Cancer Monthly Horoscope November 2025: कर्क राशि मेहनत से मिलेगा सफलता का फल, प्रेम और परिवार में बढ़ेगा सुकून

Cancer Monthly Horoscope November 2025: कर्क राशि मेहनत से मिलेगा सफलता का फल, प्रेम और परिवार में बढ़ेगा सुकून

Cancer Monthly Horoscope November 2025: कर्क राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कर्क मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Oct 2025 08:10 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Masik Rashifal November 2025: कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 अवसरों और आत्मविकास से भरा महीना रहेगा. यह समय आपको मानसिक संतुलन, रिश्तों में स्पष्टता और पेशेवर सफलता की दिशा में प्रेरित करेगा. महीने के आरंभ से ही भाग्य आपके साथ रहेगा, हालांकि कुछ दिनों में मेहनत अधिक और परिणाम थोड़े विलंब से मिलेंगे.

हेल्थ और ट्रैवल:
सेहत सामान्य रूप से बेहतर रहेगी, लेकिन सूर्य और शनि का प्रभाव कमर या मुख संबंधी तकलीफ दे सकता है. फेस्टिवल के बाद परिवार संग छोटी यात्रा की संभावना है जो आपको मानसिक शांति और आनंद देगी. इस समय किसी भी शारीरिक कमजोरी को नज़रअंदाज़ न करें और रूटीन में ध्यान रखें.

बिजनेस और वेल्थ:
मंगल और शनि का योग बिजनेस में नई ऊर्जा देगा. विदेश या दूरस्थ स्थानों से लाभ संभव है. हालांकि बुध वक्री होने के कारण योजनाओं में थोड़ी देरी या असंतोष रह सकता है. गुरु की स्थिति आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ का संकेत दे रही है. साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा.

जॉब और प्रोफेशन:
कार्यस्थल पर भागदौड़ तो रहेगी, लेकिन परिणाम अनुकूल होंगे. शुरुआती दिनों में सहकर्मियों से मतभेद संभव हैं, पर 16 नवंबर के बाद सूर्य-मंगल का योग करियर ग्रोथ और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाएगा. नए अवसरों के द्वार खुलेंगे.

फैमिली और रिलेशनशिप:
शुक्र के स्वगृही होने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. विवाहित जातकों के लिए यह महीना यात्रा और पारिवारिक मेलजोल से भरा रहेगा.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स:
छात्रों को ध्यान केंद्रित रखना होगा. गुरु की वक्री स्थिति इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती है, लेकिन 16 नवंबर के बाद मेहनत का फल अवश्य मिलेगा.

उपाय:
01 नवंबर को भगवान विष्णु को दूध, चावल और मिश्री का भोग लगाएं, ‘ॐ नारायणाय नमः’ का जाप करें.
12 नवंबर को कालभैरव अष्टमी पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 31 Oct 2025 08:10 PM (IST)
Embed widget