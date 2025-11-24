हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): मकर राशि इस सप्ताह बेहद शुभ और करियर में सफलता दिलाने वाला रहेगा!

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : निशात अंजुम | Updated at : 24 Nov 2025 01:05 AM (IST)
Preferred Sources

Capricorn Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह बेहद शुभ और प्रगतिशील रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत उम्मीद से अधिक बेहतर परिणामों के साथ होगी, इसलिए जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू दिनों में ही पूरा करने की कोशिश करें. करियर और बिजनेस में किए गए प्रयास सफल होंगे और लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में रुका हुआ धन मिलने से राहत मिलेगा. फॉरेन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. हालांकि सप्ताह के मध्य में धन का लेन-देन, किसी नई योजना में निवेश या बड़े फैसले लेते समय सावधानी जरूरी है. किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह पर ही कदम बढ़ाएं.

नौकरी राशिफल:
जॉब वालों के लिए सप्ताह शुरुआत में सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और टीम का सहयोग मिलेगा. वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ में किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जिसे दूर करने में कोई विपरीत लिंग का मित्र मददगार साबित होगा. प्रेम संबंधों में संयम और समझदारी जरूरी है. विवाहित जातकों को अपने जीवनसाथी के लिए समय निकालने की आवश्यकता रहेगी. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. युवाओं का समय नए अवसरों और सकारात्मक अनुभवों से भरपूर रहेगा.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा काम के दबाव से थकान हो सकती है. आराम, पौष्टिक भोजन और पानी पर्याप्त मात्रा में लें.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शनिवार को जल में काला तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और शनि मंत्र का जप करें.

FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह बिजनेस में फायदा होगा?
A1: हां, रुका हुआ धन मिलने और फॉरेन बिजनेस में लाभ मिलने के योग हैं.

Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं?
A2: परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, जिससे भविष्य में प्रमोशन का रास्ता खुल सकता है.

Q3: क्या लव लाइफ में तनाव रहेगा?
A3: हल्की गलतफहमी संभव है, लेकिन बातचीत से स्थिति सुधर जाएगी.

Q4: क्या विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी?
A4: हां, प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए शुभ समाचार के योग हैं.

Q5: क्या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होगी?
A5: कोई बड़ी समस्या नहीं, बस थकान और तनाव से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 24 Nov 2025 01:05 AM (IST)
