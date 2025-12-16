हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कर्क साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, विवाद से बचें

कर्क साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, विवाद से बचें

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संयम, सतर्कता और विवेक से काम लेने का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए. इस दौरान आपकी वाणी और व्यवहार ही आपके लिए लाभ या हानि का कारण बन सकते हैं. इसलिए सोच-समझकर बोलना और प्रतिक्रिया देना अत्यंत आवश्यक रहेगा. जल्दबाजी या आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

सप्ताह का पहला भाग आत्मसंयम की परीक्षा ले सकता है. किसी भी विवाद में पड़ने से बचें और अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखें. मिड वीक के बाद परिस्थितियां कुछ हद तक संभलती हुई नजर आएंगी, लेकिन फिर भी आपको पूरे सप्ताह धैर्य और विवेक बनाए रखना होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से मध्यम रहेगा. मानसिक तनाव और भावनात्मक उतार-चढ़ाव का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. नींद की कमी, सिरदर्द या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. ज्यादा सोचने और चिंता करने से बचें. ध्यान, योग और प्राणायाम आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे. पुराने रोगों से पीड़ित जातकों को नियमित दवा और दिनचर्या का पालन करना चाहिए.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी बरतने वाला रहेगा. किसी भी बड़ी डील, निवेश या साझेदारी से पहले अपने किसी अनुभवी वेल विशर की सलाह अवश्य लें. बिना पूरी जानकारी के लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. दस्तावेजों से जुड़े कार्य समय रहते पूरे कर लें, अन्यथा कानूनी या आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है. मिड वीक के बाद छोटे लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन बड़े जोखिम से दूर रहना ही समझदारी होगी.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहेगा. कार्यस्थल पर कोवर्कर्स, जूनियर और सीनियर सभी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा. ऑफिस में किसी की बातों को तूल देने या विवाद में उलझने की बजाय अपने टारगेट और काम पर फोकस करें. कार्य का दबाव रह सकता है, लेकिन अनुशासन और धैर्य से काम लेने पर स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी. सप्ताह के अंत में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है.

करियर राशिफल

करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आत्मविश्लेषण का रहेगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए जल्दबाजी करने की बजाय अपनी रणनीति को मजबूत करें. नई दिशा या बदलाव की सोच रहे जातकों को फिलहाल प्रतीक्षा करना उचित रहेगा. अपने कौशल को निखारने और अनुभव बढ़ाने पर ध्यान दें. आने वाले समय में आपके प्रयास रंग लाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल साबित हो सकता है. पारिवारिक या निजी संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है. किसी से भी वाद-विवाद करने से बचें, अन्यथा वर्षों से बने संबंधों में दरार आ सकती है.

प्रेम संबंधों में भूलकर भी दिखावा या बेवजह का प्रदर्शन न करें, क्योंकि इससे सामाजिक बदनामी या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. संवाद की कमी से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए शांत तरीके से बातचीत करना ही बेहतर रहेगा.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह सप्ताह ध्यान भटकाने वाला हो सकता है. पढ़ाई या करियर को लेकर मन में असमंजस की स्थिति रह सकती है. किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुशासन और निरंतर अभ्यास पर जोर देना होगा. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें और वरिष्ठों या शिक्षकों की सलाह को महत्व दें.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद और क्रीम

उपाय

  • सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध और जल अर्पित करें.
  • “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखने का संकल्प लें.
  • जरूरतमंद को सफेद वस्तुओं का दान करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह कोई बड़ा निवेश करना चाहिए?
उत्तर: नहीं, इस सप्ताह बड़े निवेश या जोखिमपूर्ण फैसलों से बचना उचित रहेगा.

प्रश्न 2: नौकरी में विवाद की स्थिति कैसे टालें?
उत्तर: सहकर्मियों की बातों को नजरअंदाज कर अपने काम पर फोकस रखें.

प्रश्न 3: प्रेम संबंधों में क्या सावधानी जरूरी है?
उत्तर: दिखावे और अनावश्यक प्रदर्शन से बचें, संयमित व्यवहार रखें.

प्रश्न 4: स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें?
उत्तर: योग, ध्यान और पर्याप्त आराम पर विशेष ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Weekly Horoscope Kark Rashifal
और पढ़ें
Embed widget