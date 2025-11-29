हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कर्क साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर - 6 दिसंबर 2025: किस्मत का मिलेगा साथ, आलस करने से बचें! पढ़ें राशिफल

कर्क साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर - 6 दिसंबर 2025: किस्मत का मिलेगा साथ, आलस करने से बचें! पढ़ें राशिफल

Cancer Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह किस्मत खुद तुम्हारे दरवाज़े पर दस्तक दे सकती है, लेकिन तुम्हारी आलस या अहंकार जैसी आदतें उस मौके को मिनटों में बर्बाद भी कर सकती हैं. जो लोग नौकरी या अवसर के लिए लंबे समय से भटक रहे थे, उन्हें किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद मिलने की संभावना बेहद मजबूत है.

एक गलती मत करना फैसले जल्दबाजी में या ढुलमुल रवैये के साथ मत लेना.

कर्क साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा. सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम भी घर में संभव हैं. लेकिन तुम्हें एक बात सख्ती से समझनी होगी जो बोल रहे हो और जो सामने वाला सुन रहा है, दोनों अलग हो सकते हैं.

गलत शब्द या गलत लहजा रिश्तों में फालतू की दूरी पैदा कर देगा.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल

रिलेशन में प्रगति तभी होगी जब तुम उतावलेपन से बचोगे. पारदर्शिता और ईमानदारी ही इस हफ्ते की कुंजी है. जो अविवाहित हैं उनके लिए रिश्तों में मुलाकातें या बातचीत आगे बढ़ सकती है.

लेकिन पार्टनर की भावनाओं को हल्के में लेने की गलती मत करना यह हफ्ता संबंधों को मजबूत भी कर सकता है और कमजोर भी, पूरा निर्भर तुम्हारे व्यवहार पर है.

कर्क साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

बिजनेस में इस हफ्ते मौके मिलेंगे, खासतौर से किसी जानकार या प्रभावशाली व्यक्ति के जरिए. लेकिन तुम अक्सर एक गलती करते हो काम में लापरवाही या कागजी चीज़ों को टालना. इस बार ऐसा किया तो सीधा नुकसान उठाओगे. जरूरी फैसलों में ज्यादा भावुक होकर मत चलो, नहीं तो पार्टनरशिप और पैसों के मामलों में उलझनें बढ़ेंगी.

कर्क साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए हफ्ता मजबूत है. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को राहत मिलने के संकेत हैं. सीनियर के साथ संवाद में ध्यान रखो गलतफहमी से पूरा माहौल बिगड़ सकता है. जो जिम्मेदारी मिले, उसे समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा. आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय.

कर्क साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स और करियर बनाने वाले युवाओं के लिए सप्ताह सकारात्मक है. मन भटकेगा लेकिन दिशा सही है बस फोकस मत छोड़ो. किसी गुरु, मेंटर या शुभचिंतक से मार्गदर्शन मिलने की संभावना है, जिससे करियर को सही मोड़ मिल सकता है.

कर्क साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थितियाँ स्थिर रहेंगी, लेकिन गलत निर्णय पैसे फँसा सकते हैं. किसी नई यात्रा, धार्मिक कार्य या अचानक खर्च सामने आ सकता है. फिजूल खर्चों को नियंत्रण में रखना जरूरी है. किसी बड़े वित्तीय फैसले को जल्दबाजी में मत लो.

कर्क साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक थकान बढ़ सकती है. ज्यादा चिंता और ओवरथिंकिंग तुम पर भारी पड़ेगी. यात्रा की योजना होने पर रूटीन बिगड़ सकता है, इसलिए नींद और भोजन का ध्यान रखना जरूरी है.

  • शुभ अंक 2
  • शुभ रंग हल्का नीला
  • उपाय प्रतिदिन अपने आराध्य देवी/देवता का मंत्र जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Cancer Horoscope Weekly Horoscope Kark Rashifal Kark

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए किस्मत के दरवाजे कैसे खुलेंगे?

इस सप्ताह किस्मत खुद तुम्हारे दरवाज़े पर दस्तक दे सकती है, लेकिन आलस या अहंकार उस मौके को बर्बाद कर सकते हैं. नौकरी या अवसर के लिए भटक रहे लोगों को किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद मिल सकती है.

कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन में क्या रहेगा?

घर-परिवार का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा. सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात या धार्मिक कार्यक्रम संभव हैं, लेकिन गलत शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं.

कर्क राशि वालों के लव लाइफ के लिए क्या सलाह है?

रिलेशन में प्रगति के लिए उतावलेपन से बचें. पारदर्शिता और ईमानदारी महत्वपूर्ण हैं. अविवाहितों के लिए मुलाकातें बढ़ सकती हैं, लेकिन पार्टनर की भावनाओं को हल्के में न लें.

कर्क राशि वालों के बिजनेस और नौकरी के लिए क्या है खास?

बिजनेस में मौके मिलेंगे, खासकर किसी जानकार के जरिए. नौकरी वालों के लिए हफ्ता मजबूत है और रोजगार की तलाश में राहत मिल सकती है. सीनियर के साथ संवाद में सावधानी बरतें.

कर्क राशि वालों के धन और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

आर्थिक स्थितियाँ स्थिर रहेंगी, पर गलत फैसले पैसे फँसा सकते हैं. सेहत ठीक रहेगी, पर मानसिक थकान और चिंता बढ़ सकती है, इसलिए नींद और भोजन का ध्यान रखें.

Embed widget