Makar April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (April 2026) का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Makar Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मकर राशि के जातकों के लिए यह अप्रैल का महीना सामान्य फलदायी रहने वाला है. माह की शुरुआत करियर-कारोबार से जुड़े किसी अच्छी खबर से होगी. इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह अनुकूलता बनी रहेगी. लोग आपके सकारात्मक प्रयासों की प्रशंसा करेंगे. हालांकि इस दौरान आपको धन का लेनदेन करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी.

माह के दूसरे सप्ताह में किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन करने से बचें अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है. इस दौरान आपकी वाणी से काम बनेंगे और बिगड़ेंगे. ऐसे में लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी रखें और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं. तर्क-वितर्क से खुद को दूर रखें. माह के मध्य में आपका रुझान नई चीजों को सीखने की ओर रहेगा.

इस दौरान आप अपने करियर-कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहेंगे. नौकरीपेशा व्यक्ति अपने रोजी-रोजगार में बदलाव का विचार बना सकते हैं. हालांकि ऐसा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें. माह के मध्य में आपका मन धार्मिक-सामाजिक कार्यों में खूब रमेगा.

इस दौरान तीर्थाटन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है. माह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकते हैं. इस दौरान परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा. मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए एक कदम आगे बढ़कर लोगों के साथ संवाद करना होगा.

प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से शुक्र ग्रह का अच्छा सहयोग मिल जाने के कारण आप अपनी लव लाइफ को इस महीने अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे. सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना आपके प्रयत्न के अनुरूप आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा.

उपाय: शिव रुद्राष्टकं का पाठ करें.

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