हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCapricorn Love & Family Rashifal: परिवार और प्यार के लिए कैसा रहेगा 2026, जानें मकर राशि का भविष्य

Capricorn Love & Family Rashifal: परिवार और प्यार के लिए कैसा रहेगा 2026, जानें मकर राशि का भविष्य

Capricorn Family and Love Horoscope 2026: मकर राशि में पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा और प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी.जून के बाद विवाह के योग बनेंगे, वर्ष के अंत में रिश्तों को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी होगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Capricorn Family and Love Horoscope 2026: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 मकर राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है. दूसरे भाव में राहु ग्रह की स्थिति से परिवार में आपसी सामंजस्य में कमी रह सकती है. सदस्य एक-दूसरे पर संदेह कर सकते हैं या किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर देख सकते हैं.

सुझाव है कि आप एक-दूसरे के प्रति वफादार रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें. बातचीत और समझदारी से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें. चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल औसत परिणाम देंगे, लेकिन किसी बड़े ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नहीं होने के कारण गृहस्थ जीवन का आनंद लिया जा सकेगा. जमीन-जायदाद से संबंधित समस्याएं शांत रहेंगी और घर का माहौल अच्छा रहेगा.

वैवाहिक जीवन:
02 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. इस दौरान कोई ग्रह लंबे समय तक सप्तम भाव पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे. यदि पिछले दिनों वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी रही है, तो यह समय उन समस्याओं को सुधारने का अवसर देगा. इस अवधि में विवाह, सगाई और रिश्तों में समझदारी बनी रहेगी.

प्रेम और रोमांस:

मकर राशि वालों की लव लाइफ वर्ष 2026 में उतार-चढ़ाव भरी रहेगी. साल की शुरुआत में प्रेम या शादी संबंधी अवसर दिखाई दे सकते हैं. शुरुआती महीनों में उत्सुकता और भावनाओं की तीव्रता के कारण जटिलताएं हो सकती हैं. 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच प्रेम जीवन मधुर और संतुलित रहेगा. अधिकांश ग्रह प्रेम संबंधों के समर्थन में होंगे, और शनि देव के आशीर्वाद से रिश्ते मजबूत रहेंगे.

विशेष रूप से सितंबर और अक्टूबर का समय रोमांटिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा. इस समय आपके प्रेम संबंध चरम पर होंगे, नई ऊर्जा और प्रेम का संचार होगा, और सगाई या विवाह के प्रस्ताव भी सफल हो सकते हैं.

ज्योतिष उपाय:

  • परिवार में भाई-बहनों और परिजनों के साथ धैर्य और समझदारी बनाए रखें.
  • घर में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए हरे रंग के पौधे लगाएं या हरे वस्त्र दान करें.
  • वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में गुरु देव और शनि देव की पूजा करें.
  • किसी भी विवाद या नकारात्मक चर्चा से दूर रहें.

FAQs

  1. 2026 में पारिवारिक जीवन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा?
    वर्ष थोड़ा कमज़ोर रहेगा. आपसी समझ और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

  2. वैवाहिक जीवन के लिए शुभ समय कब है?
    02 जून से 31 अक्टूबर के बीच वैवाहिक जीवन के लिए विशेष रूप से अनुकूल समय है.

  3. प्रेम जीवन के लिए किस अवधि में अवसर मिलेंगे?
    सितंबर और अक्टूबर का समय रोमांटिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए सबसे खास रहेगा.

  4. रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए क्या करें?
    सकारात्मक सोच रखें, धैर्य बनाए रखें, और किसी भी विवाद या आलोचना से बचें.

  5. सगाई या विवाह के प्रस्ताव के लिए कौन सा समय शुभ है?
    जून से अक्टूबर के बीच का समय सगाई और विवाह के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 31 Dec 2025 08:30 AM (IST)
