Cancer Monthly Horoscope November 2025: कर्क राशि मेहनत से मिलेगा सफलता का फल, प्रेम और परिवार में बढ़ेगा सुकून
Cancer Monthly Horoscope November 2025: कर्क राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कर्क मासिक राशिफल.
Kark Masik Rashifal November 2025: कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 अवसरों और आत्मविकास से भरा महीना रहेगा. यह समय आपको मानसिक संतुलन, रिश्तों में स्पष्टता और पेशेवर सफलता की दिशा में प्रेरित करेगा. महीने के आरंभ से ही भाग्य आपके साथ रहेगा, हालांकि कुछ दिनों में मेहनत अधिक और परिणाम थोड़े विलंब से मिलेंगे.
हेल्थ और ट्रैवल:
सेहत सामान्य रूप से बेहतर रहेगी, लेकिन सूर्य और शनि का प्रभाव कमर या मुख संबंधी तकलीफ दे सकता है. फेस्टिवल के बाद परिवार संग छोटी यात्रा की संभावना है जो आपको मानसिक शांति और आनंद देगी. इस समय किसी भी शारीरिक कमजोरी को नज़रअंदाज़ न करें और रूटीन में ध्यान रखें.
बिजनेस और वेल्थ:
मंगल और शनि का योग बिजनेस में नई ऊर्जा देगा. विदेश या दूरस्थ स्थानों से लाभ संभव है. हालांकि बुध वक्री होने के कारण योजनाओं में थोड़ी देरी या असंतोष रह सकता है. गुरु की स्थिति आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ का संकेत दे रही है. साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा.
जॉब और प्रोफेशन:
कार्यस्थल पर भागदौड़ तो रहेगी, लेकिन परिणाम अनुकूल होंगे. शुरुआती दिनों में सहकर्मियों से मतभेद संभव हैं, पर 16 नवंबर के बाद सूर्य-मंगल का योग करियर ग्रोथ और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाएगा. नए अवसरों के द्वार खुलेंगे.
फैमिली और रिलेशनशिप:
शुक्र के स्वगृही होने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. विवाहित जातकों के लिए यह महीना यात्रा और पारिवारिक मेलजोल से भरा रहेगा.
स्टूडेंट्स और लर्नर्स:
छात्रों को ध्यान केंद्रित रखना होगा. गुरु की वक्री स्थिति इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती है, लेकिन 16 नवंबर के बाद मेहनत का फल अवश्य मिलेगा.
उपाय:
01 नवंबर को भगवान विष्णु को दूध, चावल और मिश्री का भोग लगाएं, ‘ॐ नारायणाय नमः’ का जाप करें.
12 नवंबर को कालभैरव अष्टमी पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.
