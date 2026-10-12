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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: गुप्त शत्रुओं से सतर्कता, रिस्की निवेश से बचाव, वीकेंड तीर्थ यात्रा व लीगल मामलों में जीत

कर्क साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: गुप्त शत्रुओं से सतर्कता, रिस्की निवेश से बचाव, वीकेंड तीर्थ यात्रा व लीगल मामलों में जीत

कर्क साप्ताहिक राशिफल 12 से 17 अक्टूबर 2026: गुप्त शत्रुओं से रहें सतर्क, रिस्की बिजनेस में न लगाएं पैसा, प्रॉपर्टी विवाद में बड़ी जीत, वीकेंड तीर्थ यात्रा! पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Oct 2026 02:59 PM (IST)
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Cancer Weekly Horoscope 2026: 12 से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले शारदीय नवरात्र के पावन सप्ताह में कर्क राशि के जातकों पर मां दुर्गा की विशेष दृष्टि रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह का आरंभ आश्विन शुक्ल द्वितीया (मां ब्रह्मचारिणी पूजन) से होकर क्रमशः मां चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी और सप्तमी पर मां कालरात्रि पूजन तक रहेगा.

इस पूरे सप्ताह स्वाति और विशाखा नक्षत्रों का प्रबल प्रभाव रहेगा. साथ ही ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, केंद्रस्थ शुक्र से बनने वाले मालव्य योग और सप्ताह के मध्य में बनने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग का मिलाजुला प्रभाव कर्क राशि के जातकों को मिलेगा. यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में आंतरिक सतर्कता बरतने, सट्टेबाजी से दूर रहने और अंततः कानूनी व पारिवारिक स्तर पर सुकून पाने का रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से 12 से 17 अक्टूबर का यह सप्ताह कर्क राशि के कारोबारियों के लिए जोखिम भरे निवेश से बचने, कागजी औपचारिकताओं में सतर्कता और कानूनी जीत का रहेगा.

शेयर मार्केट व रिस्की बिजनेस से रहें दूर: बिजनेसमैन को स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि वे शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी या किसी भी प्रकार के अत्यधिक जोखिम भरे सौदों में किसी के बहकावे में आकर आंख मूंदकर पैसा बिल्कुल न लगाएं; पूंजी की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें.

बैंक लोन और कागजी कामों में सावधानी: लोन से जुड़े बैंक के दस्तावेजों, एग्रीमेंट्स और वित्तीय कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी बरतें; बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

लीगल व प्रॉपर्टी विवादों में धैर्य का फल: कोर्ट-कचहरी के लीगल मैटर्स और पैतृक या अचल संपत्ति से जुड़े विवादों में धैर्य बनाए रखें; अंत में परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी और अंतिम फैसला पूरी तरह आपके फेवर में आएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह वर्कप्लेस पर गुप्त शत्रुओं की साजिशों को भांपने, गॉसिप से बचने और वर्किंग वूमेन के लिए संतुलन साधने का रहेगा.

बना-बनाया काम बिगाड़ने वालों से रहें अलर्ट: कार्यस्थल पर अपने हर आधिकारिक कार्य को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से निभाएं; उन गुप्त शत्रुओं और ईर्ष्यालु सहकर्मियों से बेहद सतर्क रहें जो आपकी पीठ पीछे आपका बना-बनाया काम बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं.

व्यर्थ की गॉसिप से बनाएं दूरी: एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में बिना वजह की गॉसिप, गुटबाजी और दूसरों की चर्चाओं से पूरी तरह दूर रहें; केवल अपने प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस पर ही ध्यान केंद्रित रखें.

वर्किंग वूमेन के लिए संतुलन की चुनौती: कामकाजी महिलाओं (Working Women) को घर की दोहरी जिम्मेदारियों और वर्कप्लेस के भारी कार्यभार के बीच तालमेल बैठाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है; समय का सही प्रबंधन करके ही तनाव से बचा जा सकेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह समझदारी भरे फैसलों, वीकेंड पर तीर्थ यात्रा और दांपत्य सुख में बढ़ोतरी का रहेगा.

फैमिली लाइफ में समझदारी से उठाएं कदम: वीक स्टार्टिंग में परिवार के आंतरिक मामलों में हर कदम बेहद सावधानी और परिपक्व समझदारी के साथ उठाने की जरूरत रहेगी; किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें.

वीकेंड लव पार्टनर संग क्वालिटी टाइम: सप्ताह के अंत में लव पार्टनर के साथ सुखद और क्वालिटी टाइम बिताने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे; आपसी संवाद से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.

तीर्थ स्थल या पर्यटन की सुखद यात्रा: लाइफ पार्टनर के साथ किसी पावन धार्मिक तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल की यात्रा के मजबूत योग बनेंगे; इस यात्रा से दांपत्य जीवन में नई ऊर्जा, खुशहाली और स्थायी सुख-शांति बनी रहेगी.

शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य (Education, Children & Health)

संतान और शिक्षा के मोर्चे पर, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के प्रभाव के चलते संतान की पढ़ाई, करियर के भटकाव या बदलते स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं आपके मानसिक तनाव और परेशानी का बड़ा कारण बन सकती हैं; धैर्यपूर्वक बच्चों की काउंसिलिंग करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, काम के सिलसिले में होने वाली लंबी दूरी की यात्राओं से गंभीर शारीरिक थकान, बदन दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है. कामकाज की व्यस्तता के बीच शरीर को प्रॉपर रेस्ट (पर्याप्त आराम) जरूर दें. संतुलित व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां भगवती की उपासना व ध्यान को दें.

साप्ताहिक उपाय (नवरात्रि विशेष)

शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में मां दुर्गा के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और मां चंद्रघंटा व मां कुष्मांडा को सफेद/लाल पुष्प तथा मिश्री-मखाने की खीर का भोग लगाएं.

प्रतिदिन 'ॐ सों सोमाय नमः' अथवा 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

सोमवार या पूर्णिमा/सप्तमी के दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें.

किसी छोटी कन्या को दूध से बनी मिठाई या सफेद/लाल वस्त्र भेंट कर उनका आशीर्वाद लें; इससे चंद्रमा का दोष शांत होगा, गुप्त शत्रुओं का शमन होगा, कानूनी फैसलों में विजय मिलेगी और परिवार में सुख-शांति स्थापित होगी.

FAQs 

Q1. 12 से 17 अक्टूबर 2026 के मध्य कर्क राशि के कारोबारियों को वित्तीय मामलों में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. शेयर मार्केट, सट्टा या रिस्की बिजनेस में आंख मूंदकर निवेश से पूरी तरह बचें और बैंक लोन से जुड़े कागजी कामों में पूरी सतर्कता बरतें.

Q2. इस सप्ताह कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों और वर्किंग वूमेन के लिए कार्यक्षेत्र में क्या चुनौतियां रहेंगी?
Ans. ऑफिस में गुप्त शत्रुओं और गॉसिप से सावधान रहें, जिम्मेदारी से काम करें और वर्किंग वूमेन घर व ऑफिस के बीच संतुलन बनाकर तनाव से बचें.

Q3. इस हफ्ते कर्क राशि के पारिवारिक जीवन, यात्रा और प्रॉपर्टी विवादों के क्या नतीजे रहेंगे?
Ans. लीगल व प्रॉपर्टी विवादों का अंतिम फैसला आपके फेवर में आएगा, संतान की चिंता रह सकती है, वहीं वीकेंड पर पार्टनर संग किसी तीर्थ स्थल की सुखद यात्रा होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Oct 2026 02:59 PM (IST)
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Cancer Weekly Horoscope Kark Saptahik Rashifal Horoscope 2026
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