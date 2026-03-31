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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCapricorn April Horoscope 2026: मकर अप्रैल मासिक राशिफल, शादी पक्की हो सकती है, धन लेन-देन में अलर्ट रहें

Capricorn April Horoscope 2026: मकर अप्रैल मासिक राशिफल, शादी पक्की हो सकती है, धन लेन-देन में अलर्ट रहें

April Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए अप्रैल 2026 का महीना मकर राशि (Makar Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 Mar 2026 09:05 AM (IST)
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Makar April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (April 2026) का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Makar Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मकर राशि के जातकों के लिए यह अप्रैल का महीना सामान्य फलदायी रहने वाला है. माह की शुरुआत करियर-कारोबार से जुड़े किसी अच्छी खबर से होगी. इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह अनुकूलता बनी रहेगी. लोग आपके सकारात्मक प्रयासों की प्रशंसा करेंगे. हालांकि इस दौरान आपको धन का लेनदेन करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी.

माह के दूसरे सप्ताह में किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन करने से बचें अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है. इस दौरान आपकी वाणी से काम बनेंगे और बिगड़ेंगे. ऐसे में लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी रखें और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं. तर्क-वितर्क से खुद को दूर रखें. माह के मध्य में आपका रुझान नई चीजों को सीखने की ओर रहेगा.

इस दौरान आप अपने करियर-कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहेंगे. नौकरीपेशा व्यक्ति अपने रोजी-रोजगार में बदलाव का विचार बना सकते हैं. हालांकि ऐसा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें. माह के मध्य में आपका मन धार्मिक-सामाजिक कार्यों में खूब रमेगा.

इस दौरान तीर्थाटन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है. माह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकते हैं. इस दौरान परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा. मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए एक कदम आगे बढ़कर लोगों के साथ संवाद करना होगा.

प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से शुक्र ग्रह का अच्छा सहयोग मिल जाने के कारण आप अपनी लव लाइफ को इस महीने अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे. सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना आपके प्रयत्न के अनुरूप आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा.

उपाय: शिव रुद्राष्टकं का पाठ करें.

April Ekadashi 2026: अप्रैल में एकादशी कब-कब ? वरूथिनी और मोहिनी एकादशी की डेट जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Monthly Horoscope 2026 Capricorn April Horoscope 2026
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