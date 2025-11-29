Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom















Kark Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह किस्मत खुद तुम्हारे दरवाज़े पर दस्तक दे सकती है, लेकिन तुम्हारी आलस या अहंकार जैसी आदतें उस मौके को मिनटों में बर्बाद भी कर सकती हैं. जो लोग नौकरी या अवसर के लिए लंबे समय से भटक रहे थे, उन्हें किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद मिलने की संभावना बेहद मजबूत है.

एक गलती मत करना फैसले जल्दबाजी में या ढुलमुल रवैये के साथ मत लेना.

कर्क साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा. सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम भी घर में संभव हैं. लेकिन तुम्हें एक बात सख्ती से समझनी होगी जो बोल रहे हो और जो सामने वाला सुन रहा है, दोनों अलग हो सकते हैं.

गलत शब्द या गलत लहजा रिश्तों में फालतू की दूरी पैदा कर देगा.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल

रिलेशन में प्रगति तभी होगी जब तुम उतावलेपन से बचोगे. पारदर्शिता और ईमानदारी ही इस हफ्ते की कुंजी है. जो अविवाहित हैं उनके लिए रिश्तों में मुलाकातें या बातचीत आगे बढ़ सकती है.

लेकिन पार्टनर की भावनाओं को हल्के में लेने की गलती मत करना यह हफ्ता संबंधों को मजबूत भी कर सकता है और कमजोर भी, पूरा निर्भर तुम्हारे व्यवहार पर है.

कर्क साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

बिजनेस में इस हफ्ते मौके मिलेंगे, खासतौर से किसी जानकार या प्रभावशाली व्यक्ति के जरिए. लेकिन तुम अक्सर एक गलती करते हो काम में लापरवाही या कागजी चीज़ों को टालना. इस बार ऐसा किया तो सीधा नुकसान उठाओगे. जरूरी फैसलों में ज्यादा भावुक होकर मत चलो, नहीं तो पार्टनरशिप और पैसों के मामलों में उलझनें बढ़ेंगी.

कर्क साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए हफ्ता मजबूत है. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को राहत मिलने के संकेत हैं. सीनियर के साथ संवाद में ध्यान रखो गलतफहमी से पूरा माहौल बिगड़ सकता है. जो जिम्मेदारी मिले, उसे समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा. आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय.

कर्क साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स और करियर बनाने वाले युवाओं के लिए सप्ताह सकारात्मक है. मन भटकेगा लेकिन दिशा सही है बस फोकस मत छोड़ो. किसी गुरु, मेंटर या शुभचिंतक से मार्गदर्शन मिलने की संभावना है, जिससे करियर को सही मोड़ मिल सकता है.

कर्क साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थितियाँ स्थिर रहेंगी, लेकिन गलत निर्णय पैसे फँसा सकते हैं. किसी नई यात्रा, धार्मिक कार्य या अचानक खर्च सामने आ सकता है. फिजूल खर्चों को नियंत्रण में रखना जरूरी है. किसी बड़े वित्तीय फैसले को जल्दबाजी में मत लो.

कर्क साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक थकान बढ़ सकती है. ज्यादा चिंता और ओवरथिंकिंग तुम पर भारी पड़ेगी. यात्रा की योजना होने पर रूटीन बिगड़ सकता है, इसलिए नींद और भोजन का ध्यान रखना जरूरी है.

शुभ अंक 2

2 शुभ रंग हल्का नीला

हल्का नीला उपाय प्रतिदिन अपने आराध्य देवी/देवता का मंत्र जप करें.

