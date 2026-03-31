Cancer April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (April 2026) का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Cancer Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कर्क राशि के जातकों को अप्रैल महीने में जोश में आकर होश खोने से बचना होगा. माह की शुरुआत आपके लिए शुभ साबित होगी और आपके अधिकांश कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस दौरान आपको अतिउत्साह और अति आत्मविश्वास से बचना होगा अन्यथा आपकी सफलता और लाभ के प्रतिशत में कमी आ सकती है.

अप्रैल महीने का पूर्वार्ध परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए शुभ साबित होगा. इस दौरान उन्हें उनके परिश्रम और प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा. कर्क राशि के जातकों को इस माह पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है. अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में अपनी सेहत और संबंध को लेकर लापरवाही करने से बचें.

इस दौरान लोगों के साथ हास करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि गलती से भी किसी का उपहास न होने पाए अन्यथा आपके आत्मीय रिश्तों में दरार आ सकती है. कर्क राशि के जातकों को इस दौरान विपरीत लिंग के साथ बात-व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी.

माह के मध्य में आप पर किसी प्रभावी या वरिष्ठ व्यक्ति की कृपा बरसेगी और आप उसके सहयोग से बड़ी उपलब्धि पाने में कामयाब हो जाएंगे. माह के उत्तरार्ध में पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. परिवार के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.

उपाय: शिवाष्टकं का पाठ करें.

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