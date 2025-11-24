Capricorn Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह बेहद शुभ और प्रगतिशील रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत उम्मीद से अधिक बेहतर परिणामों के साथ होगी, इसलिए जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू दिनों में ही पूरा करने की कोशिश करें. करियर और बिजनेस में किए गए प्रयास सफल होंगे और लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेस में रुका हुआ धन मिलने से राहत मिलेगा. फॉरेन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. हालांकि सप्ताह के मध्य में धन का लेन-देन, किसी नई योजना में निवेश या बड़े फैसले लेते समय सावधानी जरूरी है. किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह पर ही कदम बढ़ाएं.

नौकरी राशिफल:

जॉब वालों के लिए सप्ताह शुरुआत में सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और टीम का सहयोग मिलेगा. वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ में किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जिसे दूर करने में कोई विपरीत लिंग का मित्र मददगार साबित होगा. प्रेम संबंधों में संयम और समझदारी जरूरी है. विवाहित जातकों को अपने जीवनसाथी के लिए समय निकालने की आवश्यकता रहेगी. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. युवाओं का समय नए अवसरों और सकारात्मक अनुभवों से भरपूर रहेगा.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा काम के दबाव से थकान हो सकती है. आराम, पौष्टिक भोजन और पानी पर्याप्त मात्रा में लें.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शनिवार को जल में काला तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और शनि मंत्र का जप करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह बिजनेस में फायदा होगा?

A1: हां, रुका हुआ धन मिलने और फॉरेन बिजनेस में लाभ मिलने के योग हैं.

Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं?

A2: परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, जिससे भविष्य में प्रमोशन का रास्ता खुल सकता है.

Q3: क्या लव लाइफ में तनाव रहेगा?

A3: हल्की गलतफहमी संभव है, लेकिन बातचीत से स्थिति सुधर जाएगी.

Q4: क्या विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी?

A4: हां, प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए शुभ समाचार के योग हैं.

Q5: क्या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होगी?

A5: कोई बड़ी समस्या नहीं, बस थकान और तनाव से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.