्या तुम उसे सही दिशा में लगाओगे या नहीं.
मकर टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवार में संतुलन और सुकून बना रहेगा. अपनों के साथ कोई अच्छी खबर या उपलब्धि साझा हो सकती है. पुराने मतभेद पीछे छूटेंगे और रिश्तों में स्थिरता आएगी.
मकर टैरो साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी. रिश्ते में चल रही उलझनें खत्म हो सकती हैं. सिंगल लोगों के लिए कोई नया अध्याय शुरू होने के संकेत हैं, लेकिन भावनाओं में बहने से पहले वास्तविकता पर नजर रखना जरूरी है.
मकर टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यापार में कोई पुराना प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, जिससे संतुष्टि और आर्थिक लाभ मिलेगा. नई योजना पर काम शुरू करने का यह सही समय है, बशर्ते प्लानिंग ठोस हो.
मकर टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धि दिलाने वाला हो सकता है. लंबे समय से किया गया प्रयास अब पहचान दिला सकता है. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन वही तुम्हें आगे ले जाएंगी.
मकर टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
युवाओं के लिए यह समय आत्म-विकास का है. पुराने डर या असफलताओं से बाहर निकलने का मौका मिलेगा. अगर अब भी खुद पर शक किया, तो यह दौर बेकार चला जाएगा.
मकर टैरो साप्ताहिक धन राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. पुराने निवेश या मेहनत से लाभ मिल सकता है. नई शुरुआत में खर्च बढ़ेगा, लेकिन संतुलन बनाए रखा जा सकता है.
मकर टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
सेहत में सुधार दिखेगा. मानसिक रूप से भी हल्कापन महसूस होगा. हालांकि काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम को पूरी तरह नजरअंदाज मत करो.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनिवार के दिन शनि मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र दान करें.
