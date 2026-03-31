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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer April Horoscope 2026: कर्क अप्रैल मासिक राशिफल, जाने पहचाने सीनियर आपको बड़ी जीत दिला सकते हैं

Cancer April Horoscope 2026: कर्क अप्रैल मासिक राशिफल, जाने पहचाने सीनियर आपको बड़ी जीत दिला सकते हैं

April Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए अप्रैल 2026 का महीना कर्क राशि (Cancer Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 Mar 2026 07:45 AM (IST)
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Cancer April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (April 2026) का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Cancer Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कर्क राशि के जातकों को अप्रैल महीने में जोश में आकर होश खोने से बचना होगा. माह की शुरुआत आपके लिए शुभ साबित होगी और आपके अधिकांश कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस दौरान आपको अतिउत्साह और अति आत्मविश्वास से बचना होगा अन्यथा आपकी सफलता और लाभ के प्रतिशत में कमी आ सकती है.

अप्रैल महीने का पूर्वार्ध परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए शुभ साबित होगा. इस दौरान उन्हें उनके परिश्रम और प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा. कर्क राशि के जातकों को इस माह पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है. अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में अपनी सेहत और संबंध को लेकर लापरवाही करने से बचें.

इस दौरान लोगों के साथ हास करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि गलती से भी किसी का उपहास न होने पाए अन्यथा आपके आत्मीय रिश्तों में दरार आ सकती है. कर्क राशि के जातकों को इस दौरान विपरीत लिंग के साथ बात-व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी.

माह के मध्य में आप पर किसी प्रभावी या वरिष्ठ व्यक्ति की कृपा बरसेगी और आप उसके सहयोग से बड़ी उपलब्धि पाने में कामयाब हो जाएंगे. माह के उत्तरार्ध में पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. परिवार के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.

उपाय: शिवाष्टकं का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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