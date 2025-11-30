Makar Saptahik Tarot Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह मकर राशि के लिए टैरो कार्ड्स सकारात्मक परिवर्तनों और आध्यात्मिक ऊर्जा को उजागर करते हैं. The Hierophant और The Chariot जैसे कार्ड बताते हैं कि यह एक सप्ताह आपकी मेहनत, धैर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति का फल देने वाला होगा. आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और उससे मन को शांति मिलेगी. कार्यों में व्यस्तता रहेगी, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार मिलेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य को लेकर शुरुआत में कुछ उतार–चढ़ाव रह सकते हैं. Four of Swords संकेत करता है कि थकान, कमजोरी या पुरानी बीमारी का असर परेशान कर सकता है. अधिक भागदौड़ से ऊर्जा कम महसूस होगी. योग, प्राणायाम और पर्याप्त आराम स्वास्थ्य सुधारने में सहायक रहेगा.

व्यवसाय (Business)

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल है. Ace of Pentacles नए अवसर और लाभ का संकेत देता है. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. यदि आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो सप्ताह का मध्य सबसे शुभ रहेगा. साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी.

नौकरी (Job)

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है. लंबे समय से रुका हुआ ट्रांसफर, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. The Sun कार्ड दर्शाता है कि आपको सम्मान और पहचान दोनों मिलेंगे. बॉस आपके काम से प्रसन्न होंगे.

प्रेम (Love)

प्रेम जीवन में स्थिरता और मिठास बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव या रिश्ता तय होने के योग बन रहे हैं. विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

परिवार (Family)

घर का वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा. किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद घर में सकारात्मकता बढ़ाएगा.

साप्ताहिक उपाय

शनिवार को जरूरतमंद को तेल या काला कपड़ा दान करें.

प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें.

घर में सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें.

गुरुवार को गाय को गुड़-चना खिलाएं.

FAQs

1. क्या टैरो कार्ड मेरी नौकरी या प्रमोशन की सटीक जानकारी दे सकते हैं?

टैरो समय की ऊर्जा और संभावनाओं का संकेत देता है, पर सटीक तारीखें ग्रहों और कर्मों पर निर्भर करती हैं.

2. क्या मेरा ट्रांसफर टैरो की वजह से होगा?

टैरो केवल संकेत देता है. वास्तविक परिवर्तन आपके प्रयासों और परिस्थितियों से होते हैं.

3. क्या टैरो कार्ड विवाह के योग बता सकते हैं?

हाँ, कार्ड रिश्तों की ऊर्जा बताते हैं और अक्सर विवाह की संभावनाओं का संकेत देते हैं.

4. क्या बिज़नेस के लिए टैरो मार्गदर्शन भरोसेमंद है?

टैरो आपके निर्णय को मजबूत करने के लिए मानसिक स्पष्टता और दिशा देता है, यह निर्णय का आधार बन सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.