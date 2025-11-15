हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते गलत फैसले लेने से बचें नहीं तो नुकसान होना तय!

कर्क साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते गलत फैसले लेने से बचें नहीं तो नुकसान होना तय!

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का तीसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Nov 2025 11:30 AM (IST)
Kak Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह कर्क राशि के लिए सीधा-सादा नहीं है. कुछ क्षेत्रों में प्रगति दिखेगी, लेकिन कई जगह गलत निर्णय स्थिति बिगाड़ सकते हैं. हड़बड़ी में लिए गए फैसले इस सप्ताह सबसे बड़ा जोखिम हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर लेना होगा.

रिश्तों, करियर और मानसिक स्थिरता तीनों में संतुलन बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

कर्क साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में करियर से जुड़े बड़े फैसले सामने आएंगे. इन्हें अकेले मत लो, अपने भरोसेमंद लोगों या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह ज़रूर लो. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर और जूनियर दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा.

कार्यस्थल की परिस्थितियाँ यदि अनुकूल नहीं हैं, तो उनसे भागने या आवेश में नौकरी बदलने जैसा कदम उठाने की गलती न करें. परिस्थितियों को संभालकर सुधारने की कोशिश करना ही समझदारी है.

कर्क साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए सप्ताह औसत रहेगा. किसी भी तरह का बड़ा निर्णय जल्दबाज़ी में न लें. आपके विरोधी व्यवसायिक मामलों में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर डील और हर योजना को सतर्कता से हैंडल करें.

निवेश या साझेदारी से जुड़े फैसलों में अतिउत्साह नुकसान दे सकता है.

कर्क साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याएँ मन को परेशान कर सकती हैं. घर के किसी सदस्य से विचारों का टकराव हो सकता है. पारिवारिक रिश्तों में गलतफहमियों को पनपने न दें.

संवाद बंद किया तो स्थिति बिगड़ेगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में आप शांति और मानसिक स्थिरता के लिए धार्मिक या आध्यात्मिक जगहों पर समय बिताना पसंद करेंगे.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज़ से मिश्रित है. संबंध को मजबूत रखना है तो दूसरों की भावनाओं और अपेक्षाओं की अनदेखी मत करो. आपका रुखा व्यवहार या भावनात्मक दूरी चीज़ें खराब कर सकती है.

पार्टनर को समझें और बातचीत साफ़ रखें. यही आपके रिश्ते को बचाएगा.

कर्क साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक थकान और तनाव बढ़ सकता है. बाहरी दबावों और घरेलू तनाव की वजह से ऊर्जा कम हो सकती है. खुद को समय दो, आराम और रूटीन पर ध्यान दो नहीं तो अंत में आप ही थक जाओगे.

विद्यार्थी राशिफल

परीक्षा और प्रतियोगी तैयारी करने वाले छात्रों को इस सप्ताह ढीला पड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए. सफलता मेहनत मांग रही है और इस बार शॉर्टकट आपको कहीं नहीं ले जाएगा.

उपाय

प्रतिदिन रुद्राष्टकं का पाठ करें. यह मानसिक दृढ़ता और एकाग्रता बढ़ाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 15 Nov 2025 11:30 AM (IST)
Cancer Kark Rashifal Cancer Weekly Horoscope

स्वास्थ्य के लिहाज से कर्क राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मानसिक थकान और तनाव बढ़ सकता है. बाहरी और घरेलू दबावों से ऊर्जा कम हो सकती है, इसलिए आराम और रूटीन पर ध्यान दें.

