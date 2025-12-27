हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026) इस हफ्ते करियर में उछाल के साथ धन लाभ के योग!

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026) इस हफ्ते करियर में उछाल के साथ धन लाभ के योग!

Capricorn weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मकर राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Dec 2025 07:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Capricorn Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए सफलता, पूर्णता और नए अध्याय की शुरुआत का है. कोई पुराना काम या संघर्ष अब अपने अंत की ओर है.

लेकिन एक बात साफ समझ लो यह राहत यूं ही नहीं मिलेगी, बल्कि अब तक की मेहनत का नतीजा है. नई ऊर्जा आएगी, सवाल बस इतना है कि क्या तुम उसे सही दिशा में लगाओगे या नहीं.

मकर टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में संतुलन और सुकून बना रहेगा. अपनों के साथ कोई अच्छी खबर या उपलब्धि साझा हो सकती है. पुराने मतभेद पीछे छूटेंगे और रिश्तों में स्थिरता आएगी.

मकर टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी. रिश्ते में चल रही उलझनें खत्म हो सकती हैं. सिंगल लोगों के लिए कोई नया अध्याय शुरू होने के संकेत हैं, लेकिन भावनाओं में बहने से पहले वास्तविकता पर नजर रखना जरूरी है.

मकर टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में कोई पुराना प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, जिससे संतुष्टि और आर्थिक लाभ मिलेगा. नई योजना पर काम शुरू करने का यह सही समय है, बशर्ते प्लानिंग ठोस हो.

मकर टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धि दिलाने वाला हो सकता है. लंबे समय से किया गया प्रयास अब पहचान दिला सकता है. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन वही तुम्हें आगे ले जाएंगी.

मकर टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय आत्म-विकास का है. पुराने डर या असफलताओं से बाहर निकलने का मौका मिलेगा. अगर अब भी खुद पर शक किया, तो यह दौर बेकार चला जाएगा.

मकर टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. पुराने निवेश या मेहनत से लाभ मिल सकता है. नई शुरुआत में खर्च बढ़ेगा, लेकिन संतुलन बनाए रखा जा सकता है.

मकर टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत में सुधार दिखेगा. मानसिक रूप से भी हल्कापन महसूस होगा. हालांकि काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम को पूरी तरह नजरअंदाज मत करो.

शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनिवार के दिन शनि मंत्र का जप करें और किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 27 Dec 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Capricorn Weekly Horoscope Makar Rashifal Tarot Horoscope

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं?

यह सप्ताह सफलता, पूर्णता और नए अध्याय की शुरुआत का है. कोई पुराना काम या संघर्ष अब अपने अंत की ओर है, जो आपकी मेहनत का नतीजा है.

मकर राशि वालों के पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव की उम्मीद है?

परिवार में संतुलन और सुकून बना रहेगा. अपनों के साथ अच्छी खबर या उपलब्धि साझा हो सकती है, और रिश्तों में स्थिरता आएगी.

प्रेम जीवन के लिए मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी और उलझनें खत्म हो सकती हैं. सिंगल लोगों के लिए नया अध्याय शुरू होने के संकेत हैं, पर भावनाओं में बहने से बचें.

व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में मकर राशि वालों के लिए क्या खास है?

व्यापार में पुराना प्रोजेक्ट पूरा होकर आर्थिक लाभ देगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा, और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

मकर राशि वालों के लिए धन और स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह दी गई है?

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. सेहत में सुधार दिखेगा, पर काम के दबाव के बीच आराम को नजरअंदाज न करें.

