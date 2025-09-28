हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer Tarot Monthly Horoscope October 2025: कर्क राशि टैरो कार्ड्स से धन लाभ और करियर में तरक्की के संकेत!

Cancer Tarot Monthly Horoscope October 2025: कर्क राशि टैरो कार्ड्स से धन लाभ और करियर में तरक्की के संकेत!

Cancer Tarot Card Predictions October 2025: साल 2025 का दसवां महीना अक्टूबर जल्द ही शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा यह नया महीना, यहां जानें कर्क टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Sep 2025 01:32 AM (IST)
Preferred Sources

कर्क टैरो मासिक राशिफल अक्टूबर 2025: टैरो कार्ड्स की गणना संकेत दे रही है कि अक्टूबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ और फलदायक रहने वाला है. मानसिक स्थिति में सुधार होगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. इस महीने लिए गए आपके निर्णय सही साबित होंगे और सकारात्मक परिणाम देंगे. प्रतियोगी या पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे परिवार में सुख-समृद्धि का वातावरण रहेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन: यह महीना रिश्तों के लिए भी मधुरता लेकर आ रहा है. जीवनसाथी के साथ आपका संबंध मजबूत होगा और आपसी समझ बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है. किसी छोटी यात्रा या समय साथ बिताने से रिश्तों में और अधिक गहराई आएगी.

करियर और व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना प्रगति और सम्मान दिलाने वाला रहेगा. आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल है. व्यापारिक यात्राएँ सफल होंगी और आपके प्रयासों का परिणाम आपको लाभ के रूप में मिलेगा.

आर्थिक जीवन: आर्थिक दृष्टि से अक्टूबर आपके लिए स्थिरता और वृद्धि लेकर आएगा. पैतृक संपत्ति या निवेश से लाभ होने की संभावना है. इस दौरान धन का सही प्रबंधन और योजना आपके भविष्य को मजबूत करेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप संतुलित और स्वस्थ महसूस करेंगे. पुराने रोगों से राहत मिलने के संकेत हैं. योग और ध्यान का अभ्यास आपको और भी स्थिरता देगा.

उपाय: शनिवार को सतनाजा का दान करना आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा.

FAQs

Q1. क्या कर्क राशि के लोगों को इस महीने पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा?
हाँ, टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि अक्टूबर में पैतृक संपत्ति से लाभ और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ने के योग हैं.

Q2. नौकरीपेशा कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा?
यह महीना उन्नति और प्रगति दिलाने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 28 Sep 2025 01:32 AM (IST)
Tags :
Cancer Tarot Card Monthly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
क्रिकेट
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी, जानें क्या कहा
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
क्रिकेट
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी, जानें क्या कहा
कौन जीतेगा एशिया कप? वसीम अकरम की भविष्यवाणी सुनकर जल भुन जाएंगे पाकिस्तानी
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
विश्व
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
बिहार
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
हेल्थ
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
ट्रेंडिंग
प्लेन में शख्स ने दीपक कलाल को मारे घूंसे ही घूंसे! फ्लाइट में एयरहोस्टेस के सामने जमकर मचा गदर- वीडियो वायरल
प्लेन में शख्स ने दीपक कलाल को मारे घूंसे ही घूंसे! फ्लाइट में एयरहोस्टेस के सामने जमकर मचा गदर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget