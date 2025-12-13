हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): कर्क राशि वासियों के लिए यह सप्ताह लाएगा नए अवसर और सावधानी की जरूरत

Cancer weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कर्क राशि वालों को वाणी और व्यवहार पर संयम रखना होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 13 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: कर्क राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. अगर आप कहीं घूमने-फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले से ही तैयारी कर लें. घर की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है. कहीं छोटी-छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, खासकर घर में किसी के साथ आपका मन-मुटाव हो सकता है.

प्यार और रिश्तों में आज जल्दबाजी न करें. जो आपको प्यार लगता है, जरूरी नहीं कि वो असली हो. कभी-कभी सिर्फ आकर्षण भी हम प्यार समझ बैठते हैं. इसलिए कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.

बिज़नेस और करियर

व्यवसाय करने वाले कर्क राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. अगर आप किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में हैं, तो आपसी तालमेल बनाए रखना जरूरी है. छोटी-छोटी बातें लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखें.

आज नया निवेश करने की योजना है तो सोच-समझकर निर्णय लें. बड़ा जोखिम लेने से बचें. पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है, बस धैर्य रखिए.

करियर की बात करें तो ऑफिस में जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं. नए प्रोजेक्ट्स या रिपोर्ट पर काम करने वाले जातकों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. सही प्लानिंग और मेहनत से आप अपने काम को समय पर पूरा कर लेंगे.

नौकरी राशिफल

नौकरी करने वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा चुनौती भरा रहेगा. वर्कलोड बढ़ सकता है और सीनियर्स से पूरा सहयोग न मिलने पर थोड़ा मन खिन्न भी हो सकता है. लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे.

टीम वर्क में किसी भी बहस या झगड़े से बचें. दिन के अंत तक आपके काम की तारीफ होगी और सराहना मिलने के योग हैं.

लव और फैमिली

आज का दिन रिश्तों में संतुलन बनाने वाला रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए दिन में नए आकर्षण की संभावना है, लेकिन तुरंत प्यार का इजहार करने से बचें. यह जरूरी नहीं कि हर आकर्षण प्यार ही हो.

दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर का सहयोग मिलेगा और मन का संतोष मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. अगर आप यात्रा या पिकनिक का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय रिश्तों को मजबूत करने के लिए सही रहेगा.

युवा और विद्यार्थी

युवा और विद्यार्थी वर्ग के लिए हफ्ता थोड़ा मनोरंजन और पढ़ाई दोनों में संतुलन बनाए रखने वाला रहेगा. दोस्तों के साथ समय बिताने का मन होगा, लेकिन पढ़ाई में लापरवाही न करें.

विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. परीक्षा या प्रोजेक्ट पर मेहनत करनी होगी. जो मेहनत करेंगे, उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे.

हेल्थ

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हफ्ता सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और मानसिक तनाव से बचें. नींद पूरी करें और आराम पर ध्यान दें.

हल्की एक्सरसाइज, योग या ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेगा. भोजन समय पर और संतुलित करें. जंक फूड और भारी भोजन से बचें.

भाग्यशाली अंक: 2 और 8

भाग्यशाली रंग: सफ़ेद और हल्का नीला

साप्ताहिक उपाय

इस हफ्ते कर्क राशि के जातक सोमवार या मंगलवार को किसी पवित्र स्थान पर दीपक जलाएं और भगवान हनुमान या गणेश की पूजा करें. घर में सुरक्षा और समृद्धि के लिए यह उपाय मददगार रहेगा.

FAQs

Q1: क्या यह हफ्ता यात्रा के लिए अच्छा रहेगा?
A1: हाँ, यात्रा कर सकते हैं, लेकिन घर की सुरक्षा का ध्यान रखें.

Q2: क्या इस हफ्ते नया बिज़नेस निवेश करना सही रहेगा?
A2: छोटे निवेश ठीक हैं, बड़े और जोखिम वाले निवेश से बचें.

Q3: क्या स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या हो सकती है?
A3: कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थकान और तनाव से बचें.

Q4: क्या प्रेम संबंध में कोई नई शुरुआत हो सकती है?
A4: हाँ, नए आकर्षण की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी न करें.

Q5: क्या परिवार में विवाद की संभावना है?
A5: छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए संयम और समझदारी बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 13 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
Cancer Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Kark Rasifal
