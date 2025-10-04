कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (05 से 11 अक्टूबर 2025): सहकर्मियों से मतभेद, काम में अड़चन और पारिवारिक तनाव, पढ़ें टैरो राशिफल
Cancer weekly tarot horoscope 05 to 11 October: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कर्क राशि वालों को वाणी और व्यवहार पर संयम रखना होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.
Kark Saptahik Tarot Rashifal 05 to 11 October 2025: इस सप्ताह कर्क राशि वालों को धैर्य और संयम से काम लेने की आवश्यकता है। शुरुआती दिनों में अनुभव आपको सही दिशा दिखाएंगे और आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करेंगे। लेकिन सप्ताह के मध्य से अंत तक कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में तालमेल की कमी परेशान कर सकती है। रविवार को किसी खास काम में निराशा का सामना करना पड़ सकता है।
करियर/बिज़नेस:
कार्यस्थल पर सप्ताह सामान्य रहेगा. टीम में सहयोग मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में तनाव हो सकता है. नए अवसरों के लिए धैर्य रखें और जल्दबाज़ी में कोई बड़ा निर्णय न लें. व्यवसाय में साझेदारी या क्लाइंट से जुड़ी छोटी समस्याएँ हल होने की संभावना है.
धन/इन्वेस्टमेंट:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अनियोजित खर्चों से बचें और बड़े निवेश या ऋण लेने से इस सप्ताह परहेज़ करें. पुराने बकाया वसूलने के लिए यह समय अच्छा है.
रिश्ते:
पारिवारिक रिश्तों में आपसी समझ और धैर्य बनाए रखें. प्रेम संबंधों में छोटे मतभेद हो सकते हैं. पार्टनर के साथ बातचीत शांतिपूर्ण रखें और गलती होने पर समझौता करने का मन बनाएँ.
हेल्थ/वेलनेस:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. तनाव और मानसिक थकान से बचने के लिए ध्यान और हल्का व्यायाम करें. नींद पूरी करें और भोजन में संतुलन रखें.
साप्ताहिक उपाय:
सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने कमरे में हल्का नीला या गुलाबी दीपक जलाएँ. रोज़ सुबह 5 मिनट पार्टनर की खुशी के लिए कोई छोटा काम करें.
Do/Don’t:
- Do: प्रेम और पारिवारिक संबंधों में संयम और धैर्य बनाए रखें.
- Don’t: छोटी बातों को बढ़ाकर झगड़ा न करें.
लकी कलर / नंबर / डे: गुलाबी | 7 | शुक्रवार
FAQs
Q1: प्रेम संबंधों में दूरी कैसे कम करें?
उत्तर: शांत बातचीत करें, अपनी भावनाओं को स्पष्ट और प्यार से साझा करें.
Q2: झगड़े को बढ़ने से कैसे रोकें?
उत्तर: जल्दीबाज़ी में निर्णय न लें और बातचीत को सकारात्मक बनाए रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL