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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: शुरुआत में अड़चनों से मन रहेगा खिन्न, मिड-वीक में व्यावसायिक यात्रा से लाभ; वीकेंड पर प्रिय अतिथि का आगमन

कर्क साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: शुरुआत में अड़चनों से मन रहेगा खिन्न, मिड-वीक में व्यावसायिक यात्रा से लाभ; वीकेंड पर प्रिय अतिथि का आगमन

कर्क साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: पं. सुरेश श्रीमाली के अनुसार व्यावसायिक यात्रा से बड़ा लाभ, ऑफिस में बढ़ेगा काम का बोझ. वीकेंड पर अतिथि आगमन. पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 09:31 AM (IST)
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Cancer Weekly Horoscope 20 to 26 September 2026: सितंबर के इस महत्वपूर्ण सप्ताह में ग्रहों की बदलती चाल कर्क राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रही है. विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह अवधि कर्क राशि वालों के लिए शुरुआत में धैर्य और संयम की मांग कर रही है, जबकि सप्ताह के मध्य और उत्तरार्ध में व्यावसायिक यात्राओं और पारिवारिक खुशियों के सुखद योग बन रहे हैं.

सप्ताह की शुरुआत: अचानक आएंगी छोटी-मोटी अड़चनें, गलत संगति से दूरी जरूरी

सप्ताह के शुरुआती दिनों में कार्यों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, जिससे मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता होगी.

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खिन्नता से बचें: बनते कामों में अचानक आने वाली छोटी-मोटी रुकावटों के कारण आपका मन कुछ समय के लिए निराश और अशांत हो सकता है; धैर्य बनाए रखें और निरंतर प्रयास जारी रखें.

युवाओं व खिलाड़ियों के लिए चेतावनी: स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) का ध्यान अपने नियमित अभ्यास से भटक सकता है, जिसे अनुशासित करने की सख्त जरूरत है. युवाओं को किसी भी प्रकार की गलत संगति और असामाजिक तत्वों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी होगी.

व्यसन से दूरी: किसी भी प्रकार के नशे, व्यसन या अनैतिक आदतों से दूर रहें. सेहत के साथ की गई छोटी सी लापरवाही भी आगे चलकर गंभीर शारीरिक व मानसिक कष्ट का रूप ले सकती है.

मिड-वीक: लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा देगी बड़ा लाभ, दफ्तर में बढ़ेगा वर्कलोड

सप्ताह का मध्य भाग भागदौड़ और नई कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा.

थकान भरी पर फलदायी यात्रा: कामकाज और बिजनेस के विस्तार के सिलसिले में आपको अचानक लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है. यह यात्रा शारीरिक रूप से थोड़ी थकान भरी जरूर रहेगी, लेकिन इसके परिणाम आपके मनमुताबिक और काफी लाभकारी सिद्ध होंगे.

एंप्लॉयड पर्सन पर एक्स्ट्रा वर्कलोड: नौकरीपेशा जातकों पर दफ्तर में अचानक काम का अतिरिक्त बोझ (Extra Workload) आ सकता है. इसे समय पर पूरा करने के लिए आपको सामान्य से अधिक समय और कड़ा परिश्रम देना होगा.

कारोबारियों को सतर्कता की सलाह: व्यापारी वर्ग अपने कामकाज पर पैनी नजर रखें. किसी भी बड़े सौदे या डील को अंतिम रूप देने से पहले अपने वरिष्ठ शुभचिंतकों और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. साथ ही, धन के लेन-देन में पूरी सावधानी और कागजी पारदर्शिता बरतें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन: वीकेंड पर घर में खुशियों की दस्तक, रिश्तों में बढ़ेगा आकर्षण

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर और सुखद रहेगा.

पारिवारिक सौहार्द: घर-परिवार में सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, आदर और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे तनावपूर्ण दिन के बाद भी घर में सुकून मिलेगा.

अतिथि आगमन से उत्सव जैसा माहौल: सप्ताह के अंत (Weekend) में घर पर किसी प्रिय अतिथि, मित्र या रिश्तेदार का अचानक आगमन हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में चहल-पहल और खुशियों का माहौल बनेगा.

प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा: लव लाइफ में किसी विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ने से प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी और आप एक-दूसरे के साथ सुखद व भावनात्मक पल साझा करेंगे.

सेहत का हाल: दिनचर्या और खान-पान में न बरतें लापरवाही

स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह खुद को अनुशासित रखने की सख्त हिदायत दे रहा है. अत्यधिक काम और यात्रा के कारण शारीरिक थकावट, जोड़ों में दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है. पौष्टिक आहार लें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और व्यसनों से पूरी तरह दूर रहकर अपनी फिटनेस का ध्यान रखें.

पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष अचूक उपाय

श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के पावन दिनों में पूर्वजों की शांति, शारीरिक कष्टों से मुक्ति और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए यह उपाय अवश्य करें:

अचूक उपाय: पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन दोपहर के समय तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें काले तिल और कुशा मिलाएं. दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों व पूर्वजों का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक तर्पण करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं, असाध्य शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख, शांति व सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 09:31 AM (IST)
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