हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल! रिश्ते, फैसले और प्यार का गहरा राज! जानें उपाय और मार्गदर्शन

कर्क 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल! रिश्ते, फैसले और प्यार का गहरा राज! जानें उपाय और मार्गदर्शन

Cancer Tarot Weekly Horoscope: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता रिश्तों, भावनात्मक संतुलन और साझेदारी से भरा रहने वाला है. जानिए करियर, धन, नौकरी, शुभ संकेत और उपाय?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 10 Jan 2026 10:50 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों, भावनात्मक संतुलन और साझेदारी का है. टैरो में Two of Cups और The Lovers का प्रभाव दिख रहा है, जो बताता है कि इस समय रिश्तों में समर्पण और सामंजस्य बेहद जरूरी होगा.

अपने दिल की आवाज़ सुनना फायदेमंद रहेगा, लेकिन भावनाओं के साथ समझदारी बनाए रखना भी उतना ही अहम है.

कर्क टैरो साप्ताहिक लव व रिलेशनशिप राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

प्रेम और संबंधों के मामलों में यह सप्ताह निर्णायक साबित हो सकता है. Two of Cups इशारा करता है कि रिश्तों में तालमेल बिठाने की कोशिश रंग लाएगी. जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.

वहीं जो पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें ईमानदारी और खुलकर बातचीत पर जोर देना होगा. मन की बात दबाने से गलतफहमी बढ़ सकती है.

कर्क टैरो साप्ताहिक निर्णय व भावनात्मक संतुलन राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

The Lovers कार्ड साफ संकेत देता है कि इस समय लिए गए फैसले लंबे समय तक असर डाल सकते हैं. इसलिए किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी में निर्णय न लें.

भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम उठाने से बचें, जिसका पछतावा बाद में हो. किसी भी रिश्ते को तोड़ने या बदलने से पहले हर पहलू पर गाैर करना जरूरी होगा.

कर्क टैरो साप्ताहिक मार्गदर्शन

टैरो का संदेश साफ है “रिश्ते दिल से निभाओ, लेकिन दिमाग बंद मत करो.”
संतुलन और ईमानदारी ही इस सप्ताह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

टैरो उपाय: किसी करीबी से खुलकर दिल की बात करें और रिश्तों को लेकर मन में यह संकल्प लें “मैं समझदारी और प्रेम के साथ फैसले लेता हूँ.”

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 10 Jan 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Cancer Weekly Horoscope Tarot Card Reader Tarot Weekly Horoscope Tarot Card Predictions

Frequently Asked Questions

11 से 17 जनवरी 2026 तक कर्क राशि वालों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं?

यह सप्ताह रिश्तों, भावनात्मक संतुलन और साझेदारी का है। Two of Cups और The Lovers कार्ड रिश्ते में समर्पण और सामंजस्य की आवश्यकता दर्शाते हैं।

प्रेम और संबंधों के मामले में कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए निर्णायक हो सकता है। Two of Cups रिश्तों में तालमेल का सुझाव देता है, जबकि सिंगल्स के लिए नए रिश्ते की शुरुआत संभव है।

कर्क राशि वालों को इस सप्ताह निर्णय लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

The Lovers कार्ड बताता है कि इस समय के निर्णय लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे। इसलिए, किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी में निर्णय न लें और हर पहलू पर विचार करें।

टैरो के अनुसार, कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह सबसे बड़ी ताकत क्या होगी?

संतुलन और ईमानदारी ही इस सप्ताह कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत होगी। टैरो का संदेश है कि रिश्तों को दिल से निभाएं, लेकिन समझदारी से काम लें।

