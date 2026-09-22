Cancer Weekly Horoscope 20 to 26 September 2026: सितंबर के इस महत्वपूर्ण सप्ताह में ग्रहों की बदलती चाल कर्क राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रही है. विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह अवधि कर्क राशि वालों के लिए शुरुआत में धैर्य और संयम की मांग कर रही है, जबकि सप्ताह के मध्य और उत्तरार्ध में व्यावसायिक यात्राओं और पारिवारिक खुशियों के सुखद योग बन रहे हैं.

सप्ताह की शुरुआत: अचानक आएंगी छोटी-मोटी अड़चनें, गलत संगति से दूरी जरूरी

सप्ताह के शुरुआती दिनों में कार्यों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, जिससे मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता होगी.

खिन्नता से बचें: बनते कामों में अचानक आने वाली छोटी-मोटी रुकावटों के कारण आपका मन कुछ समय के लिए निराश और अशांत हो सकता है; धैर्य बनाए रखें और निरंतर प्रयास जारी रखें.

युवाओं व खिलाड़ियों के लिए चेतावनी: स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) का ध्यान अपने नियमित अभ्यास से भटक सकता है, जिसे अनुशासित करने की सख्त जरूरत है. युवाओं को किसी भी प्रकार की गलत संगति और असामाजिक तत्वों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी होगी.

व्यसन से दूरी: किसी भी प्रकार के नशे, व्यसन या अनैतिक आदतों से दूर रहें. सेहत के साथ की गई छोटी सी लापरवाही भी आगे चलकर गंभीर शारीरिक व मानसिक कष्ट का रूप ले सकती है.

मिड-वीक: लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा देगी बड़ा लाभ, दफ्तर में बढ़ेगा वर्कलोड

सप्ताह का मध्य भाग भागदौड़ और नई कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा.

थकान भरी पर फलदायी यात्रा: कामकाज और बिजनेस के विस्तार के सिलसिले में आपको अचानक लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है. यह यात्रा शारीरिक रूप से थोड़ी थकान भरी जरूर रहेगी, लेकिन इसके परिणाम आपके मनमुताबिक और काफी लाभकारी सिद्ध होंगे.

एंप्लॉयड पर्सन पर एक्स्ट्रा वर्कलोड: नौकरीपेशा जातकों पर दफ्तर में अचानक काम का अतिरिक्त बोझ (Extra Workload) आ सकता है. इसे समय पर पूरा करने के लिए आपको सामान्य से अधिक समय और कड़ा परिश्रम देना होगा.

कारोबारियों को सतर्कता की सलाह: व्यापारी वर्ग अपने कामकाज पर पैनी नजर रखें. किसी भी बड़े सौदे या डील को अंतिम रूप देने से पहले अपने वरिष्ठ शुभचिंतकों और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. साथ ही, धन के लेन-देन में पूरी सावधानी और कागजी पारदर्शिता बरतें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन: वीकेंड पर घर में खुशियों की दस्तक, रिश्तों में बढ़ेगा आकर्षण

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर और सुखद रहेगा.

पारिवारिक सौहार्द: घर-परिवार में सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, आदर और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे तनावपूर्ण दिन के बाद भी घर में सुकून मिलेगा.

अतिथि आगमन से उत्सव जैसा माहौल: सप्ताह के अंत (Weekend) में घर पर किसी प्रिय अतिथि, मित्र या रिश्तेदार का अचानक आगमन हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में चहल-पहल और खुशियों का माहौल बनेगा.

प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा: लव लाइफ में किसी विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ने से प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी और आप एक-दूसरे के साथ सुखद व भावनात्मक पल साझा करेंगे.

सेहत का हाल: दिनचर्या और खान-पान में न बरतें लापरवाही

स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह खुद को अनुशासित रखने की सख्त हिदायत दे रहा है. अत्यधिक काम और यात्रा के कारण शारीरिक थकावट, जोड़ों में दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है. पौष्टिक आहार लें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और व्यसनों से पूरी तरह दूर रहकर अपनी फिटनेस का ध्यान रखें.

पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष अचूक उपाय

श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के पावन दिनों में पूर्वजों की शांति, शारीरिक कष्टों से मुक्ति और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए यह उपाय अवश्य करें:

अचूक उपाय: पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन दोपहर के समय तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें काले तिल और कुशा मिलाएं. दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों व पूर्वजों का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक तर्पण करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं, असाध्य शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख, शांति व सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

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